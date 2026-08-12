外資點評下一檔萬元股有誰？川湖業績暴衝 繼信驊之後穩坐萬元股

【文／林麗雪】

無畏股災震撼教育，不到半年，台股再誕生第三檔萬元股—川湖，GB300出貨、業績狂飆是股價得以螺旋式上升最大底氣，後續還有哪檔ＡＩ股最具萬元相？

半年報陸續公布，獲利底氣強且成長動能無虞的ＡＩ股，無畏股災震撼教育，股價姿態也相對高，股王信驊股價一度跌破一萬三千元，連三次觸及半年線後，在第二季財報以高達七二％的毛利率超越市場預期水準下，股價很快又重回多頭趨勢軌道上，包括摩根士丹利及高盛證券等外資券商都直言，多重的營收成長驅動力強化信驊營運將出現多年紮實的成長，仍分別上看信驊股價至二○八八八元及二二○○○元。

信驊、川湖提振多頭信心

股王多頭不死，激勵營運同樣處於結構性成長的科技股在動盪之後向上前行，繼穎崴一度奪得萬元股價寶座之後，川湖挾著在ＡＩ伺服器滑軌寡占的優勢，第二季起在GB300出貨大放量下，川湖業績暴衝，營運增長速度完全不遜於股王信驊，尤其川湖在第二季營收突破一○八．三億元、規模經濟大幅展現，帶動上半年毛利率衝高到八四％、營益率高達七七％，居台股企業之冠，七月份營收仍持續高歌，一舉攀升至六四億元，年增率高達三五五％，業績螺旋式上漲的威力相當驚人，川湖股價一舉站上萬元、並成為台股第三檔站上萬金的個股，以其獲利爆發的威力，後續比價股王信驊指日可待。

川湖這波由業績主導引爆股價飛奔，就是ＡＩ股最強的投資底氣，市場不僅見識到ＡＩ伺服器供應鏈寡占商機的爆發力，GB300及ASIC伺服器建置商機更將在未來一段時間嘉惠更多的硬體廠，外資就點名，緯穎有望是下一檔萬元股，甚至是在法說會稍來ＡＩ產品將順利量產的聯發科，近期都被外資一致樂觀點評，法人私下直言，長期聯發科亦有挑戰萬元的實力，台股大震盪後，正是針對這些ＡＩ好股撿便宜的好時機。

隨著GB300加速放量出貨，國內ＯＤＭ大廠六月及七月營收亦屢創新高，而這還只是ＡＩ伺服器真正量產出貨的剛開始而已，包括Google及AWS的ASIC伺服器訂單下半年也將迎來爆發性的成長，高盛預估，在客戶資本支出大幅擴張，及代理ＡＩ將驅動一般伺服器需求也同步增長下，預估緯穎在二○二六～二八年間的營收複合成長率將高達三二％，從今年的一．四二四兆成長至二七年的二．一七三兆，及二八年的二．四七七兆，在確認市場的需求比預期強勁下，高盛毫不遲疑地將緯穎未來幾年的ＥＰＳ預估調高，今年從三四一．○六元調高至三六三．三二元；二七年從四六九．二三元調升至五一八．八二元；二八年更一口氣從五三四．八七元調升至六一○．九元，長期的目標價並調高至一萬元，以二八年的獲利預估，本益比約十六．三六倍。

下一檔萬元股是緯穎？

短期的營運動能來看，在新世代GPU及ASIC AI伺服器將帶來更好的毛利率，及一般伺服器需求也持續成長下，外資預期，緯穎七月到九月營收都將出現連續性的月成長，可對股價形成一定的支撐，甚至催化股價進一步上漲。

今年北美ＣＳＰ廠重資本部屬ASIC AI市場，尤其Google自研TPU晶片出貨量不僅持續攀升，甚至在未來二年將爆發性成長，根據市場研調預估，今年Google TPU晶片年出貨量將達到四三○萬顆，到了二○二八年，出貨量預估將上看一二○○～一五○○萬顆，部分外資甚至預期最終出貨數字會比上述數字更高，屆時出貨規模有望挑戰同期間輝達資料中心GPU的出貨水準，對於已取得Google TPU訂單的聯發科來說，接下來二年營運可望如虎添翼，尤其外資在聯發科法說會後全面給予樂觀評價，亦是後續值得留意的ＡＩ結構轉型龍頭股。