謝金河：誰能脫穎而出？台股的下半場賽局

【文／謝金河】

經過七月的大回檔，台股又從半年線回到季線，加權指數從三九三八四．八五回到四五二二四．一九，從低檔彈升近六千點，但距離四八二一八還有三千點的距離，最激烈的南韓股市一口氣下修四三．九三％，如今從五二六二．七七回到六九一二．九五，南韓是觸及年線再反彈到半年線，比台股更低一階，最關鍵的是海力士、三星，經過五八．二％、四九．四七％的回檔後，如今才回到半山腰。日本的日經指數這次回挫十七％，走勢幾乎和台股一模一樣，現在經過半年報的揭露，股價進行了一次大調整，大家更關心的是下一波的黑馬是誰？

被動元件被當記憶體來炒

股市經過一次大回檔洗禮，誰強誰弱？從彈幅就可以看出端倪，最弱勢的是被動元件，被市場形容「買到國巨，來生再聚；買到禾伸堂，直接送靈堂；買到華新科，直接送到精神科」，這次被動元件股相對最慘烈！國巨*從一二二○跌回四五六．五元，彈升到六六八元又跌回五一五元，股價有反彈，但仍在山腳下。華新科從六四五元跌回一九八．五元，現在仍在二七○元左右，禾伸堂從一○四五元跌四一六．五元，二十一日又拉出一根跌停，不過卻是被動元件最強勢的一檔。

從這個現象看，市場把被動元件當成記憶體來炒，看起來有一點太超過，如果拿南亞科來比國巨，國巨漲到一二二○元，南亞科到五五三元，上半年ＥＰＳ二三．三八元，國巨八．四八元，今年前七月國巨營收年增三二．五％，南亞科成長六六○％，國巨今年全年ＥＰＳ大約二○元上下，南亞科可能接近八○元，從這幾個簡單數字來看，南亞科最後股價勢必超過國巨，如今國巨約五六○元，南亞科約五二○元，下半場南亞科超過國巨機率很大。

這當中有一個很容易被市場忽略的重點─資本支出。單純的景氣循環股坐等市場漲價，價格上漲，股價水漲船高，公司坐享漲價利益，但資本支出可以改變景氣循環的慣性。今年南亞科要畫重點是資本支出，二○一五年台灣的記憶體產業遭到重創，台塑集團顧不了華亞科，只好保住南亞科，台塑後來把華亞科賣給美光，台灣在二○一五年那一局傷得太重，當海力士、三星、美光加速擴廠，台灣的DRAM廠沒有能力跟進，如今全世界ＨＢＭ只有海力士、三星、美光三雄鼎立，台灣的南亞科、華邦電形成二軍。

今年上半年，台灣因為ＨＢＭ，對南韓出現三○六億美元的逆差，台、韓兩國關係不佳，台灣如果要扭轉這個局面，很重要的策略是協助美光，況且美光在台投資已逾一．一兆台幣，這次力積電把銅鑼廠賣給美光，讓美光可以在很短期間加速擴廠，最近力積電董事長黃崇仁先生辭世，市場都覺得很遺憾，台灣的記憶體市場失去一位熱情洋溢的開創者！最近也有人提及，如果美光進一步併購力積電，也許會是很有建設性的新布局。

南亞科是記憶體股首選

力積電的未來可能是美光的新拼圖，南亞科今年最重要的是新廠資本支出四八○○億台幣，南亞科上半年大賺七六二．五億元，這半年賺到的錢是過去十年的總和，也進一步把每股淨值提升到九三．四九元，現在手握二一七六億元現金，實力更上一層樓，如果再跟華邦電比，華邦電上半年賺三四四．三億元，不到南亞科一半，帳上現金四三○億，剛核准的資本支出一三○．七三億，看起來和南亞科差距有一大段，如果要提記憶體，南亞科應該是首選目標。