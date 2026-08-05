超跌即是機會 腰斬潮後的買點

【文／黃俊超】

歷經史上最大跌點與最大漲點的接連洗禮，市場逐漸從去槓桿階段轉向評價調整，短線震盪雖劇烈，但AI產業長期趨勢未變，財報將成為下一波資金布局的重要依據。

加權指數上半年漲幅五九．二五％、最大漲幅六六．四八％，於六月二十三日創下歷史高點四八二一八．八七點，櫃檯指數漲幅五四．五六％、最大漲幅六六．三六％。然而，七月就像變了心的女朋友，波段最大跌幅十七．一八％，一度跌破四○○○○點，好在最後一個交易日彈升三一八六．四五點、七．九八％，創下史上最大漲點，單月跌幅收斂至六．五二％；櫃檯指數波段最大跌幅為二九．七七％，若以傳統定義來看，已屬於跌入熊市，不過最終單月跌幅縮小至十八．五三％。

統計至七月底，加權指數今年漲幅仍高達四八．八八％，櫃檯指數修正雖然較深，卻也還有二五．九二％，當中差距來自護國神山台積電，搭配持穩高檔的金融股與部分傳產龍頭股，展現穩定而相對抗跌的力道。本波修正估值加上去槓桿的震央，是自去年起大幅上漲的韓國股市，今年最大漲幅為一二二．七二％，波段最大修正四三．九三％，一度回測二四○日均線，然七月三十一日上漲逾千點的摧枯拉朽，前七個月累積漲幅為五六．五％。

去槓桿化後籌碼更健康

費城半導體指數今年以來最大漲幅為一○六．九％，歷經波段最大修正幅度二八．七三％過後，今年漲幅仍高達五九．六九％，另一個與ＡＩ產業關係較為密切的是日本股市，日經指數年內最大漲幅為四四．六八％，波段最大修正為十七％，至七月底也還保有二七．八六％的漲幅，要觀察日圓匯率。此外，道瓊指數維持高檔震盪，近期持穩短期均線糾結處，距離歷史高點約一．五個百分點，S&P 500指數在短中期均線間震盪，距離歷史高點也不過約一．七個百分點。

道瓊指數與S&P 500指數其實今年表現不算出色，兩大指數年內最大漲幅皆略高於十％，對比與ＡＩ產業密切的台、韓、日三國股市，與費城半導體指數表現來看，很明顯並非是全面性，修正主要架構在ＡＩ供應鏈與半導體產業的高漲幅與過大乖離，Nasdaq指數為科技類股的指標，波段最大跌幅也略多於十％，年內累積漲幅則也只有九％左右。蘋果近期股價創歷史新高，一度奪回全球市值第一名的寶座，當市場擔憂科技巨頭因ＡＩ基礎建設資本支出過高，導致現金流轉為負值，蘋果屬於具備防禦性質的穩健標的。

美國聯準會最新利率決策會議，如市場預期的連續第五次維持不變，不過卻也出現了三張反對票，凸顯內部對通膨風險的分歧持續擴大，會後聲明與六月版本幾乎相同，重申將實現物價穩定，並表示美國經濟活動在高度不確定性之下，依舊維持穩健步伐擴張，而資本投資與生產力成長強勁，失業率的變化也不大，然而，會後市場對於九月升息的預期升溫。

加權指數修正至一二○日均線後展開反彈，須留意的是二○日均線向下交叉六○日均線，六○日均線則開始進入走平階段，月ＫＤ指標交叉向下，不過仍在高檔區，或許還有鈍化的機會，十日均量降至一兆元之下，融資餘額自高點也減少超過一二○○億元，最強勁的買盤來自投信；櫃檯指數迅速修正，一度逼近二四○日均線，不僅二○日均線向下交叉六○日均線，六○日均線已逐漸從走平轉為下彎。台股短線跌深反彈，而後盤面將進入籌碼沉澱與回歸基本面。

急跌過後隨著國際股市彈升，不過隨著評價的修正與調整，短期之內若無重大利多刺激，直接Ｖ型反轉重回創高趨勢的機會可能性不高，而個股調整預期將會是最重要的環節。至八月中旬前財報將陸續公告，本益比明顯偏低的跌深個股，或具有較大的反彈空間與力道，不過也必須留意標竿的橫向評比，龍頭台積電繳出了亮眼成績單，一般預估全年ＥＰＳ站上一○○元，若是營運成長力度低於台積電，則評價就該有相對應的調整。

財報考驗高估值

七月三十日費城半導體反彈八．一九％，翌日，除了台股創下史上最大漲點之外，日經指數彈升四．○三％，韓國綜合指數更是上漲達十七．九一％，主要是由兩大權值股三星電子上漲二八．二六％、ＳＫ海力士上漲二九．九五％帶動，韓國提前至七月三十一日實施個股槓桿ＥＴＦ新制，應可有效抑制過熱的炒股氛圍，震央若能逐漸回到穩定常軌上，人道走廊就正式開啟。