先蹲才能再跳！3000點大跌後的台股新旅程

【文／謝金河】

上周五，台股出現狂風暴雨般大屠殺，加權指數大跌二九五三．七一，跌幅達六．四七％，這是史上最大跌點，但不是最大跌幅。史上最大跌幅發生在去年四月二日川普祭出對等關稅方案，他手上拿著手板，唸出每一個國家要被課的關稅稅率，台股正值春假，但四月七日開盤幾乎全面躺平，連台積電都跌停，加權指數下跌二○六五．八七，跌幅是九．七％，台股有漲跌幅十％的限制，也意味著幾乎全部的個股都跌停，而這種非經濟因素通常都帶來一次逢低進場的好機會。

以牽動台股指數最具代表性的台積電為例，去年四月七日跌停是八四八元，八日再跌三二元，收在八一六元，九日盤中最低七八○元，收盤是七八五元，這是逢低買進的最佳買點，但置身在恐慌殺盤中，我們很容易受到外界非理性情緒影響，那時候有一個台大管理學院副教授出來喊說，台積電若跌破五○○元，魏哲家要下台負責。

南韓記憶體槓桿被折斷

這次台股在十七日的重挫，有一部分原因也是因台積電而起！十六日台積電召開法說會，市場高度聚焦，台積電果不出所料，依舊交出一張漂亮成績單，首季營收一．一三四兆，第二季上升到一．二七兆，上半年營收二．四兆，淨利從首季的五七二四．八億提升到七○六八億元，上半年淨利一．二七九兆，ＥＰＳ達四九．三三元，毛利率從六六．四％拉升到六七．七％，這是一張非常漂亮的成績單，不過市場更關注的是台積電第三季的指引，預估營收在一．四二七到一．四六六兆元之間，市場把焦點放在毛利率區間會降到六五～六七％之間；換句話說，台積電毛利率到第二季的六七．七％似乎到頂，這個第三季指引也給市場潑了一盆冷水，台積電ＡＤＲ盤前下跌逾三％，盤中最低跌到三八八．○二美元，最後收盤下跌十一．三七美元，跌幅二．七七％，這個下殺引來台股殺機。

十七日台積電以二三八○元開出，賣壓非常沈重，最後收盤二二九○元，下跌一八○元，外資賣超四四一八三張，這也是台股大跌的主要原因之一。不過，這次導引股市下跌的重心來自南韓的記憶體槓桿，南韓的海力士、三星雙倍槓桿折斷，造成南韓股市巨大震盪，根據報導，南韓有超過一二○萬投資人被追繳保證金，很多借錢玩槓桿的投資人遭到斷頭，而且災情十分慘重。在雙倍槓桿的牽引下，海力士從七三一○○漲到二九八．七萬韓元，大漲近四○倍，三星從四九九○○漲到三七四五○○韓元，漲幅逾六五○％，但自從五月下旬南韓核准十六檔以三星、海力士為標的ＥＴＦ後，三星、海力士每天像在衝浪，不是大漲就是大跌，股價在高檔加大槓桿，這是火中取栗的行為，南韓金融監督院悔不當初，但對市場傷害已經鑄成，這次海力士從三○○．二萬跌到一六七．八萬韓元，已跌去四三．八二％，三星從三八○○○○跌回二五三○○○韓元，跌幅也有三二．四四％，今年大漲六八倍的日本鎧俠也是災情慘重，從一一三○○○日圓跌到五二一一○日圓，股價慘遭腰斬。

台股年輕股神炒作過頭

受到衝擊的還有美光，這次從一二五五跌到八○四美元，股價跌掉三四．三六％，存儲記憶體的新帝從二三五四．三九跌到最低剩下一三二六美元，跌掉四三．六八％，希捷科技、威騰電子也都跟著大跌，這個連鎖下殺也衝擊台股，本來受市場期待的聯電、力積電、世界先進都殺到跌停，接下來面對南韓制憲節股市十七日休市一天，重新開盤帶來的挑戰。