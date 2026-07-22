資金行情走到拐點？AI族群估值過高、利多不漲

【文／黃俊超】

指數漲多後震盪加劇，台積電法說會後利多不漲，市場將更嚴格檢視企業獲利與評價，縱然AI產業長期趨勢不變，不過供應鏈股價須面對國際股市與籌碼變化挑戰，軍工與航太股或為短期避風港。

台積電亮眼的成績單，不僅無法激勵ＡＩ供應鏈奮起，反而出現失望性賣壓湧現，導致加權指數於七月十七日下跌二九五三．七一點，創下史上最大跌點，不過跌點是架構在指數位階之上，相較二五年四月川普宣布對等關稅跌幅九．七％、二四年八月日本升息的八．三五％，單日跌幅六．四七％，基本上還稱不上血流成河，然而，也意味著短線的好日子暫時結束，市場將嚴格檢視第二季財報數據，伴隨評價相對壓縮，使用槓桿勢必要更為謹慎。

財報與籌碼雙重考驗

本波骨牌效應的起點，一般認為震央是韓國股市，連動與ＡＩ息息相關的費城半導體指數、日本與台灣股市，也聯袂向下修正漲多過後的乖離率。繼六月中日本央行宣布升息一碼後，韓國央行也於七月十六日宣布升息一碼，台灣央行秉持「除非遇到颱風，否則波動不大」的柳樹理論，美元指數基本維持區間波動，韓國、日本與台灣近期匯率皆屬趨於貶值，新台幣兌美元約三二．四、日圓一六二．八，韓元則在一五○○上下。

外資於七月二十日台指期貨市場仍有七．八萬口的淨空單，而在現貨市場，繼六月賣超六○一八億元之後，七月至二十日再賣超達六一五五億元，其中十七日賣超一八九○．三九億元，三大法人合計賣超二六一七．一五億元，同步創下史上最大賣超金額，同日融資餘額則減少二七六億元、上櫃市場減少一四○億元，合計四一六億元、亦為史上單日最大減少金額。由於多檔熱門指標股短期修正速度快且幅度大，盤面上可看出部分個股被迫追繳、甚至斷頭的現象，或將有助於更加快速清洗籌碼浮額。

韓國股市大幅度且高度集中運用槓桿與ＥＴＦ，然而政府毫無防備甚至推波助瀾，在多頭時雖然具有助漲的效果，但是相對的，下跌時也已出現極大的反作用力，自六月十九日的歷史高點起算，至七月二○日共僅二一個交易日，期間歷經多次熔斷，最大跌幅超過三○％！雖然台灣也出現所謂的「四貸同堂」，不過相對之下，加權指數的融資餘額最高為六三一三．四五億元，近期不論增加或減少超過百億元的交易日激增，然而對比台股總市值僅約○．四％，且也只達到歷史有統計數據後巔峰的十分之一而已。櫃買指數融資餘額最高二一四五．六四億元，同樣也仍在相對可接受範圍之內。

另一方面則要提到ＥＴＦ，台灣目前ＥＴＦ掛牌已經突破九○檔，總市值在資金前仆後繼湧入，加上指數漲幅帶動，近期已是突破九．五兆元，占國內共同基金規模六二％，其中，股票型ＥＴＦ規模約五．八六兆元，而今年最熱的主動型ＥＴＦ，國內股票型去年底的總市值僅為一三○二億元，成長約六倍、突破九○○○億元，跨國股票型主動式ＥＴＦ增幅也有三倍，雖然沒有槓桿問題，不過短期內忍受不住FOMO的追價資金，心態上恐較為煎熬，至於投資指數槓桿型ＥＴＦ，則要更為留意風險控管。熱潮不僅止於台灣，全球ＥＴＦ六月底創下二三．○九兆美元的歷史新高，連續八五個月呈現資金淨流入。

加權指數跌破六○日均線後，短期均線已轉為下彎，周ＫＤ指標交叉向下後延伸，周MACD指標也向下翻轉為黑色柱狀體，技術面屬不利於短多發展，急跌過後或有反彈，必須持續觀察國際股市尤其韓國綜合指數表現，搭配匯率與法人籌碼動向。另外，上市櫃公司在八月十四日前將陸續公告第二季財報，以台積電為指標，包含成長幅度、獲利能力、營運展望搭配預估本益比（Forward P/E），股價能有多少正向反應，須視指數位階與市場氛圍。

ＥＴＦ助漲也助跌

櫃檯指數成分股多為中小型股，籌碼較為輕盈、且本益比相對較高，修正速度較加權指數更快，目前下跌至一二○日均線附近，最大跌幅已超過二○％，同樣也是在定義上進入了熊市。油價變動之於美伊戰爭，韓國股市之於本波ＡＩ供應鏈修正，基本上是異曲同工之妙，ＡＩ發展過程總是不斷出現雜音，不過只要趨勢依舊向上問題就不大。台股屬於淺碟型市場，幾乎每一波段都會出現超漲超跌，因此，除了國際股市連動的影響性之外，短線操作可更多關注於在籌碼及技術面的變化。