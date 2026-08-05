謝金河：七月大狂殺之後 八月財報尋找亮點

【文／謝金河】

全球股市七月大狂殺，終於在最後一個交易日出現死貓式的大反彈，台股加權指數彈升三一八六．四五，彈幅達七．九八％，這是史上最大漲點與漲幅，若不是這根長紅棒，七月的台股恐怕會很慘澹。

七月風暴震央在南韓

整個七月的交易結束，正好收周線與月線，台股從最高四八二一八．八七狠狠跌到三九三八四．四五，總共跌掉八八三四．○二，跌幅達十八．三二％。因為三一日大反彈，最後收七月的月線下跌三○○六．一六，跌幅是六．五二％，目前月線Ｋ值、Ｄ值在八九左右，形成死亡交叉，這也意味著從去年六月以來的月線Ｋ、Ｄ指標向上的多頭排列面臨向下修正的壓力。周線單周下跌五三五．○九，跌幅一．二三％，周線的Ｋ、Ｄ指標正在五○左右形成空方排列，這都意味著進入八月的股價依然是一個修正、調整的格局，關鍵的指標要看南韓海力士、三星這回的去槓桿及ＡＩ新情境。

七月風暴股災的震央在南韓，這是兩倍槓桿、單一個股引來的強大後座力。南韓KOSPI七月下殺一八八一．○三，跌幅二二．一九％，這是全球最慘烈的市場，也是風暴的核心，如果是從最高點九三八五．五九起算，南韓股市最慘跌到五二六二．七七，跌掉四一二二．八二，跌幅達四三．九三％，一個市場在一個月之內出現那麼大的修正，這是非常可怕的跌勢，最大的源頭是南韓兩倍槓桿折斷的殺傷力。

過去一年，海力士從七六一○○漲到二九八．七萬韓元，創下驚人的三九．八六倍漲幅，三星也從四九九○○漲到三七．四五萬韓元，漲幅達六．五倍，海力士、三星大漲帶動鎧俠、美光、新帝、希捷科技、威騰電子的大漲，全世界的焦點都在這七檔股票上。如今南韓政府在股價漲到高點開放兩倍槓桿，讓南韓年輕小白玩起像雲霄飛車般的衝浪遊戲，兩倍槓桿在股價漲到高點後，因為每日再平衡機制，產生助跌壓力，隨著股價反轉，槓桿愈大、殺傷力愈大。在香港發行的ＸＬ二南方海力士從一九三．六五狠狠跌到二五．一港元，七月二十八日單日的跌幅三○．二四％；ＸＬ二南三星從二四三．一跌到四九．二八港元，七月二十八日一天跌二六．七三％。在美國發行的三倍槓桿Direxion的SOXL從三○二跌到九一．五美元，二十九日單日下跌十六．○二％；另一場以三星、海力士為標的的三倍槓桿KORU股價從四．三一漲到一三七九．七美元，後來一拆二十，股價跌到十一．六五美元，還原未分柝前是二二三美元。

過度槓桿引發巨大殺傷力

從南方三星、南方海力士、SOXL、KORU可以想見，過度槓桿帶來的巨大殺傷力，三星、海力士下半年都交出超級好成績，三星上半年大賺一三六．五兆韓元，預估全年可以大賺三○○兆韓元，這是過去四十年三星獲利加起來的總和。海力士的淨利九三．八二兆韓元，也是空前佳績。海力士、三星在財報繳出亮麗成績單下，股價居然暴跌，海力士從二九八．七萬韓元急殺到一二四．六萬韓元，跌幅達五八．二％；三星從三七．四五萬跌到十八．九二萬韓元，跌幅達四九．五％。最可怕的是日本鎧俠，從一一二七○○日圓殺到三六○二○日圓，股價居然也跌了六八％；美光從一二五五跌到七三七．八八美元，跌幅達四一．二％，新帝從二三五四．三九跌到九九八．一九美元，跌幅高點五七．六％，這是非常慘烈的修正。