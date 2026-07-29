法規鬆綁低軌衛星點火 星鏈來台倒數？

【文／周佳蓉】

全球低軌衛星產值持續升溫，台灣法規的限制曾對國際衛星業者築起一座高牆，如今電信管理法修正案三讀通過，將有助於國際廠商來台插旗，台廠則藉由地利之便促進產業升級。

今年六月SpaceX以每股一三五美元在那斯達克掛牌，寫下金融史上規模最大的首次公開發行紀錄，上市後至今的股價表現不佳，在發行價之下持續探底，不到兩個月後，台灣這一頭也按下另一枚按鈕《電信管理法》三讀修正案正式通過，為星鏈等外商衛星業者鬆綁持股限制，這兩條原本各自運行的軌道，終於在今年交會，也讓台灣許多低軌衛星供應鏈業者，有更多邁向實質訂單的底氣。

根據摩根大通估算，各星系已入軌的低軌衛星總數約達一萬顆，隨著SpaceX、Amazon LEO（舊名Project Kuiper）、中國千帆星座等主要計畫部署，到二○三五年全球低軌衛星總數將擴增至約八．二萬顆，屆時頻寬成本可望出現近千倍的下滑空間。研調機構TrendForce也估算，隨著衛星寬頻、手機直連衛星與ＡＩ太空運算需求同步放大，二七年全球衛星產業產值將達四四七○億美元，年成長率達十四％。換句話說，太空經濟的成長邏輯，與衛星發射目標、衛星服務層面的擴大與技術世代升級緊密疊加，讓整條供應鏈的訂單能見度不斷拉長。

降低衛星業者來台門檻

要讓低軌衛星真正落地台灣，關鍵不只是太空技術，而在法規。過去幾年《電信管理法》要求外資直接持股不得逾四九％、直接加間接持股不得逾六○％，這道高牆基本上把跨國衛星營運商擋在門外，直到七月，立法院終於三讀通過部分條文修正草案，明文開放相關業者得經主管機關核准後，豁免外資持股與國籍限制；同時將地面站設置與資料在地化納入國安考量。這項修法具有深遠的戰略意義，關鍵在於近年多起斷纜事件頻繁干擾台灣的通訊韌性，一旦遭遇極端天災或地緣動盪，台灣勢必需要強大的衛星鏈路做為維持政府與民間運作的通訊生命線。目前全台衛星總頻寬低於二○Gbps，統計海纜的總頻寬則到一一○～一二○Tbps，兩者間有不小的差距。

除了電信法鬆綁，頻段管理制度的修法也加速了台灣衛星通訊產業的發展，數位發展部去年已公告修正「無線電頻率供應計畫」，首次同時開放七個頻段做衛星行動通信、增列十二個頻段供衛星固定通信，並把頻率使用期限延長到最多五年，對業者而言，這代表可以在更長的時間尺度上規劃地面站、終端設備與上游射頻元件投資，不必每兩年為換照焦頭爛額。

在法規鬆綁的推波助瀾下，台灣與國際衛星廠商的結盟已突破單一軌道，正全面建構包含高、中、低軌的群星網路。在低軌（ＬＥＯ）領域，除了中華電率先取得歐洲Eutelsat OneWeb的獨家代理與商轉許可，遠傳順勢拿下Amazon LEO的台灣經銷權，台灣大哥大則與AST SpaceMobile 簽署合作備忘錄。在中軌（ＭＥＯ）與高軌（ＧＥＯ）層，中華電信不僅與全球前三大衛星營運商盧森堡SES簽署獨家代理，引進第二代O3b mPOWER 中軌衛星系統，近期更攜手美國新創 Astranis 規劃打造台灣專屬的高軌衛星。在手機直連衛星（Ｄ２Ｃ）的布局上，SpaceX已先行與T-mobile在美國地區合作推出T-Satellite服務，支援簡訊、部分App與緊急通訊，並在大舉收購EchoStar持有的AWS-3、AWS-4及H-Block頻段後持續擴大Ｄ２Ｃ版圖，並在Direct to Cell服務正式更名為Starlink Mobile，讓一般LTE/5G手機可以直接連上衛星；AST SpaceMobile、Amazon LEO等業者也分別藉由配備巨大相位陣列天線發射BlueBird 7衛星、收購Globalstar等手段，展現搶攻衛星直連手機市場的野心。

商業化朝D2C、ISL前進

然而，在這張群星網路中，市場最屏息以待的依舊是星鏈（Starlink）。畢竟在俄烏戰爭中，星鏈已向全世界證明了衛星通訊在戰事與極端環境下不可或缺的作戰力與抗衡能力，更重要的是，相較於其他星系，星鏈所提供的龐大衛星基數，具備了更具優勢的全球覆蓋範圍與更大的通訊容量。在今年世界行動通訊大會上Space X披露，V2 mini的單顆資料傳輸密度，是第一代Ｖ１衛星的一百倍，Ｖ３衛星將全面採用更先進的星間雷射鏈路（ＩＳＬ）技術，衛星網路將不再依賴地面中繼站，可以真正實現全球無縫覆蓋。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2415期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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