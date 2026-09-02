謝金河：尋找新一輪的強棒出擊！輝達財報為供應鏈添柴火

【文／謝金河】

上周市場最重量級的輝達公布季報，第二季營收九六二．二億美元，比市場預期的九二一到九二三億美元還出色，ＥＰＳ二．二二美元，也高於市場估計的二．○九到二．一一美元，資料中心營收八九○億美元，年增一一七％，下一季的前瞻指引，營收會達一○四二億美元；只有一個讓市場比較不放心的是第三季毛利率可能降到七一～七三％，不過輝達為鼓舞市場人氣，進一步預告二○二八年營收還可以成長七○％。

這是輝達給市場的強大訊號，二十七日股價大漲十八．三二美元，漲幅將近九％，不過二十八日回吐四．五七％，下跌十．四三美元，這也顯示市場對輝達仍有一些疑慮。其中之一是毛利率持續下滑，這當中與超貴的記憶體有關，未來Rubin與Rubin Ultra都在研發降低览記憶體的倚賴，這也導致這一波海力士、三星回檔後，股價反彈力道並不強。

二是ＡＩ是不是泡沫了？到目前為止，只有《大賣空》主角Michael Burry最直截了當，不過，市場中人對ＡＩ的發展仍深具信心，包括蘇姿丰認為ＡＩ只打到第三局，國巨*的陳泰銘說是產業中人對ＡＩ的發展仍深具信心；從股價看，輝達的高姿態整理，就看未來能不能繼續再創新高，帶領世界再上一層樓。

輝達成為台股的希望

去年輝達股價分拆後，受到DeepSeek的衝擊，一度跌到八六．六二美元，今年上半年創下二三六．五四美元新天價，市值守穩五兆美元，股價徘徊在二○○美元左右。公布季報，輝達的好不用懷疑，但市場期待還能更好，因此，接下來輝達市值能否突破六兆美元，甚至向更高的目標挺進，這是市場更重要的前瞻指引。市場預估如輝達二○二八年營收能成長七○％，那麼ＥＰＳ可能在十四～十五美元之間，算算本益比只有十幾倍。

美國的投資媒體《The Motley Fool》認為ＡＩ需求會延續到二○三○年，買台積電會比ASML更有看頭，這話也代表ASML供應的ＥＵＶ是更前導的領先指標，台積電的資本支出，有很大的一部分是用來購買ＥＵＶ設備，ASML的業績，也是台積電的領先指標，而台積電也是輝達的領先指標，輝達的業績也會影響ＡＩ相關供應鏈的榮枯，從記憶體（ＨＢＭ）、矽光子（ＣＰＯ），到ＰＣＢ相關的銅箔基板、玻纖布，再到散熱、晶圓探針卡，台廠的供應鏈受到輝達影響最大。

彭博預告二○二七年伺服器將調漲十五％，一套Vera Rubin的零組件組合清單中，含七二顆ＧＰＵ，售價三九六萬美元，三六顆Vera CPU約十八萬美元，記憶體約二○○萬美元左右，Link4交換器十四．四萬美元，散熱七．六萬美元，ＰＣＢ十一．六七萬美元，ＡＢＦ載板二○三四○美元，MLCC四三二○美元，從成本結構圖來看，ＧＰＵ、記憶體是大宗，其次才是ＰＣＢ交換器，比率最低的是MLCC，而這也突顯七月的台股大肅殺，台股下跌十八．三％，被動元件跌幅最慘烈，國巨從一二二○元跌到四五六．五元，這次反彈仍不到半山腰，市場流行一句話：「買到國巨，來生再聚；買到禾伸堂，直接送靈堂；買到華新科，直接送精神科」，如果從反彈幅度來看，禾伸堂相對比較強勁。

南亞科與國巨的力道比較

台股從四八二一八．八七跌到三九三八四．八五，這次又彈升到四六八五五．四一，台股表現比南韓、日本都強勁，這是第二季財報、半年報及七月營收發揮了很大效益，市場上也出現強弱不同的格局，如果按照Rubin機櫃的成本結構來看個股強弱，記憶體最強的是南亞科率先創下五六九元新高，預計以三四六六億元蓋新廠，資本支出力度遠遠大過華邦電及儲存的旺宏；今年南亞科ＥＰＳ可能達七五元以上，對比國巨約二○元上下，南亞科的力道會比國巨更強大，也帶動南亞股價再創二五○元新高。