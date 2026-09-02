量縮築底轉機浮現 隨時可能迎來波段彈升！

【文／黃俊超】

Nvidia財報與財測表現亮眼，為AI產業趨勢注入強心針，惟美國財政與貨幣政策仍具變數，加權指數主要維持區間震盪，可持續向上操作強勢股，並觀察績優股籌碼面變化。

美國財政部長貝森特日前表示，可能動用規模接近一兆美元的財政部一般帳戶，為近期宣布擴大公債回購的計畫提供資金，藉此增加干預長期公債殖利率的籌碼，官方對於回購主要目的的說法，是改善長天期債券市場流動性，而不是進行量化寬鬆。背景則是架構在美國三○年期公債殖利率突破五．三％，創下○七年來最高，財政部開始提高介入力道。

聚焦美債殖利率與貨幣政策

美國財政部於八月十九日宣布將長天期非指標公債的單次回購規模，從二○億美元提高到至少四○億美元，新措施將於九月九日至十一月四日實施，並同時表示，本季整體回購規模將至少增加一四○億美元。畢竟當長債殖利率突破五％的警戒線，不只是政府發債成本增加，也會往房貸、企業融資及股票估值等方面傳導。

貝森特也將相關操作稱為Treasury Twist（扭轉操作），意指買進長期公債的同時，透過發行短期債券籌資，即雖然美國政府整體負債未必大幅減少，但債務期限結構會發生改變，市場上長期債券供給減少，短期債券供給增加，雖然無法單靠回購解決財政赤字，不過可以改變市場短期供需。根據法人機構預估，最快要到二七年第四季、二八年第一季才會再度觸及債務上限，也代表仍有時間重新累積現金。

雖然美國財政部表示，回購主要針對流動性較差的非指標公債，目的是改善市場功能，不過部分法人認為，真正目的是要壓低長天期殖利率，核心是流動性的管理還是價格的管理，其中Druckenmiller投書華爾街日報批評，認為試圖影響債市行為本身就是錯誤，且在當前經濟環境也缺乏合理性，人為壓低殖利率，不論省下多少個基點的利息成本，最終都可能以數倍的代價，換來更多不解決財政問題的拖延。

聯準會主席華許在全球央行年會發表上任後首場主題演說，表示通膨仍高於二％的目標，勞動市場穩定、經濟保持韌性，聯準會的首要任務仍應該放在控制物價，雖然並未直接預告下一步的利率方向，不過也表示，若無法確信潛在通膨正明確且已足夠速度回到二％，就還有工作要做；華爾街對於九月升息的押注同步升溫，然多家投行仍認為若升息，以十二月的機率較高。

此外，華許也對當前經濟表現維持正面評價，並指出，超過一半的資本支出成長歸因於ＡＩ相關建設，直言美國經濟實現大幅高成長的機率上升，ＡＩ可能成為全新的生產要素，長期改變生產率、就業與貨幣政策運作方式。南韓央行已連續兩個月升息，基準利率來到三％，市場預期日本央行九月升息機率機率也明顯上升，而我國縱然主計處上調全年ＣＰＩ年增率至二．○七％，也傳出重啟升息聲浪，不過面臨年底選舉，縱有條件發生機率仍相對偏低。

輝達財測優於市場預期

壓軸的Nvidia財報，一如既往的優於市場預測，營收年增一○六％，其中資料中心營收達八九○億美元、年增一一七％，占比約為九二％，毛利率持穩於七五％，預期第三季營收將達一○八○億美元正負二％，而毛利率將於第三季降至七四％、第四季再降至七一～七二％，部分原因來自記憶體價格上漲，不過隨著調漲產品價格，預估二八年度毛利率可望回升至七二～七三％。

輝達財務長克里斯表示，二八會計年度營收雖受制於供應受限，仍將可再成長七○％，高於市場預估的四四％，並預估全球前五大ＣＳＰ廠資本支出，二七年將再增加至一．三兆美元。此外，亞馬遜將在未來兩年為旗下AWS額外採購二○○萬顆ＧＰＵ，顯示即使已是積極研發Trainium晶片，然而在短期之內，對於Nvidia產品仍具有一定程度的依賴。基本上，這絕對是沒什麼好挑剔的亮眼財報。