謝金河：記憶體的斷魂時刻 全球股市多空交戰未歇

【文／謝金河】

南韓海力士、三星雙倍槓桿引發的股市波動，迄今仍然持續中，外媒最近開了一個玩笑，全球股市投資人每天醒來第一件事是先看看海力士、三星的股價怎麼開盤？到七月二十四日為止，南韓股市總共出現二十一次熔斷，如果把多方熔斷、賣方熔斷一起算，總共多達四十一次，這是南韓資本市場空前紀錄，三星、海力士的波動將進一步影響股市下一步的發展。

既然股市的波動是因海力士、三星而起，我們來看看這次調整有多大？今年記憶體的瘋狗浪行情從六月六日黃仁勳在ＣＥＳ展發表「一個尚未被滿足的市場」（Unserved Market），正式揭開記憶體的瘋狂盛世，海力士從七三一○○漲到二九八．七萬韓元，三星也從四九九○○漲到三七．四五萬韓元；海力士最大漲幅三九．八六倍，三星也漲了六．五倍，在ＨＢＭ的狂飆下，美光從六一．五四漲到一二五五美元，大漲十九．三九倍，而且ＨＢＭ牽動ＳＳＤ快閃記憶體，日本鎧俠（Kioxia）從一四四○漲到一一二七○○日圓，漲幅達六八．二六倍。美國三檔ＳＳＤ股威力也很驚人，新帝從二七．八八漲到二三五四．三九美元，漲幅是超驚人的八三．四倍，希捷科技從六三．一漲到一一四五美元，也大漲十七．一五倍，威騰電子從二八．八三漲到七九九．八七美元，漲幅是二六．七四倍。

市場過度炒作被動元件

記憶體是這一波ＡＩ革命最核心的戰略物資，記憶體位階高於光通訊、高階銅箔、ＰＣＢ、玻纖布、水冷液冷的散熱及晶圓探針卡，當記憶體行情出現這麼大幅度的回檔修正，全球股市一定會相對做出回應，因此，在海力士、三星的兩倍槓桿衝擊下，這一回合的全球股市出現殺聲震天的回檔調整，上周市場討論最熱烈的是國巨*股價一口氣從一二二○殺到五九○元，市場一片痛罵陳泰銘的聲音，最主要原因是市場過度炒作被動元件，把被動元件炒成記憶體行情，但是基本面內容卻大不相同！

例如，國巨上半年營收成長二九．四％，華新科成長十四．七％，日電貿年增二二．七％，禾伸堂成長十五．六％，但是記憶體的南亞科上半年成長六四三．一％，華邦電成長一三九．二％，旺宏成長一二八．八％，被動元件的成長力道是不能跟記憶體比擬的，當市場把被動元件炒成記憶體的時候，股價的悲劇就發生了。

這次海力士、三星財報都交出亮麗成績單，而且ＨＢＭ供需仍然吃緊，南韓總統李在明到美國訪問，輝達、AMD都跑來跟ＨＢＭ廠簽長約，金額達九五○○億美元，但是兩倍槓桿ＥＴＦ的禍害，到今天仍然沒有停止。南韓有一二○萬投資人遭到被追繳保證金的通知，超過三○萬的年輕投資人被斷頭，今年海力士、三星漲幅那麼大，但據統計，南韓股民有七六．三％的人是賠錢的，原因發生在過度槓桿。

全球股市修正的核心

隨著三星、海力士動輒熔斷，記憶體成為全球股市下跌修正的核心，海力士從二九八．七萬韓元跌到一六七八○○○韓元，跌幅達四三．八二％；三星從三七四五○○跌到二四○○○○韓元，跌幅三五．九一％，這兩檔全球最頂級的ＨＢＭ股如此跌法，當然牽動記憶體的跌勢，美光從一二五五跌到八○四美元，下跌三五．九五％。最慘烈的是日本鎧俠從一一二七○○跌到五二一一○日圓，股價一下子蒸發五三．七六％，市值一度超越Toyota，如今掉到第三。今年全球漲幅最凌厲的新帝，從二三五四．三九跌到一二二二．○一美元，股價跌掉四八．一％，希捷科技從一一四四跌到七○○．三九美元，跌幅三八．七八％，威騰電子從七九九．八七跌到四三○．五二美元，下跌四六．一八％。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2415期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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