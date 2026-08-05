長鑫存儲扮記憶體狠角色

【文／魏聖峰】

長鑫存儲IPO不僅是資本市場的盛事，也是全球半導體地緣政治與商業模式演變的里程碑。挾著中國國家資本與龐大內需市場的實力，長鑫存儲在全球DRAM市場已經成為一股無法忽視的主宰力量。

近期受到資本市場擠ＡＩ泡沫的影響，全球主要記憶體股的股價全都大跌，就在這時候由中國國家及資本灌注的記憶體廠商長鑫存儲，在七月底ＩＰＯ，並在資本市場籌措到一○八．○二億人民幣的資金，於上海科創板掛牌上市。當前全球記憶體價格來自ＡＩ的需求強勁，國際三大廠的三星電子、ＳＫ海力士和美光科技都把產能挪到HBM，使DDR4出現供需缺口。隨著長鑫存儲在中國傾力挹注資源、努力成為一方之霸時，未來是否會扮演記憶體價格的殺手搶奪市占率就值得關注。

在DDR4市場的主導者

從全球DRAM市場的市占率來看，長鑫存儲目前市占率約八％，是全球第四大DRAM製造商。雖然距離國際前三大記憶製造商的是占率都還有一段落差，卻有可能在DRAM市場扮演價格的殺手。有鑑於ＡＩ對記憶體需求量很大、加上價格比標準型DRAM高很多，ＡＩ用的HBM和DDR5成為三星電子、海力士和美光科技增加生產線的標的產品，他們把原來標準型記憶體的產線拉去做HBM和DDR5。以至於標準型DDR4出現供需短缺，造成過去一年以來DDR4價格大漲。

其實，DDR4雖然沒有辦法用在與AI GPU處理器的連結上，卻在ＡＩ基礎架構上有一定的角色。在ＡＩ基礎設施上，DDR4可以用在網通傳輸部分的記憶體，還有未來需求將會越來越大的邊緣ＡＩ，這部分的記憶體用DDR4即可。DDR4用量在未來ＡＩ時代可能還會不小，促使美光科技在五月下旬宣布重啟部分DDR4和LPDDR4的生產計劃。隨著國際三大記憶體廠在DDR4量產規模減少下，長鑫存儲、南亞科和華邦電就成為這個市場的主導者。

不過，美光科技這項決策有很明確市場區隔，不是美光科技要回頭搶消費性ＰＣ或伺服器的DDR4市場，而是鎖定在產品生命周期較長、需要穩定供貨保證的客戶群，包括車用電子、國防與航太設備、工業控制系統、網通設備以及醫療設備等的客戶。在ＡＩ浪潮推動下，美光曾經在去年針對主流消費等級與資料中心的DDR4宣布過停產。但這樣的產能轉移，造成汽車、國防和工業等極度依賴長生命周期記憶體的產業面臨供應緊缺的風險。美光在美國本土重啟這條產線，以滿足客戶的需求。美光有明確的標的客戶，暫時不會造成市場供需失衡。

但長鑫存儲可能就不同，從附圖（五大DRAM廠產品線對決）來看，長鑫存儲在DDR4（包含LPDDR4X）領域，已成為全球DRAM市場具影響力的主導者，也有能力主導價格。在伺服器DDR4領域，長鑫存儲不論在32GB以下或是32GB以上的容量規格都已量產。不僅如此，該公司在DDR5 64GB以下、64GB和64GB以上也都以量產。代表長鑫存儲在記憶體生產上已趕上國際前三大廠的技術層次。在行動裝置領域，長鑫存儲在LPDDR4X部分也都已經量產，在LPDDR5的16GB（含）以下、16GB以上也都已量產。

快速擴大廠能

長鑫存儲將其合肥與北京晶圓廠快速擴張產能，集中在DDR4與LPDDR4X產品上。挾帶龐大資本支持，若採取市占率優先的策略，這種產能的飽和式輸出就能直接在全球DDR4的價格造成左右市場的能力。在成熟型DRAM市場中，長鑫存儲實質上已掌控DDR4產品線的價格話語權。根據長鑫存儲的產能規劃，在合肥基地中，一期晶圓廠每月產能為十二萬片的十二吋晶圓，這部分產能處於高速爬坡期；二期專案還在積極擴建中，遠期規劃產能目標為每月二十萬片以上。在北京基地方面，正在規劃建造三座十二吋晶圓廠，總產能規劃高達每月三十萬片。若上述所有規劃產能都順利開出，長鑫存儲的總月產能將能突破五十萬片的十二吋晶圓，相當於全球DRAM總供給量的二十～二五％，會打破過去二十年間由南韓與美國三大廠寡占的局面，將會是二○○八年金融海嘯後奇夢達和爾必達破產被併購後的首次。