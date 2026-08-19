謝金河：川湖帶給市場的震撼 注意領先創新高的個股

【文／謝金河】

進入八月，最令市場感到震撼的消息是川湖因股價強力上漲，遭到警示，提前公布七月獲利資料，結果端出一張驚人成績單，川湖七月營收六四．○七億元，稅後淨利四七．八七億元，單月ＥＰＳ高達五○．二四元，這可能是台灣製造業史上難以想像的單月ＥＰＳ空前佳績。

川湖第二季營收一○八．三億元，淨利七○．八八億元，毛利率八七．四二％，這也寫下空前佳績，如果七月從ＥＰＳ五○元起跳，今年ＥＰＳ可能至少在四○○元以上，這個時候看市場願意給川湖多少本益比，對比目前的萬元股，信驊上半年ＥＰＳ七八．二八元，第二季ＥＰＳ四四．二七元，估計今年ＥＰＳ可能在一七○元上下，看起來川湖有向上和信驊比價的機會。

一度攀登萬元的穎崴股價從一一四九○元，最低回跌到五一五五元，萬元股股價一下子腰斬，也很不尋常！重點在基本面的獲利數字，首季ＥＰＳ十九．五四元，第二季十八．七元，第二季營收三五．二三億元，比首季二九．八億高出很多，但ＥＰＳ卻比第一季差，重點在毛利率從四三．○一％降為三八．三三％，如果毛利率不能快速跟上，很難重返萬元榮耀。探針卡第二季毛利率能再走高的只有雍智科技，從四九．八一％上升到五○．八四％，這也是晶圓探針卡產業第二季疲弱的關鍵。

七月大狂殺 八月看反彈

經過七月的大狂殺，進入八月，一方面是七月營收的公布，那些營收驚爆大成長的個股，股價會表態；另一個是半年報，表現好的個股股價都率先脫穎而出，七月的大狂殺背後是南韓兩倍槓桿惹來的風暴。另一個也是市場對過度炒作股、本益比太高的個股的修正，像國巨*、禾伸堂或華新科都有代表性，光通訊產業第二季財報也不亮，股價回跌甚至被腰斬。

八月到十四日為止，全球股市紛紛出現大反彈，台股加權指數上漲二六九一．二六，漲幅是六．二四％，櫃買市場反彈十五．二七％；南韓在去槓桿完成後，KOSPI上漲三八二．四九，反彈五．八％；日經指數大漲四三五一．七八，彈幅是六．七六％，東證也上漲四．八四％。這顯示七月以來的大狂殺，到了八月，基本面拉起市場，被動元件的國巨、禾伸堂、華新科股價都暴跌逾六成，光通訊的光聖、聯亞、上詮、波若威跌幅都在五六～六○％之間，反彈力道也相對強勁，像國巨從四五六．五元足足彈升二三．九％，禾伸堂一口氣反彈四三．七八％，華新科也反彈三七．八％，波若威反彈二八．四四％，上詮也彈升二一．九八％，光聖上揚三五．○八％，聯亞拉出五五．八三％的彈幅，這代表七月的狂殺，市場有些殺過頭！但接下來要配合基本面的調整，如果業績配合不上，股價彈升到大套牢區將面臨重重阻力。

川湖掀起燈塔效應

更值得注意的是，這一波在大回檔中，八月奮力再創新高的個股，最具代表性的是川湖，其實在第一季股價表現並不那麼搶眼，最低只有二八七五元，不過從四月起，漲勢隨著營收大成長，股價力道愈來愈強大，四月大漲二三．一五％，五月再漲二九．五四％，六月又漲四五．三％，到了七月最後一個交易日，收在七八五○元，這個月上漲六．六六％，八月一口氣拉出五九．二四％的超大漲幅，這是第二季創造了七○．八八億元淨利及ＥＰＳ七四．三八元所帶來的撞擊。