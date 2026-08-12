反彈滿足 好股盤整見真章

【文／方亞申】

低基期及高獲利族群各自表述，跌深反彈股如記憶體、電源供應及CPO族群，而斥鉅資擴產的先進封裝、ABF及設備廠，還有下游的工業電腦受到AI運用降價鬆動，導入設計應用，獲利也開始提升，可列為口袋名單。

今年漲幅最大的股市，從韓國、費半到日本及台灣，經過六月下旬出現歷史天價後，回檔五周左右至七月底出現長紅，確立第三季低點後，開始快速反彈，經過一周左右，費半最高反彈至一二四二五點，約是跌幅的四六％；韓股反彈至六六七四點，約跌點的三四．二％，日股反彈至六七七○六點，約跌點的四九％。台股一口氣反彈至季線之上，彈幅達六五％，距離反彈三分之二（四五二一四點）不遠，力道相當強勁。

記憶體族群是全球電子指標

主計總處七月底公布台灣第二季ＧＤＰ年增十二．九二％，受惠於ＡＩ全球熱潮、強勁出口與內需雙引擎帶動，上半年平均為十三．七二％，創下近五十年來（自一九七六年以來）同期最高增速紀錄。引發外資圈大騷動，各家機構紛紛上修台灣今年經濟成長率。其實從財政部各月公布進出口數據，幾乎月月登高，不難看出經濟成長動能持續進行。

今年一度漲幅最高的韓股，累計最高上漲一一二．七％，其次是費半指數大漲一○六．九％，再來才是台股六六．四八％。日股則為三五．五％。而自六月下旬的回檔也以漲最多的韓股回檔高達四三．九％最深；其次是費半的二八．七％，台灣上市指數則是回檔十八．三％，櫃買指數也回檔二九．七七％。可以看出韓股漲多跌多，主要就是記憶體的海力士及三星股價在主導漲跌。台股除了台積電外，聯發科、鴻海、廣達、智邦、奇鋐、緯穎、研華等電子產業龍頭撐起一片天。所以較韓股抗跌。

從技術面來看費半、韓股及台股加權指數，在七月三十及三十一日出現大漲八．一九％、十七．九％及七．九八％大長紅，應是未來兩個月底部所在。不過像是韓股一下子指數回檔超過四成幾乎腰斬，受傷者必定不少，要一下子反彈超過二分之一或三分之二，可能較難，也就是七千至七千五百點以上壓力較大了。

台股彈幅較大，但是基本面是否強到帶領指數向跌點二分之一（四五八○○點）挑戰仍待觀察。尤其半年報及七月營收陸續公布，若是本益比過高也是會令買盤退卻。此外，日圓急升後，日、韓股市表現，特別是獲利最好的記憶體如三星、海力士及鎧俠能否續彈是主要指標，畢竟賺得盆滿缽滿，就獲利絕對值來看，三星已超過輝達；而三星加海力士預估到二六年底的合計淨現金儲備將上看二六三○億美元。這個數字不僅是遠遠超過ＡＩ龍頭輝達，更直接超越了科技七雄中「其餘六家公司」（微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉）的淨現金加總。主因是美系巨頭在ＡＩ基礎設施的資本支出過於燒錢。而鎧俠一度成為日本總市值之王，都是拜獲利暴增之賜。這種情況看來可延續至二七年，若是記憶體族群股價逆勢下跌或不漲，韓、日、台、美半導體股是較難比價；除非美國科技七雄再領風騷！

工業電腦股關注度轉熱

美股表現還是最強，排除半導體股，近一周道瓊及標普創歷史新高，那指也站穩季線二五六○○點之上，亞馬遜、輝達、谷歌、臉書、博通、蘋果底部已打出來，金融股也相當強勢，只要守住季線就屬強勢。費半指數正在季線及半年線之間整理，記憶體的美光、新帝、威騰及設備股應材、科磊、艾司摩爾、英特爾、功率半導體英飛凌等，有足夠獲利，基本上有獲利支撐，低檔一萬點應具有不弱支撐。

市場最在意的企業投資ＡＩ動作並未停止，雖第二季僅略提高至七千五百億美元以上，但各公司已開始另起生財之道，擁有算力的公司例如臉書，也學起xAI出租算力，租金超過百億美元還不算低。而特斯拉的馬斯克利用SpaceX再度扶植xAI，並替輝達背書認為輝達的ＧＰＵ最好用，相互拉抬。而中國的DeepSeek（深度求索）與 Moonshot AI（月之暗面），利用開源式方式，間接壓低token（ＡＩ處理文字時的最小單位）價格，引發CheatGPT及Anthropic訂閱價格鬆動，降價也可使企業增加使用機率，台股反應最明顯的就是工業電腦族群。