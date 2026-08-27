十三Ｆ持倉 哪些是標配？對沖基金買股分化、選股風向丕變

【文／周佳蓉】

在ＡＩ資本支出與美股財報的背景下，十三Ｆ機構資金持股轉向，觀察籌碼動向正是美股投資人最基本的功課，除了科技股之外，太空衛星能見度大增。

美股第二季度公的財報令許多公司股價出現震盪與瘋狂，今年美股最大的變數，不再只是聯準會何時升息，或關稅與地緣政治會否再度衝擊企業獲利，真正牽動科技股估值的問題是ＡＩ的資本支出究竟會膨脹到什麼程度，尤其第二季財報給出的答案，許多公司都比華爾街原先預期的還高，谷歌母公司Alphabet七月公布財報時，將全年資本支出指引從最高一九○○億美元，上調到二○五○億美元；亞馬遜則提高至二二○○億美元，Meta預估全年資本支出將落在一三○○億至一四五○億美元，而微軟的年度資本支出與融資租賃規模，也被市場拿來放大檢視。ＡＩ帶來成長想像，把現金流、電力與供應鏈瓶頸推上檯面。

資本重新排隊的地圖

在此背景下，第二季十三Ｆ報告所揭露的訊息，比起單單關注機構買了哪一檔股票，更像一張資本重新排隊的地圖。所謂「十三Ｆ」，是美國證管會要求管理特定美股資產逾一億美元、並具投資決策權的機構，必須按季申報的資料，雖然這些數據無法反映機構當下的即時交易，不過可以理解為，經過市場波動與基本面檢驗後，願意留下哪些籌碼的期末成績單。

微軟、蘋果、亞馬遜、輝達、Alphabet，依然是超過四千家機構共同持有的美股核心資產；其中微軟被五二五一家機構納入，蘋果為五一九七家，亞馬遜則有四八八四家，這些科技巨頭成為長線資金的標準配備，不只因為市值龐大，更多的是他們各自掌握雲端、晶片、作業系統、廣告與電商入口，能在ＡＩ資本支出循環裡扮演不同角色。

不過，若只看持有家數，容易忽略資金正在改變下注方向，產業部位的季度變化觀察也同樣重要，從逾一二○○家對沖基金機構當中可以觀察到，上季科技產業部位增加二．三％，居各產業之冠；醫療保健增加○．五％、工業增加○．三％，但金融、通訊與非核心消費均遭減碼，能源部位更減少○．九％，顯示對沖基金並非一面倒追逐成長股，而是出現選股分化，減少對景氣循環或利率敏感產業的曝險，但保留有明確成長動能、且有實際訂單與獲利驗證的科技、醫療與工業標的。

對沖基金偏好明顯分化

這也解釋了為何金融類股雖然整體部位縮減○．六％，富國銀行、Visa、高盛、摩根士丹利等仍進入對沖基金的視野中，成為機構買超前五名；市場淡出的未必是大型金融體系，而是對利率環境更敏感、商業模式尚待驗證的金融科技及資產管理公司，例如SoFi、布朗（Brown & Brown）、電子支付產業的Fiserv。SoFi的核心獲利長期由貸款業務驅動，也積極擴大加密貨幣與區塊鏈相關布局，但近期的營運數據與內部管理卻引發市場高度擔憂，市場擔心公司信貸品質正在惡化，難以支撐未來的高估值；布朗作為大型保險經紀與服務公司，被拋售的原因在於季度財報表現疲軟，在面臨成長瓶頸與獲利下滑的壓力下，許多投資人選擇獲利了結。