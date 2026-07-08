下半年行情3大特色－資減股落底、巨額資本支出 還有就看營收了

【文／黃俊超】

台股上半年在AI熱潮帶動、內資不斷投入下屢創新高，觀察重心聚焦聯準會利率政策與重量級公司法說會，產能排擠導致漲價缺貨，搭配資金輪動，應仍為盤面主旋律。

結算台股上半年表現，加權指數漲幅達五九．二五％，櫃檯指數上漲五四．五六％，僅將資產放在元大台灣五○，就可享有六四．三三％的報酬率與一元的現金股息。加權指數上半年的漲幅，名列台股史上第五大，受惠於ＡＩ需求爆發帶動的強勁漲勢，不僅成就了近五○檔的千金股，更孕育出股王信驊與股后穎崴兩檔萬金股。

台股表現與費城半導體之間具有高度連動性，而受惠ＡＩ趨勢發展的主要還有日本與韓國，第二季費城半導體指數上漲幅度達到驚人的八七．七五％，南韓綜合指數上漲六七．七七％、日經指數上漲三七．二一％，與台股整體表現同屬國際股市的資優生。接下來值得持續觀察的事件，除了不按牌理出牌的川普總統之外，聯準會的貨幣政策方向及國際巨擘對於未來的財測，尤其ＡＩ相關資本支出，都可能造成位處歷史高檔的股市，出現變動轉折的因素。

聯準會貨幣政策動見觀瞻

聯準會新任主席華許，在六月FOMC利率決策會議的首秀，與歐洲央行年度論壇都表示，不會針對未來利率路徑提供前瞻指引，並重申不會接受通膨長期高於二％的目標，油價的回落對於通膨而言具有正向意義，儘管經濟增速略有放緩跡象，不過美國就業市場數據顯示目前結構仍屬穩定。華許支持逐步縮減規模龐大的資產負債表，未來利率政策將是聯準會最重要的貨幣政策工具，決策將回歸數據，即成為左右市場的重要不確定因素之一。

美伊戰事一度導致加權指數於三月出現雙位數的跌幅，不過卻也堆積了第二季加速上漲的巨大能量。四月上漲二二．七一％、五月漲十四．九二％、六月漲三．一一％，即第二季上漲一四四○二．九二點、四五．四％，同時期外資先買後賣，最終共計賣超一一七六億元，投信在投資人前仆後繼投入主動型與指數型ＥＴＦ帶動下，二～六月維持買超，尤其五月與六月皆突破千億元，整體第二季買超金額為三七○七億元，搭配融資增加二二九九億元，目前持穩歷史高檔，為推升指數不斷創高最重要的動能。

加權指數於六月二十三日創下歷史新高四八二一八．八七點之後，近兩周單日的震盪加劇，短期均線糾結在四五五○○點～四六四○○點之間，而日均成交量雖有降溫，不過仍持穩在一兆元之上，純以技術面角度來看，量價配合仍屬相對健康，上漲斜率雖有逐漸趨緩跡象，不過至少維持高檔震盪以上格局，有助縮小與長期均線過大的乖離率，然而目前與二四○日均線乖離率仍超過四五％。乖離率應該是多少並沒有標準答案，不過「老人與狗」的理論仍需謹記在心。

股市只有三個方向，樂觀版本就是上漲，架構在市場對於未來抱有更高的期望，仍未完全「Price in」，ＡＩ需求極度龐大已成多數共識，台積電將於七月十六日舉辦法說會，是短期重要的考核點，營收持續成長幾乎是必然，市場普遍期待毛利率再走升，甚至傳出超過七成，若成真，則指數或有機會突破五萬點大關；保守版本則是市場認為乖離過大、估值過高或其他因素，導致出現一波修正整理，則就有可能出現回測，最後則是綜合上述兩者，預期指數以類股輪動模式，維持高檔大箱型整理。

從周線的角度觀察，加權指數仍舊維持均線多頭排列且向上發散的多頭趨勢之中，周ＫＤ指標持穩於高檔區，有形成牛市鈍化的可能，若成真，將有望延伸驚驚漲走勢，不過，必須留意MACD指標紅色柱狀體早於六月初見高，而後至今連續四周緩步減少，如果出現背離，則震盪甚至短期修正就有可能出現，櫃檯指數基本也是類似狀況。加權指數從去年四月低點起漲至今，六○日均線始終是拉回時可布局的機會，也是未來行情重要的觀察價位。

功率元件接棒演出

近日市場出現了有趣現象，七月一日加權指數一度上漲逾千點，台積電上漲三．九％，櫃檯指數則開高走低，整體下跌家數約為上漲家數兩倍，然二日則相反，加權指數走跌、櫃檯指數收紅，台積電下跌一．六％，上漲家數則是下跌家數的兩倍，三日與二日類似，漲跌家數比更擴大至三．五比一。簡單來說，台積電走勢與多數個股不同調，可以平滑指數可能出現的過度反應；反之，若出現台積電獨漲的拉積盤，其他個股就可能出現修正，建議可透過適當配置調整，化解賺指數、賠價差的尷尬。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2412期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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