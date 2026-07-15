謝金河：大漲股的修正壓力 尋找下半年潛力股

【文／謝金河】

二○二六年走過一半，台股最高走到四八二一八．八七，市場上的目光都朝向五萬點目標往上看，最近加權指數在四五○○○點附近盤整，乍看之下，指數的跌幅不到一％，但是腰斬的個股卻不少，股市走到高檔，開始出現分歧與調整，我們先來看看這兩個特色。

一是分歧，今年市場漲跌非常分歧，記憶體及半導體相關的族群漲勢凌厲，有半導體的國家和沒有半導體的國家完全兩樣情，例如，上半年南韓股市大漲一○三．六九五％，漲幅睥睨全球，而美國道瓊指數上漲八．六四％，Nasdaq也上漲八．四八％，但是費城半導體指數卻大漲一○一．三三％，台股上半年拉出五九．二六％的漲幅，櫃買指數也上漲五四．五六％，日本的日經指數上漲三九．一八％，都是出類拔萃的，南韓有海力士、三星，日本有鎧俠，台灣有台積電的整個供應鏈。

但是沒有半導體的市場相對黯淡，上半年印尼股市下跌三四．六一％，俄羅斯股市跌十五％，香港恆生指數跌十．七六％，國企指數跌十五．二％，是全球前三個比較慘的市場；不過，同樣是中國的市場，上海股市上漲三．一八％，深圳股市上漲十九．八％，香港卻下跌十．七％，理論上，深滬港是同一個中國管轄的市場，卻走出不同的變化。仔細看，香港老牌的科技公司像騰訊、比亞迪、小米、快手、京東、百度、美團今年都跌很慘，小米從六一．四五跌到二一．三港元，股價一下子蒸發六成。

市場分歧、個股調整

市場走出了分歧，個股則出現調整，以台股為例，指數從四萬八千到四萬五千，回檔還不到一成，但是大家如果仔細看，過去快跑前進的ＡＩ核心股，六、七月都出現很大的波動，而且很多個股回檔都不小，像是南韓的海力士、三星受到兩倍槓桿的影響，海力士從七三一○○漲到二九八．七萬韓元，這次最低回測一八三．九萬韓元，三星從三七四五○○跌到二五三○○○韓元，美國記憶體的美光（MU）從一二五五跌到八九一．六六美元，新帝從二三五四．六九一下子修正到一四八五．○二美元，顯見基本面再好，也難敵技術面的修正。

今年ＡＩ奔流，帶動了記憶體、矽光子、高階銅箔、ＰＣＢ、玻纖布、水冷液冷的散熱，到ＰＣＢ鑽針及晶圓探針卡，不過季報效應即將展開，台積電第二季法說揭曉，新一輪的「老人與狗」效應也跟著開始。第一個受到檢驗的是矽光子，美國的LITE、COHR、AAOI都出現顯著回檔，業績尚未轉盈的AAOI從二三三．六九跌到一○九．二一美元，股價一下子腰斬，日本今年大漲的古河電工、住友電工、藤倉最近跌幅也不小，而台灣衝得很快的ＣＰＯ概念股，上詮從一○六五跌到五○五元，波若威從一三一五跌到六九○元，已幾乎是腰斬等級！最核心的是光聖從二四六○跌到一二八○元，聯亞從三三○五跌到一八三五元，環宇ＫＹ從八九五跌到四○五．五元，IEK-KY從九五九跌到三八八元，大多數ＣＰＯ概念股跌幅都在四、五成之間。

ＣＰＯ相關股露出馬腳

股價修正那麼激烈，就像是「老人與狗」效應，不斷提示小狗跑得比主人快，最後還是回到主人身邊。仔細檢視六月營收，ＣＰＯ相關個股都沒有出現壯闊成長，反而六月都比五月衰退，波若威衰退十四．三％，光聖少三八％，IEK-KY減少七．九％，今年漲幅凌厲的ＣＰＯ股全都出現激烈回檔，原因是股價跑得比基本面快！上詮第一季虧損一．○七億，波若威首季賺二．四四億，業內只小賺三五○○萬，業外的二．一八億是出售三○萬股的上詮股票，而台積電原本把發展ＦＡＵ（Fiber Array Unit）股票賣給波若威、上詮，卻發現他們技術還沒有到位，於是又緊急找大立光當救兵，波若威、上詮的股價慢慢露出馬腳。