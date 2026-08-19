籌碼換手多點開花 不是倒貨量！抓住主流才能乘風破浪

【文／方亞申】

從做夢、本益比近百倍的CPO、超高毛利率的記憶體，輪動到半年報公布EPS表現很好個股推升階段，晶圓代工、PCB、下游代工大哥等股價若拉回將是找買點，金融及航運股亦可望展開填權息行情！軍工股在政府預算通過下，無人機／艦艇主要大廠可望輪流演出。

繼首季繳出一．五六兆元新高紀錄，上市櫃公司第二季獲利加速前進！受惠ＡＩ出貨動能強勁，上市櫃公司第二季財報加計金控與ＫＹ公司自結盈餘，推估稅後純益一舉衝上二．○三兆元，較首季激增三○．一四％，年增一六五．四九％，並有二三○家稅後純益同步創高。累計上半年獲利高達三．六兆元，全改寫新高紀錄。展望後市，看好ＡＩ伺服器出貨持續加速，上市櫃下半年獲利料維持高檔態勢，全年稅後純益預估七兆元起跳。

台灣經濟從台積電、日月光投控帶頭的先進進封裝產業，到ＰＣＢ及下游代工大哥拚命擴大資本支出，超過二百億元投資者不在少數。且除ＡＩ相關產品之外，經濟部六年四四二億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，及行政院各部會編列的一九二億採購預算，合計六三四億元，也獲得立院通過，將激勵未來台灣無人機、無人艇產業產量及產值提高，加上機器人產業鏈，是繼半導體業之後台灣產業成長另一顆引擎。

更多低ＰＥ股值得發掘

民間外銷及投資旺盛，主計處上修今年台灣經濟成長率至十一．○二％，這是很久沒看到的亮麗數字！也是台股震盪趨堅最大推力。近期外資又進行另一波的匯入，很多是被台灣企業獲利超出預期所吸引。儘管如矽光子（ＣＰＯ）族群本益比高達百倍，但是也有不少公司本益比（ＰＥ）連二○倍都不到，例如下游代工的廣達上半年ＥＰＳ十二．九三元，全年向二八元上下挑戰，股價不到三五○元；緯創上半年ＥＰＳ七．七八元，全年上看十五元，股價不到二○○元；通路的文曄、威健以及工業電腦的飛捷、樺漢乃至被動元件的日電貿、記憶體的南亞科ＰＥ都偏低等；而金融業十三家金控前七月獲利四九二七．八二億元，較二五年同期的三○五九．七六億元，年增高達六一．五％；多位金控主管說，只要金融市場穩定，今年獲利勢必飛越六千億元，甚至挑戰七千億元，有望創獲利紀錄，又是台股另一大支柱。

在強大出口帶動下，這次台股自低點三九三八四點強勁反彈，至十四日高點四六四○二點，反彈七○一八點，一下子就收復六月下旬以來跌點八八三四點的七九．四％，已經超過跌點的○．六一八以及三分之二位置，意味低檔不容易再跌破三九五○○低點。正值上半年業績公布，上市櫃公司不僅第二季稅後純益創新高家數多，且預估今年ＥＰＳ超過一百元者接近十五家、總市值超過一兆台幣高達二十一家，屢屢創出各項新的紀錄。

台股這次的彈升轉眼間已經見到四萬六千點上下，短線技術指標陸續來到高檔，必須小心拉回，尤其指數呈現碎步推升，理論上最後漲幅相對偏低的台積電及金控股應該有補漲機會，如此指數有機會重返高點甚至向五萬點挑戰，惟留意六至七月指數在高點時，日均值破兆元的大量套牢壓力，若再出現地緣政治升溫，以外資期貨空單仍超過八萬口，而重型股未見表現，不排除往下再打第二隻腳。所幸只要沒有系統性利空大跌，在周ＫＤ黃金交叉向上訊號顯現，台股仍將相對強勢，預計四萬四千點以下就具有強大支撐。

至於美國，美國七月通膨數據符合預期，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降至三．四％、連兩月放緩，核心ＣＰＩ年增率降至二．五％、創五個月新低，生產者物價指數（ＰＰＩ）也不高，顯示通膨降溫，加上近期公布的非農就業數據疲弱、意外減少二．三萬人，強化市場對美國聯準會九月例會利率按兵不動的預期。高盛更大膽預期，美國今年可能都維持利率目前水準。

法說看好下半年再攀高峰

另一方面，美股企業財報公布接近尾聲，有超過八成獲利超出預期，金融股包括、摩根大通、富國銀行、美國銀行、花旗銀行等，股價表現都很不錯，是多頭上升格局。而前十大總市值公司中，只有谷歌、博通表現較弱勢，先前弱勢的微軟、Meta及甲骨文加上特斯拉，經過一陣子強彈，底部也都出現；最新公布的十三Ｆ持股報告，亞馬遜成為法人加碼第一名，股價高姿態隨時有機會創新歷史高點。平均毛利率最高超過五五％以上的記憶體、硬碟等族群如美光、新帝、威騰等，股價又緩緩向上推升。配合令ＡＩ傳輸加快的光纖，在輝達轉投資兩家光纖大廠Coherent及Lumentum，加上AAOI、AXT以及康寧等，股價表現都算強勢。另外，基本面一定好的ＣＰＵ超微、英特爾、安謀及半導體設備股低檔明顯有一定買盤，八月以來金融帶動道瓊指數創高。前述這幾大族群主導科技股反彈，標普也創高。那指則接近歷史高點。今年漲幅最多的費半指數則在季線上下震盪。由於日ＫＤ值都來到高檔，可能需要拉回修正，除費半外，月線不破持續看多。但因為月底後較無企業利多，九月底前可能高檔狹幅震盪，尤其在二十六日輝達季報公布後！除此還有距離美國期中選舉十一月五日越近，股市指數通常不太容易大漲。中小型股還是輪動主要標的。