無人載具預算審查 非紅鏈再起 國防自主！是否卡位軍工股？

【文／呂泰德】

二一○○億元的特別預算規劃，擬籌購逾二一萬架無人載具，為台廠建立長期需求與擴產契機；關鍵零組件去中化，才是非紅供應鏈能否真正落地的考驗。

對台灣業者而言，無人機產業已逐步取得國際合作、試製與量產訂單驗證，但真正的考驗，是如何從少量開發跨向規模化製造。經濟部表示，目前已有國內十餘家業者取得美商Anduril在機體結構、酬載設備與動力系統等領域的試製或量產訂單；未來採購規模若由數十架試製擴大至數萬架量產，廠商必須同時掌握交期、良率、成本、品質一致性與資安要求，並建立零組件追溯、測試驗證與持續迭代能力，才能把政策需求轉化為穩定產能。

行政院已通過《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃自二六年八月至三一年十二月逐年籌編預算，經費上限為二一○○億元，籌購項目包括濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇。

無人載具迎向量產考驗

依國防部對外說明，規劃數量分別為一四四六架、二○萬八二○○架及一三二○艘，合計二一萬九六六架、艘。其中，濱海攻擊型無人機占規畫總量約九八．七％，反映政策重點在大量部署、快速補充與持續迭代的小型無人載具。若以二六年八月至三一年十二月共六十五個月進行情境試算，二一萬九六六架、艘平均每月約需交付三二四六架、艘。

而目前台灣無人機整機月產能約一．五萬架，政府目標是在二○三○年提升至十萬架，外銷比重由目前約兩成提高至五成；二六年第一季出口值已超越二五年全年，二六年上半年整機出口值則達二．一二億美元。若二一○○億元採購規劃順利推動，受惠範圍不會僅限於整機廠，也可能延伸至航太品管、電子製造、光學感測、通訊設備及後勤維保等供應鏈。為補強產業基礎，行政院另核定二○二五至三○年的無人載具產業發展統籌型計畫，預計投入四四二億元，推動需求引導、技術開發、測試驗證、產業聚落、管理制度與國際市場鏈結。雷虎與中光電已投入無人機平台及系統整合；漢翔等航太業者具備航空製造、品質驗證、可靠度及維修體系經驗；鴻海、和碩與佳世達等電子集團則具大量採購、自動化生產及全球交付能力。

關鍵零件缺口考驗非紅鏈

無人機是高度整合的電子與機電系統，除機架、槳葉與外殼外，還包括電芯、馬達、飛控、衛星定位、通訊晶片、影像感測器、資料儲存及韌體。即使整機在台灣完成組裝，只要核心零組件涉及受限制的中國供應商，或韌體更新、資料傳輸與次階供應商來源無法追溯，仍可能影響政府採購資格、資安審查及國際市場認證。美國《二○二三財年國防授權法》第五九四九條規定，自二七年十二月二十三日起，聯邦行政機關原則上不得採購包含特定受管制半導體產品或服務的電子產品；用於關鍵系統的電子產品，規範也可能延伸至所使用的次階電子產品。FAR Council於二六年二月十七日提出執行細則草案，要求主承包商進行合理查核，確認受管制半導體的來源，並把相關要求傳遞至適用的次階供應商。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2415期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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