謝金河：全球資本支出競賽 台灣將是最大贏家

【文／謝金河】

九月四日在金融總會二十周年「金融發展與前瞻」的論壇上，我當著賴總統的面說，台灣正在經歷史上最大浪的經濟奇蹟，但多數國人卻渾然不知，直到一連串美好的經濟數據出來，國人才慢慢驚覺，這是我們一生最美好的時代！

先從幾個經濟數據來看，台灣首季的經濟成長率十四．五五％，第二季十二．九二％，上半年十三．七二％，遠遠把所有國家拋在後面，而讓經濟成長表現如此突出的動力則是來自台灣的出口，今年前七個月，台灣的出口四九一九．五億美元，年增四四．七％，這其中對美國的出口一五六六．五二億美元，年增六○．六％，超越對中港出口的一一八三．一億美元，對美的貿易占比上升到三一．八％，對中港的占比下滑到二四％。這當中，台灣對美國的順差達到一二二四．六二億美元，遠遠超過對中港順差的四七二．○五億美元，台灣對美國的出口年增六○．六％，也遠遠超過對中港出口的年增二六．五％。

兩大產業有如人體主動脈

在這個數字變化底下，台灣出口完全集中在資通訊與半導體兩大主力，今年前七月台灣資通訊產品出口二一八七．四五億美元，以半導體為主的電子零組件出口一六八二．三億美元，把這兩項加起來合計三八六九．七五億美元，這比率占出口總值七八．七％，這兩大產業有如人體主動脈，撐起台灣經濟的一片天，用在投資上，選股也從這裡找目標。

回頭看，台灣經濟成長耀眼，來自資通訊、半導體對美國的出口，這是ＡＩ帶來的新紀元，也是再創台灣經濟奇蹟的最大源頭，彰顯出來的是台灣企業獲利的大躍升。今年半年報出爐，全體上市上櫃公司淨利三．六七兆，年增九六．四一％，上半年ＥＰＳ超過一○○元的公司有群聯、宜鼎、緯穎及川湖四家公司，超過五○元的也有信驊、威剛、鴻勁、十銓、祥碩等十四家公司；更值得一提的是，今年ＥＰＳ超過一個股本的公司超過九○家，這是史上最壯闊企業獲利。

進入下半年，第一個跑出來的亮點是川湖股價大漲受到警示，七月營收六四．○七億，淨利四七．八億，ＥＰＳ五○．二四元，這是非常驚人的紀錄，一個月賺五個股本，除了記憶體狂潮，這又是另一個不可能的任務。川湖上半年ＥＰＳ一一○．九六元，下半年如果保持這個進度，今年ＥＰＳ可能達四五○元，明年有人估六五○元，這又是一個難以想像的新紀錄！川湖業績可以如此之好，往下推是伺服器的需求激增，這個效應先看鴻海，七月營收九四六五億，八月九二一七．六億元；廣達在六月創下三八五一億新高，七月三六六二．七億元；緯創從六月起營收站上三○○○億關卡；緯穎從六月起站上一○○○億元大關；這些機櫃廠業績都大放異彩，未來要觀察ＡＩ是不是泡沫化？川湖是重要的領先指標，因為機櫃要用到滑軌。

台廠罕見大規模資本支出

從投資生態系來看，ＡＩ的軍備競賽最大的動能來自全球ＣＳＰ大廠的資本支出，今年從Amazon AWS、Google Cloud、微軟到Meta，美國四大ＣＳＰ大廠資本支出二五年是三七九五億美元，今年跳升到七五四○億美元，如果加計甲骨文、中國的騰訊、阿里巴巴，全球前九大ＣＳＰ廠今年資本支出高達八八六七億美元，這是人類歷史最大的一次資本支出大浪，背後也與美中在ＡＩ賽場角力有關，上一次美國與蘇聯的太空競賽，在全球形成一場硬錢的大賽，這次ＡＩ也有同工之妙。