算力焦慮 新興雲端業者突圍 資金挑ＡＩ贏家 全球市場不再由四大巨頭主導

【文／周佳蓉】

算力焦慮將每一家ＣＳＰ的資本支出推向歷史巔峰，專業算力出租ＡＩ新創業者乘勢而起，採購策略邁入轉型，ＯＤＭ未來能見度更明朗。

全球大語言模型（ＬＬＭ）與生成式ＡＩ熱潮延燒數年，算力焦慮正將每家雲端服務供應商（ＣＳＰ）的資本支出推向歷史高峰。傳統雲端服務由亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與Google（Alphabet）等旗下公司主導，幾乎包辦企業雲端、SaaS軟體到資料儲存各層面。進入ＡＩ時代後，這些雲端巨頭雖然高度依賴輝達ＧＰＵ和伺服器，也投入巨資開發自研晶片，試圖降低對單一晶片商的依賴，然而，當ＧＰＵ供應、電力與資料中心建置速度成為共同瓶頸，雲端巨頭的龐大資本支出也未必能立即滿足市場需求，在供應有限、需求攀升的情況下，輝達開始優先配置產能給深度合作客戶，Neocloud這類專注於「ＡＩ專用算力」的業者也開始找到切入市場的機會。表面上這是算力租賃生意，深層則是資料中心資本、晶片架構與製造權力的重新分配。

積壓訂單支撐未來獲利

近日幾家新興雲端業者（Neocloud）不約而同公布最新季度財報，其中，CoreWeave的表現更讓市場眼睛為之一亮，這間專攻輝達算力出租的公司，第二季營收年增一一二％、至二五．七五億美元，因與Meta和Anthropic簽署雲端運算資源協議，截至六月底積壓訂單已達一○四二億美元，不僅創下新高，金額更比去年十一月接近翻倍。公司提及，新簽訂單的預期利潤較前幾季提高，這代表比起簽下多少訂單、新訂單是否帶來更好的資本報酬率開始獲得公司的重視。

總部設在荷蘭的Nebius也是ＡＩ算力出租的代表，第二季營收達五．八二億美元，年增幅逾四五○％，其中ＡＩ雲端業務約五．七五億美元，幾乎占據成長主要來源。Nebius積壓訂單已達四○○億美元，並具有更強議價能力，據了解，今年公司首次進行容量拍賣，成交價格竟比Blackwell GPU的最高歷史報價還高出十五％。作為輝達重要策略夥伴，兩家公司均獲得入股外，輝達今年還分別加碼投資二○億美元，凸顯對此新興商業模式的高度認可，舉例來說，H100 GPU現貨價第一季約二五萬～二八萬美元／張，對應月租價格為五．五萬～六．六萬美元，以百億參數大模型規模而言，租賃模式在中長期資金支出上顯著優於自建方案。

儘管Neocloud成長潛力驚人，背後營運風險同樣不容輕視。外資摩根大通一面肯定CoreWeave市場優勢，一面也指出公司面對的挑戰：客戶集中度過高、晶片過度依賴Nvidia，以及高額負債比的問題，一份CoreWeave監管文件已開始推演Nvidia主導地位減弱的情境，顯示公司已將「去輝達化」列為潛在業務風險。此外，SpaceX近期開始出售旗下多餘算力，Meta也被市場點名可能跨足雲端服務市場，都可能讓未來ＡＩ新創的議價空間出現變數。

從ＯＥＭ到ＯＤＭ直供

xAI今年二月被併入SpaceX並更名為SpaceXAI，它不只賣算力，也透過SpaceX強大籌資能量持續建立自身ＡＩ基礎設施。今年才掛牌的SpaceX主要業務成長仍來自火箭發射和衛星網路服務，但馬斯克已誇下海口：ＡＩ收入最快九月就會超越SpaceX其他業務總和。對此，外資機構野村預估，SpaceX/xAI在二六年的GB300機櫃訂單可能超過一．三萬櫃，主要供應商包括Dell與美超微（Supermicro）。SpaceX另外已與Anthropic、Google簽署巨額算力租賃協議，主因是將Colossus 1資料中心的閒置算力出租，傳出每年可替SpaceX帶來額外二六○億美元收入。至於Meta執行長祖克柏在五月底股東大會，也透露正在評估如何運用閒置算力，可能方式包括：提供ＡＩ模型託管服務或出租閒置的ＧＰＵ算力。