外資提款近尾聲 估值修復可期

【文／林麗雪】

半導體股過度擁擠交易，外資瘋狂提款東北亞股市，修正幅度及深度都超乎預期，浮額洗清後，可以期待估值修復反彈，惟仍應觀察外資空單是否大量回補。

全球半導體股過度擁擠交易現象，在七月下旬給了投資人極大的震撼教育，震央從東北亞的台韓半導體股率先引爆，韓股今年已出現九次的熔斷交易，去槓桿壓力一路蔓延，台股更是連續兩個交易日大跌四千點、並一度跌破四萬點大關，亞股接連大跌引發連鎖反應，並引發外資程式交易賣壓，惟法人指出，恐慌洗盤及技術指標進入嚴重超賣區，馬奇諾防線跌破後，技術面及基本面都已經不那麼重要了，短線出現技術性大漲反彈，籌碼面及技術面修復仍都需要間時間，投資信心亦需要時間重建，仍宜將高風險的股票部位控制在可容忍的範圍，並嚴控槓桿部位，以免徒增交易成本。

外資高割離席台韓股市

中國ＤＵＶ量產傳聞及輝達循環融資疑慮升溫，加上聯準會升息疑慮，是加速亞州半導體股短短時間血流成河的重大利空，不過，說穿了，這波修正還是亞股超漲後的評價調整及籌碼面的清洗使然。

據美國銀行（ＢＯＡ）七月份全球基金經理人調查顯示，全球投資人風險篇好明顯升溫，且市場對ＡＩ題材過熱的疑慮也同時攀升，有八二％的經理人認為做多半導體交易已過度擁擠，另外也有約四五％的經理人認為ＡＩ存在泡沫，成為全球基金經理人眼中最大的尾端風險。

摩根資產管理即坦言，ＡＩ投資熱潮雖然推升了市場，但也引發機構投資人對估值與資金擁擠度的警戒，短線資金集中度過高，引爆這波東北亞晶片股的劇烈波動，並波及美股。

ＡＩ股過度的槓桿投資，外資很早就敲了警鐘，早自五月外資就開始高檔獲利了結韓股，當月在韓股就大賣三百億美元，六月當台股投資人仍沉浸在ＡＩ產業的歡樂派對之際，外資在台股的調節壓力開始逐漸加大，不僅期貨空單一路攀升至八萬三六○五口，六月並翻臉在現貨提款高達一八八億美元，七月開始，外資則在台、韓股市同步摜壓，但在韓股的賣超金額則已大幅縮小，台股則受到韓國龐大的散戶進行去槓桿壓力下波及，外資加速撤退，單月賣超金額突破二百億美元，累計今年以來，外資在南韓及台股分別套現一○五六億美元及五○○億美元，金額都創下歷史新高。

去槓桿近尾聲

大部位的外資資金高割離席，留下台韓本土投資人套牢苦撐，中信投顧即直言，外資近期在現貨市場大幅賣超，同時台指期避險空單維持高水準，加上新台幣承壓形成股匯雙殺惡性循環，不過，由於加權指數及櫃買指數融資維持率逐漸落入一三○％追繳關卡，部分熱門指標股的融資維持率更低，浮額已然大清洗，接下來台股技術性反彈持續可期。