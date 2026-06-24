領頭羊與補漲股 交替輪動

【文／黃俊超】

美伊和平協議雖是一波三折，不過台、日、韓股市依舊創下歷史新高；主流強勢股帶動人氣並創高，隨著資金擴散，位階較低、具備題材的次強股與概念股接棒補漲。

美國總統川普行事風格極具個人特色，在八○歲生日當天，將榮耀與鎂光燈集中在自己身上。六月十四日，川普宣布將與伊朗達成終戰與和平協議，圍繞停火、解禁與談判三條主線，內容包括所有戰線立刻且永久停火，美軍三○天內完全解除海上封鎖，荷姆茲海峽在伊朗安排下於三○天內重啟，解除對伊朗石油和石化產品的出口封鎖，伊朗遭凍結的二四○億美元資金，於談判期間解封，美國和盟國提交價值至少三○○○億美元的區域重建計畫，並將其視為自己的生日禮物。

聯準會年底前恐將升息？

和平協議目前仍是曲折，不過從油價來看問題不大，對於新任聯準會主席華許，絕對是場重要的及時雨。如市場預期，利率維持在三．五～三．七五％區間不變，華許證實自己未提交利率預測點陣圖，然而，另外十八位官員中有九位預期，今年利率將高於目前水準，甚至六人預期升息兩次，中位數預估顯示於年底升至三．八％，高於三月預測的三．四％，而預測個人消費支出通膨率由二．七％上調至三．六％，失業率下修至四．三％、經濟成長率下調至二．二％。

華許除了在記者會宣布成立五大工作小組，全面檢討聯準會運作，打造目標明確、符合未來需求，且專注於未來的聯準會之外，政策聲明內容也明顯較過往大幅精簡，將不再納入前瞻指引。新任主席的處女秀，包含官員提交的點陣圖，加上聲明宣示委員會將致力恢復物價穩定，都讓市場解讀偏向鷹派訊號，雖然美股分歧，不過近日的日、韓、台股市皆創下歷史新高。

日本央行在總裁植田和男缺席的情況下，依舊決議將基準利率從○．七五％上調二五個基點至一％，為一九九五年以來、時隔三一年的最高水準，代表著日本正式告別超寬鬆貨幣政策，轉向傳統通膨遏制路徑；此外，日本央行也打算於二七財年起，暫停進一步縮減國債購買規模，將改以每月固定約二．一兆日圓續購，在升息的同時也避免債市劇烈震盪。在升息前後，日圓匯率並未出現過於劇烈的波動。

對於股市來說，近日最受矚目的當屬史上最大ＩＰＯ的SpaceX，於六月十二日正式掛牌，每股承銷價為一三五美元，當日即上漲十九．三四％，承銷商獲高達四倍的超額認購，並行使「綠鞋機制」增額發行，募資總額約達八五七億美元，股價於第三個交易日突破二○○美元，市值迅速衝破二．六兆美元，甚至一度超越市值第四大的微軟。馬斯克表示，公司在二○三○年營收可能接近一兆美元，隨後又補充，如果三一年營收沒有超過一兆美元，將感到意外。

根據外媒報導，MSCI與富時羅素兩大國際指數，皆已啟動大型ＩＰＯ快速納入機制，將SpaceX納入相關大型股與全球股票指數體系。市場推測動作最快的是富時羅素，計畫於六月二十六日其納入系列指數之中，MSCI則規劃於六月二十九日，而那斯達克一○○指數預計在掛牌約十五個交易日後將其納入成分股。可以預期，將會迫使全球被動型基金重新計算美股與全球科技權重配置，並帶來額外買盤挹注。此外，OpenAI與Anthropic兩大ＡＩ明星企業，未來數月內也可能啟動上市計畫，牽動市值排名變化。

融資餘額持續飆高

隨著美伊簽署初步和平協議機會濃厚，國際股市主要指數多以上漲回應，美國道瓊指數首度突破五二○○○點，與費城半導體指數皆創下歷史新高，日股並未因央行升息而停下腳步，日經指數突破七○○○○點，南韓綜合指數突破九○○○點，與台灣加權指數同步創下歷史高點，歐洲指數則維持高檔整理格局。加權指數突破即代表重返創高軌道，櫃檯指數也已逼近前波創下的歷史高點，資金主要依舊圍繞在ＡＩ相關與具漲價的人氣股。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2410期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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