雲端三巨頭AI變現 兩好一壞

【文／魏聖峰】

金融市場允許科技大廠在ＡＩ上拚命燒錢，但要能實踐ＡＩ商業模式，燒錢後能有清晰的變現途徑。亞馬遜、微軟通過市場考驗，谷歌變現模式還在檢驗中。

亞馬遜、谷歌和微軟三大ＡＩ雲端巨頭的第二季財報都已揭曉，市場卻給予不同層面的解讀，引發市場大震盪。美國大型ＡＩ資料中心大量撒錢投入這場軍備競賽，讓過去屬於輕資產的美國科技大咖現在變成重資產，這樣的重資產轉變史無前例，也讓市場沒有前例可循。

谷歌在公布財報前資本市值約四．三兆美元，比微軟和亞馬遜資本市值分別高出約八千億美元和一．八兆美元。所以，市場檢視谷歌財報時會比較嚴格。還有谷歌是雲端大廠中第一個公布財報的企業，當時市場正經歷半導體股的大回檔過程以及市場極度重視自由現金流的問題。諸多市場情緒衝擊下，谷歌財報首當其衝。

谷歌資本支出大轉變

華爾街市場糾結的另外一個點就是美國科技大咖要從原來的輕資產轉型為重資產，過程中大量的資本投入是必然的。以谷歌來說，ChatGPT還沒問世前，谷歌每年的資本支出大約維持在一○○～三○○億美元上下，每年來自網路廣告的營收可以從一千億美元成長到二千億美元，並在十年內成長四倍，是屬於輕資產時期。進入ＡＩ雲端資料中心時期，看到亞馬遜、微軟和甲骨文等企業砸錢建置資料中心，谷歌先前已經開始建置資料中心，頭已經洗下去的情況下只能跟著砸錢。根據谷歌的財報顯示，在二○二三、二四和二五年間，資本支出分別是三二二．五一億美元、五二五．三五億美元和九一四．四七億美元，這三年呈現等比級數等級的成長。今年的資本支出上修一九五○～二○五○億美元間。光是第二季，谷歌的資本支出就達到四四九億美元，單季就比谷歌在輕資產時期的全年資本支出還多。

龐大的資本支出對每年總營收超過四千億美元的谷歌來說卻也造成壓力；谷歌今年已發行逼近四○○億美元公司債，雖然這不是谷歌第一次發行公司債，卻是發行公司債最高金額的一年，宣告谷歌未來的資金成本將會大增，這也是華爾街對谷歌財務體質的擔憂。

谷歌的財報顯示，第二季單季總營收年增二四％、一一九八億美元。核心成長引擎的谷歌雲端（Google Cloud），第二季年增八二％、二四七．七億美元，顯示企業客戶正在瘋狂導入Gemini AI。同時，傳統搜尋與廣告業務也維持十三～十七％的穩健成長。雖然谷歌的營收、獲利都超過市場預期，核心業務的谷歌雲端成長也爆發，卻擔心資本支出擴張的速度高於營收成長。擔心的理由是，谷歌的重資本投入，卻看不到盡頭。

谷歌執行長Sunder Pichai在財報會議中表示，當前處於ＡＩ的轉型期，對他們業者來說，投資不足的風險遠大於投資過度的風險。谷歌目前的戰略是採取激進的策略，因為企業客戶對谷歌ＡＩ雲端的爆發需求證明產能處於供不應求的狀態。谷歌的算力需求有多大？除了這三年投入的資本支出外，他們還向SpaceX旗下子公司xAI租算力，每年預計支出一一○四億美元，這項租約從今年十月到二九年六月，共三二個月。在執行長眼中，谷歌的算力需求在二九年以前都屬於投資不足。

亞馬遜ＡＩ大成長

亞馬遜財報，營收年增二十％、二○○六．一億美元，核心業務ＥＰＳ營收四二二億美元、年增三七％，是二○二一年以來最快成長速度。ＥＰＳ交出五．七五美元，大幅優於市場預期的一．八二美元。執行長Andy Jassy直言二六、二七年全年的ＡＩ產能都供不應求，其自研ＡＩ晶片年化收入已突破二五○億美元。因應極度強勁的ＡＩ算力需求，亞馬遜今年資本支出從二○○○億美元調高至二二○○億美元。受資本支出大增影響，現金流量也是負七六億美元。