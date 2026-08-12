謝金河：川湖帶來的新效應 真正牽動股價的是基本面

【文／謝金河】

上回提及在七月的大狂殺中，市場出現一段讓投資人朗朗上口的順口溜，被點名的幾家公司中有國巨*、華新科、禾伸堂、力成、群聯、金居、川湖等知名的企業，最經典的是買入國巨，來生再聚！買入禾伸堂，直接送靈堂！買入華新科，輸到送精神科！買入群聯，終生失聯！買入金居，一生獨居！買入川湖，送去慈湖！……

這些被點名的公司，大多數都是在七月狂殺中跌得最慘的個股，例如，三家被動元件廠跌幅都逾六成，華新科跌六九．二％，國巨跌六二．五八％，禾伸堂跌六○．一四％；再來是光通訊的個股，從光聖、聯亞、上詮到波若威跌幅也接近六成，光聖跌六○．三％，聯亞跌五五．四％，上詮五八．九七％，波若威跌五六．四九％。先前我一直提到基本面跟不上，股價卻狂炒到四○四．五元的德宏，後座力最大，股價一口氣慘跌七五．二八％。

財報效應的新亮點

這些被點名的公司，有一檔被認為要送入慈湖的川湖卻在八月上旬寫傳奇，股價再創一二五二五元的歷史新高，成為台灣第三檔萬元股，外資把目標價直接調升到一五○○○元，這正是我不斷強調，七月隨著南韓兩倍槓桿斷裂，台股出現調整是一次基本面的修正，經過這場股價大肅殺，進入八月，第二季財報、半年報及陸續公布的七月營收，在股價重挫後形成新的亮點，川湖是財報效應下形成的新亮點。

首先是川湖公布七月營收六四．○七億，連續五個月創歷史新高，今年二月營收十七．五六億元，七月上升到六四．○七億，每個月都在締造新紀錄，去年全年淨利九八．三七億元，ＥＰＳ一○三．二三元，這是少數ＥＰＳ超過一○○元的企業，今年上半年淨利一○五．七四億元，ＥＰＳ一一○．九六元，第一季ＥＰＳ三六．五八元，第二季七四．三八元，幾乎是用倍數的速度在增長，如果以第二季的水準，全年ＥＰＳ可能在二五○～三○○元之間，這是一個很可怕的數字。

過去市場上一直有一個說法，輝達一直期望能培養第二個供應商，南俊國際備受期待，不過雙方差距依舊很大，川湖七月營收六四．○七億元，南俊只有二．八億元，第二季營收八．四六億，還比不上首季的八．六六億元，上半年ＥＰＳ可能在七元上下，ＥＰＳ從去年第二季的○．一三元成長也很快速，但和川湖的距離卻愈拉愈遠，市場中人認為川湖在線性滑軌掌握大部分的專利，競爭對手很難跨越，這也形成市場老大與老二的差距，當市場驚慌認為買入川湖、送入慈湖的時候，川湖已經走出另一條寬闊大道。

被修正激烈的兩個產業

這波被修正最激烈的是被動元件與光通訊產業，有人把被動元件說成是記憶體的狂潮再現，但我不太認同，全世界生產ＨＢＭ的只有海力士、三星、美光，這次長鑫存儲也只能到DDR4、DDR5或是LPDDR4，市場前三大的寡占一直沒有打破，但是被動元件產業不管是電容、電感、電阻，也許市場供需會有變化，但價格很難像ＨＢＭ那樣拉抬，這是比較像商品的元件，爆發力有一定的差別。