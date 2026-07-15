力抗灰犀牛危機 台股狂牛上沖下洗的震盪行情

【文／方亞申】

通膨再起、聯準會偏鷹與地緣政治…等風險，導致台股暴力式洗盤；惟短線震盪是為了走更遠的路，待技術指標落底，仍有利晶圓代工、功率半導體、被動元件、矽晶圓等漲價的AI股再攻，金融、台塑集團及低價傳產股可望輪動。

六月上市櫃公司營收超過一八○家以上創歷史新高，ＡＩ供應鏈的台光電、智邦、勤誠、川湖、營邦、記憶體、ＡＢＦ載板的景碩及欣興、被動元件的國巨*，甚至二線代工大廠世界先進、英業達、神達以及下游的工業電腦研華、樺漢、研揚等，都創歷史新高。

台股底蘊略勝韓股一籌

外資平均預估上市櫃今年四季稅後獲利分別為：第一季實際公告一．五六兆元（年增近四八％，已寫下台股歷史單季新高紀錄）、第二季預估一．六至一．七兆元、第三季一．八兆元（單季首度挑戰一．八兆大關）、第四季一．八五兆元。全年總獲利，較樂觀目標已上調至六．五兆至七兆元（預期全年企業盈餘年增達四五％）。

台灣獲利提升面較廣，ＡＩ所需零組件獲利甚佳，不像韓國侷限於記憶體、ＣＣＬ、被動元件獲利提升。雖說韓國股市上半年上漲一一二％，但是幾乎都是海力士及三星大漲的貢獻；且韓國及香港發行以這兩家公司為主的ＥＴＦ，尤其韓國五月發行的二倍槓桿共十六檔，這十六檔單一股票槓桿ＥＴＦ的資產管理規模在短短一個多月內出現爆炸性增長，近期最高峰曾一度衝破十七．五兆韓元，截至七月第一周最新統計，總資產規模仍高達十三．八八兆至十四．九兆韓元（約九二至九九億美元，或三千億台幣以上）。這批五月發行的槓桿產品因為吸金太過瘋狂，連同其追蹤的三星與海力士個股現貨，近期合計成交金額甚至一度占了整個南韓股市總交易量的七○至八四％，引發韓國央行與金融委員會（ＦＳＣ）高度警示市場集中度過高的風險。注意歸注意，卻已經造成韓股指數急漲急跌，常出現熔斷，也使得韓股指數快速拉回，從九三八五．五九點急跌至最低六九七三點，指數在四周之內回檔二五．七％。目前指數位置約在七千點，相當於台股五月份四萬一千點左右。

三星七月七日發布二六年第二季初步財報，單季營業利潤衝上八九．四兆韓元（約五八四億美元），較去年同期暴增近十九倍，更一舉超越輝達奪下全球最賺錢的科技公司寶座。數字公布後股價卻摜破三○萬韓元，跌至二七．七萬韓元。以該公司記憶體暴利，但股價卻下跌，主要就是籌碼問題。最賺錢的公司三星必須要站回三○萬韓元，韓股才有望轉危為安。

韓股受三星及海力士各回檔三○％及三六．三％影響，指數拉回二五．七％，費半記憶體股包括美光回檔二九％、新帝回檔三六．九％、威騰回檔三四．七％，引發其他族群如半導體設備、功率半導體、晶片雙雄超微及輝達都跟著回檔，台積電ＡＤＲ也不例外。費半從一四六五五點回檔至季線一一九六○點，或十八．三％。日本的鎧俠也回檔三六．二七％，連帶被動元件的太陽誘電回檔三七．八％、村田回檔三○．三％。ＡＢＦ載板Ibiden回檔二九．九％。日經指數從最高七二八三一點跌至六六八一九點，回檔八．二五％。相對來看，台股僅從四八二一八點回檔至四五○三六點，幅度六．六％，跌幅較小。

SpaceX掛牌產生排擠效應

除了三星及海力士大震盪外，美股拉回多少也受到SpaceX六月十二日掛牌，吸金八七○億美元影響。八七○億美元的募資（以及高達三五○○億美元的申購需求）極度擠壓了市場的流動性，由於機構法人與大型主動式基金必須在短時間內「騰出巨額現金」來認購SpaceX，導致高總市值、全球流動性最棒的微軟、蘋果、亞馬遜、博通與輝達等傳統科技巨頭，集體遭到減持拉回。海力士七月十日在那指掛牌，又吸金二六五億美元，高市值股再減持一次，整理後至七月下旬剛好重量級科技將公布季報，一般預估第二季獲利將年增約二五％，較第一季的十六％再上層樓有利反彈。事實上近一周市場開始傳出過去大紅的科技七雄，今年漲幅相對偏低，甚至下跌，ＰＥ已從去年超過三五倍降至目前約二五倍，開始引起資金轉進，只要財報未爆出地雷，傾向偏漲。重點是四大ＣＳＰ大廠對於ＡＩ基礎建設支撐有無減少或增加言論，這攸關接下來ＡＩ相關股走勢。