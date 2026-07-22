台廠仰賴光元件一搏輸贏－上游CW雷射元件是個大賽局 FAU贏家有限

【文／林麗雪】

ＡＩ引爆全球光通訊需求，CW Laser供不應求外，整個供應鏈也因為有許多技術待突破，衍生出新的商機及機會，過往全球光通訊版圖由國際大廠及中國所主宰；不過，ＡＩ資料中心對於光通訊的需求太過龐大，業者認為，未來將牽動版圖的挪移，尤其以台廠過往在半導體產業累積的技術實力，在光元件端將大有勝出機會，除了積極跨入ＦＡＵ的廠家如大立光、合聖*外，日前甫掛牌興櫃的威世波，也是值得留意的新秀。

威世波最早由董事長陳曉昇在美國矽谷創辦，成立至今已有三十年，期間經歷過亞洲金融風暴、網通泡沫及二○○八年金融危機，能夠存活下來，陳曉昇帶領公司的多次轉型功不可沒，更是見證全球光通訊發展的靈魂人物。

陸廠雄踞全球光通訊大餅

威世波剛開始成立是一家光被動元件公司，後來轉型至光主動元件，目前本業以光模組和BOSA為主，直至二○一八年，陳曉昇考量中國廠商雄踞龐大模組市場、難以和其競爭下，威世波開始往元件的方向走，挾著既有的雷射技術切入CW Laser，目前主流產品七○mW及一○○mW已分別在第二季及第三季送樣客戶認證中，法人預估，十一月開始將有機會開始出貨七○mW CW雷射、明年一月開始出貨一○○mW CW雷射。

為因應ＣＷ雷射的放量生產，及未來發展八○○Ｇ及一．六Ｔ次世代高速光模組產品，威世波並已投入四．五億元建置中壢新廠，並預計今年十月啟用，劍指明年將正式起飛的光通訊元件商機。

陳曉昇說，公司產品早在二○一五年就打入四大ＣＳＰ廠的其中一家，然中國的光通訊產業早在二○○六年就興起了，威世波能打進ＣＳＰ廠，主要是因為進入相對早，但其他同業可能就沒有這樣的優勢。

「從雷射元件到光引擎到模組，都有辦法提供解決方案給我們的客戶，尤其有一些系統端的客戶，對光是不了解的，甚至在Switch上面，也會碰到一些光耦合的問題，威世波都能解決」，對於公司的競爭力，陳曉昇很有底氣的說。

磷化銦製程技術仍待突破

陳曉昇直言，以前全球光通訊市場都是由Cisco這類的國際大公司在drive，一家公司就占了全球八成的市場份額，爾後資料中心興起，現在是超大型資料中心在驅動整個光通訊的需求，二○一五年時，威世波在十Ｇ、四○Ｇ甚至一○○Ｇ都有Design in進去，但一○○Ｇ之後，資料中心在光通訊的需求就變得非常重要，中國廠商開始不計成本的投入，以威世波當時的資本結構及營運模式，就不太可能跟中國做那樣的競爭。