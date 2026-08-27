大盤震盪下的淘金方向

【文／方亞申】

記憶體高獲利低檔有支撐，CPO及先進封裝設備有九月初半導體設備展護持，加上晶圓代工漲價，半導體股價逢低可注意；航運及金融股進入旺季、召開法說會，配合台塑四寶，是台股的另一隻腳。

美、台、日、韓股市經過八月反彈一波後，短線變數又開始增多。美伊中東戰爭未結束，卻遇到日、歐債券殖利率竄高。三十年期美債殖利率一度觸及五．三七％以上；二十年期美債殖利率也來到五．三三％、十年期殖利率也一度升至約四．七五％，創約二十個月高點。美國財政部宣布擴大長債回購操作以壓低竄升的利率。

美財長貝森特多次表示，希望壓低公債殖利率，進而降低房貸及其他借貸成本，但聯準會偏鷹訊號壓抑美股部分買盤，日前公布的七月會議紀要顯示，多名官員傾向升息，並認為若通膨未能迅速降溫，未來可能需要升息。

這波美債賣壓主要來自多重因素，包括中東局勢仍未明朗、油價重新站上每桶九○美元，加上市場擔憂美國通膨難降與財政赤字持續惡化。

科技永動機投資動作再起

債券利率上升，政府出手壓抑，成效有多少？而月底聯準會主席華許將在全球央行聯會發言，都是注意焦點。所幸道瓊及標普指數底部越墊越高。金融股表現相當強。

另一方面，近期半導體大公司又在合縱連橫，先前輝達黃仁勳聯合華爾街預計提供五千億美元要給中小型ＡＩ公司融資，輝達當保證人。再者，超微將跨足客製化ＡＩ晶片市場，首發客戶是谷歌，將為其開發第十代張量處理器（ＴＰＵ）。表面上是搶單聯發科、博通等大廠，惟主要還是預期谷歌二七、二八年ＴＰＵ銷售量將超過一千三百萬顆，甚至與輝達平起平坐，當然需要其他幫手。谷歌的ＴＰＵ設計訂單原由博通獨拿，之後也找聯發科合作。如今傳出超微也加入谷歌ＴＰＵ設計行列，搶單大戰愈演愈烈。

谷歌宣布深化與網通暨ASIC廠邁威爾科技（Marvell）的ＡＩ晶片合作，授予谷歌最高五八九七萬股、價值約一二二億美元的認股權證，將雙方利益與ＴＰＵ生態系長期綁定。表面上是搶單聯發科、博通等大廠，但主要還是預期二七、二八年ＴＰＵ銷售量幾乎倍數翻揚，甚至反超輝達，當然需要其他幫手。

上半年輝達曾投資邁威爾二○億美元，輝達、谷歌、超微投資公司雷同者不少。而博通也加入戰局，與黑石集團等金融機構合作，計畫投資超級獨角獸Anthropic。而輝達及谷歌也都有投ChatGPT及Anthropic。以往輝達、谷歌、微軟到處找ＡＩ公司投資，而後在自由現金流由正轉負下，這些大公司轉向發債從市場吸金。到了最近則開始找金融機構來一起設立基金提供買不起大量ＡＩ伺服器公司融資。

去年十月底開始展開此種所謂「永動機投資」金融操作方式。如今又見到高總市值公司藉由投資Ａ公司，Ａ公司則須提供認股且購買Ａ公司晶片，不同是這次連華爾街都進來共襄盛舉，AI GPU/TPU逐漸成為重資產。市場對此發展警覺心拉高，擔心當初由房市引發金融海嘯或是二千年網路泡沫將重現。不過就像谷歌高層所言，投資ＡＩ是條不歸路，會不會成功？他也不知道，但是投資金額及建立盟友不能輸人。第二季美國五大ＣＳＰ公司投資金額上略為上修至七五○○億美元，明年上看一兆美元。也就是說不論終端需求如何，ＡＩ基礎設施建置以及技術提升還是要進行。

台積電帶動矽光子成長

未來一周市場最重要焦點就是二十六日輝達公布季報。市場預估，輝達上一季營收落在九四五億美元，第三季營收目標則為一○八○億美元，並同時將其二七及二八年ＥＰＳ預估值上調至九．三一與十五．四六美元，毛利率維持在七五％附近。