台股三大去槓桿尋寶指南

【文／方亞申】

在四貸同堂、六貸同堂的背後，隱藏著高風險的警訊，從技術面、籌碼和本益比的角度選股，大概率能逢凶化吉，繼記憶體、ABF、AI供應鏈等陸續漲價，蘋果新機出貨，可趁拉回注意買點！

台股近期走勢似乎又回到三月初美伊開戰時一樣，利多不漲、利空下跌窘態；國際油價上漲、股市回檔，企業財報業績大都朝向正面，但股價卻大跌。加上一個市場隱藏許久的恐懼─擔心美國高總市值科技公司投入ＡＩ建設資金太多，從有龐大自由現金流入轉而流出；且中國又像當初出現DeepSeek一樣，可用低成本達到或接近美國巨頭OpenAI及Anthropic推出的應用程式，引發投資人進一步疑慮。除道瓊受惠金融及能源股表現強，尚在季線之上，標普、那指及費半皆跌破季線，亞洲的日本、韓國以及台灣亦同。國際股市不是高檔震盪就是拉回。

美科技業不斷加碼資本支出

回首川普上台後種種利空，包括日圓一度急升、關稅拉高至三月初的美伊戰爭推升油價暴漲，但是美股卻震盪走堅，輪流創高。可以說川普上台以來美國多頭格局不變，與韓國、日本及台灣同登全球最強勢股市。且美國指數每遇到利空快速拉回後，還能反彈創高。主要原因在於川普威脅利誘國外大廠到美國投資設廠；另一方面，海外作戰或供應武器（烏克蘭），都刺激美國製造業、科技業、金融業景氣向上，配合本身是全球最大產油國，所以經濟及股市蒸蒸日上。當然股市基期墊高，令市場擔心，但是美國金融市場反映疑慮及基本面速度一向很有效率，只要趨勢不變，急跌後又會急漲。

近期科技市場兩大熱門話題，一是從谷歌調升今年資本支出至二○四五億美元，重點是過去谷歌都是屬於自由現金流入公司，但是以去年及今年合計就將花超過三千億美元於ＡＩ基建，帳上轉為現金流出。為此該公司還發債自市場吸金，所以儘管公布財報，雲端業務年增加高達八二％，高於市場預期的六四％，股價還是跳空大跌；此外，英特爾財報公布，營收達一六一．三億美元，年增二五．四％，大幅超越市場預期的一四四．二億美元，這是公司逾十五年來最強勁的單季營收成長。調整後ＥＰＳ○．四二美元，幾乎是市場預期的一倍。毛利率四一．八％，優於預期的三八．八％。其中，資料中心與人工智慧（DCAI）部門營收達六三億美元，年增五九％，顯示ＡＩ運算需求已實質轉化為英特爾的營收成長。

重點是對於第三季預期，英特爾預估營收大幅高於市場預期。為滿足不斷成長的資料中心ＣＰＵ需求，英特爾已將今年的資本支出預測從一八○億美元提高至二○○億美元，並預期明年還會顯著增加。財報漂亮幾乎無懈可擊，但股價卻在公布後翌日下跌七．九％。加上先前的艾司摩爾、德儀甚至台積電等財報不錯、股價下跌，接下來還有蘋果、微軟、亞馬遜及Meta等ＡＩ重量級企業要公布財報，他們的資本支出如何都是市場關注焦點。未來要等利空不跌或利多大漲。

海力士及三星帶衰記憶體股

其次，獲利最優的記憶體近期走勢中性偏弱，尤其是韓國海力士及三星。三星在公布初步季報後，股價重挫跌破三○萬韓元；海力士在美國發行ＡＤＲ後股價也破發。市場都知道以這兩家獲利超級好的記憶體公司為主發行的二倍或三倍ＥＴＦ，最近相當不平靜，隨股價下跌，熔斷次數提高，由於兩家公司占韓國總市值一半以上，間接也使韓國股市動不動就出現熔斷，又影響到美光、鎧俠。基本面未改但籌碼何時沉澱才是焦點。若以韓股指數最高漲至九三八五點，頸線支撐在七三九四點已見跌破，測量滿足點在五四○三點；換句話說，跌破五千八百點之下技術面將較有利落底。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2415期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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