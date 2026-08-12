美國斷光行動 光通封殺令下的絕對贏家

【文／魏聖峰】

假使禁令全面實施，今年底將會碰到800G的轉單陣痛期，明年則是1.6T的非紅供應鏈封鎖。非紅鏈的光通訊模組能否承接中際旭創、新易盛的供給缺口，恐將決定未來AI機櫃出貨是否會面臨有機櫃、無光網的問題。

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）正在草擬一項新禁令，擬全面禁止由中國企業製造的新型光通訊模組。消息傳出後對中際旭創、新易盛等中國光通訊模組業者造成很大的衝擊，對美系大廠的Lumentum、Coherent卻是大利多。光通訊模組位於光纖鏈路的兩端，負責將電子訊號轉換為光脈衝，再將光脈衝還原為電子訊號。從美國政府的角度來看，這存有敏感國家安全的潛在風險。

ＡＩ資料中心內，數以萬計的ＧＰＵ需要協同運算（GPU Cluster），負責在伺服器機櫃間以極低延遲傳輸海量資料的正是光纖網路，並以光通訊模組連結在兩端。光通訊模組等於是光纖網路傳輸的接口，ＦＣＣ官員和網路專家擔心，若這些位於ＡＩ資料中心間的光通訊模組節點由中國企業掌控，中方有可能在硬體韌體內逐入惡意程式、進行數據竊聽、干擾判讀資訊，一旦地緣政治未來衝突升溫時，可透過遠端指令中斷美國ＡＩ基礎設施的運作。

斷腕手段 避免後患

美國政府對中國通訊設備的防範是有先例。過去在4G/5G時期，美國曾允許華為和中興電訊的設備進入美國本土電信網路。之後因為國安疑慮要求電信營運商拆除，造成美國政府與企業耗費數十億美元，而且後來的拆除進度嚴重落後。為了避免價值數千億美元的ＡＩ基礎設施也重蹈先前電信設備的覆轍，ＦＣＣ決定在ＡＩ機櫃還在建置初期就先發制人，直接從源頭阻斷中國光通訊模組產品進入新建資料中心，避免未來真的出現國安問題。

美國要封鎖中國光通訊模組的另一個原因在於中國業者在這塊市占率實在很大，歐美日企業這方面不占優勢。根據研調機構LightCounting和Counterpoint的統計數據顯示，全球前十大光通訊模組廠商中，中國企業占七家。目前支撐ＡＩ大語言模型訓練最核心的八○○Ｇ和一．六Ｔ高階光通訊模組市場中，中際旭創和新易盛這兩大中國產業龍頭合計囊括全球超過六成以上的市占率。亞馬遜、微軟、谷歌等美國雲端巨頭的ＡＩ機房，乎都被中國製的光通訊模組所填滿。美國政府擔心這樣對中國企業的高度依賴，未來會成為中國反制美國晶片禁令的籌碼。

陸企囊括光通訊模組市場

歐美企業不是做不出光通訊模組，而是他們在過去十幾年間放棄毛利較低、勞力與資本密集的中游組裝封裝這部分環節。博通、Marvell、Coherent、Lumentum等業者，看到光通訊模組內最值錢、技術門檻最高的數位訊號處理器（ＤＳＰ）晶片以及高階雷射晶片（EML、VCSEL）。他們放棄中游繁瑣的光學組裝、測試與良率管理環節，把這部分交給具有製造成本優勢的中國和台灣廠商。再者，光通訊模組的封裝與測試，至今仍無法做到全自動化，尤其在光路對齊與高頻測試環節，需要大量具備有專業背景的工程師進行微調和良率優化，雲端客戶對新一代光通訊模組的交齊和要求非常嚴格，中國廠商這方面的人力成本占優勢。還有，中國在５Ｇ基地台與電信基礎設施大量投資，華為、中興電訊等中國本土電信設備商的龐大訂單，養出中際旭創、光迅科技等本土模組廠。這樣的趨勢發展，中國光通訊模組業者占有很明顯的優勢。