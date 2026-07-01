多空叢林3法則 箱型整理也能賺

【文／方亞申】

台股先向季線作乖離過大修正，而後再展開下半年攻勢，台積電、先進封裝及設備、記憶體、被動元件、功率半導體及金控股，皆有業績加持；在多空交錯的市場叢林中，核心法則在於順勢而為、嚴設停損與資金控管。

最近美國重要數據陸續公布，看似通膨、今年美國即將升息，不過國際油價跌至七○美元，距離去年底收盤價不遠，可以預期三個月以後，通膨數據將降低，對股市應是好事。全球最強的費半、韓、日及台股六月中下旬以後見較大震盪回檔，而檢視公司基本面，以最新公布的美光季報，成績好到令人眼紅，股價一度大漲後又回跌。加上過去市場指標科技七雄，技術線型上都偏弱勢，正值上半年結算，空頭趁此壓低結算，過去一周全球漲多、指數與年線乖離大的股市都在向年線作修正。

ＡＩ開始印鈔票了！

不過這也不是不好，休息是為了走更遠的路，今年以來市場主軸ＡＩ基建，依舊在進行中，包括Meta、Anthropic、OpenAI、亞馬遜、谷歌到微軟等，都持續花大錢投資資料中心，輝達、超微、博通、Google等持續對台廠釋單的量並未減少。從台廠如臻鼎ＫＹ、緯創、日月光投控、廣達等等，動輒數百億元投資可看出。若是無訂單，廠商怎可能連續第三年大投資呢？

市場擔心美國四大ＣＳＰ大廠今年投資超過七千億美元，明年能否持續有較大規模投資一直存疑，主要就是投資金額太大，除了吃掉現金流，真能產生新的收入嗎？

先前美國兩家最具代表性的ＡＩ應用與軟體巨頭—Palantir（PLTR）與Salesforce（CRM），用非常好的財務數據，向全球證明了「企業端（Ｂ２Ｂ）對ＡＩ代理（Agentic AI）的實際支出，已經轉化為實質的爆炸性營收與淨利潤」。另一例是最近研究機構Exponential View的報告顯示，來自人工智慧的營收正觸及足以支應成本的轉捩點，科技業在ＡＩ投入的數千億美元，可能具備經濟邏輯，能夠持續下去。不含中國大陸的生成式ＡＩ，過去十二個月營收達到一一○○億美元，成長速度是網際網路、行動應用和雲端運算等過往資訊科技浪潮的三倍，年化計算後更達一七五○億美元，且賺進營收的速度加快了九○倍。在二三年，需要一八○天才能累計新增十億美元營收，現在只需要不到兩天。該報告指出，ＡＩ支出已初步具備經濟效益，但容錯空間很小。

近期輝達召開股東大會，華爾街整年都在質疑幾千億美元的ＡＩ投資，黃仁勳直接給出答案：ＡＩ已經開始印鈔票了！他在年度股東會上直接宣布把股息一口氣暴增二五倍，未來還要拿出至少一半的自由現金流塞回股東口袋。這底氣到底從哪來？因為那些掏錢買設備的巨頭們，早就開始有現金流入。黃仁勳講得很白，機器吐出來的每一個Token都是實打實的利潤單位，這些Token瞬間就能變成寫好的程式碼、畫好的設計圖。只要產出能變現，這台設備的採購價根本不是重點，吞吐量才是。

追蹤大立光及台積電法說

再回頭看全球ＡＩ伺服器主要生產地台灣，經濟部公布五月外銷訂單八九四．八億美元，創歷年單月次高、年增高達四七．二％，連十六紅。統計處預估上半年接單金額可望突破五千億美元，依往年上下半年出貨比例，全年外銷訂單金額有機會挑戰一兆美元大關，名列全球前十大出口國，與英、法、義等平起平坐。訂單持續追著生產商跑的大前提不變。而近期常會看到哪家大公司跟ＡＩ公司結盟，其實這都很正常，大家要吃ＡＩ這塊大餅又不想獨自大筆出錢，只好呈現出你拉我、我拉你，分散風險。

既然ＡＩ已經可產生經濟效益，大廠就敢繼續投資，何況還有各國主權ＡＩ加入，例如法國就跟鴻海合作。所以說ＡＩ效益並不是泡沫且持續進行中，台灣及韓國是主要受惠者。和碩董事長童子賢表示目前國際品牌商大概都擔心搶不到零件，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣。」【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2411期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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