謝金河：AI到底打到第幾局？掌握類股輪動的腳步

【文／謝金河】

前幾周，全球股市多空再度出現明顯的對峙，最具代表性的是《大賣空》作者Michael Burry示警，他認為ＡＩ吹起的泡沫比二○○○年的「.COM」泡沫還大，呼籲投資人趕快清空ＡＩ相關的股票。在台灣也有谷月涵站出來告訴大家他清光台股一股不留，留下最後一滴水給別人！

不過，當你迷失方向的時候，最好聽置身在ＡＩ大浪的核心人物怎麼說！AMD的蘇姿丰說：ＡＩ像棒球比賽才打到第三局！國巨*剛當上首富的陳泰銘告訴大家才打到二局半；而先前在首爾訪問的黃仁勳被南韓媒體問到股票下跌，他有什麼想法，黃仁勳很淡定回答說，股價下跌像商品打折，大家可以買到更便宜的東西。他們三個人的談話都直接或間接戳破ＡＩ泡沫的說法。

鎧俠市值狠甩豐田

回頭檢視一下到十九日為止的當周行情，美國標普上漲○．九三％，但費城半導體指數大漲七．二六％，亞洲股市中，南韓股市大漲十一．四三％，KOSPI再創九三八五．五九的歷史新高，日本的日經指數上漲七．九二％，然後是台股上漲五．二％，這個現象告訴大家，全世界資本市場的重心仍在記憶體上面，領航全球的是南韓的海力士、三星，三星上周最高漲到三八萬韓元，再創歷史新高，海力士漲到二九五．九萬韓元，雙雙都成為市值一兆美元以上企業；海力士從七三一○○漲到二八九．一萬韓元，股價已經大漲三○幾倍，迄今沒有停止現象。日本的鎧俠一直往上衝，十九日漲到一○八六○○日圓，是從一四○○日圓漲起來的，市值已推進到五九．四九兆日圓，已經把Toyota遠遠拋在後面。

而引領費半指數大漲的是ＨＢＭ的美光及ＳＳＤ三雄，美光（MU.US）最高來到一一四九．四三美元，市值跑到一．二七九兆美元；更可怕的是ＳＳＤ三傑股價漲不停，新帝從二七．八八漲到二三五四．三九美元，希捷科技最高來到一一四五美元，威騰到七九九．八七美元，都創下歷史最高價。相對光通訊三雄Lumentum、Coherent、Applied Optoelectronics都出現顯著回檔，看起來記憶體仍是這一波漲勢的王道。最值得留意的是聯電（2303）在美國上市的UMC ADR在十八日大漲二．三二美元，漲幅十．六六％，這也開啟了台股新模式，記憶體的帶動力不斷延伸。

這回從ＨＢＭ沾到光的南亞科直接衝上五○五元，也帶動南亞股價不斷向前奔馳，華邦電添加了矽電容題材，股價漲到二三三．五元，華新會不會重演南亞模式？這回南亞似乎逐漸帶動台塑、台化的漲勢，從這個現象仔細看，這一波ＡＩ奔流一直往前跑，不過先前HVDC的台達電、貿聯ＫＹ都出現顯著回檔，光通訊的光聖、華星光、上詮、波若威都出現顯著拉回，散熱的剩下高力一枝獨秀，雙鴻、奇鋐都拉回，ＰＣＢ熱度仍在，台股跟著全球ＡＩ的腳步在移動。

聯電擺脫「阿信命運」

另一個是ＡＩ產業的擴散效應，過去三年市場重心都在ＡＩ建置核心企業，最近大家發現支撐ＡＩ基礎建設不只是高速運算晶片的ＧＰＵ，而是涉及整個供應鏈生態，從ＨＢＭ、ＳＳＤ、先進封裝、矽中介層到電源管理ＩＣ，到最近熱門股的功率元件、矽電容，這也讓過去幾乎被中國成熟製造打落在地的成熟製程半導體股跟著翻身，這回都在ＡＩ的賽道上找到新機會。

大家熟悉的格羅方德GlobalFoundries（GFS.US），這次從二九．七七漲到九二．五六美元，實力遠在格羅方德之上的聯電，這次ＡＤＲ也跟著起跑，二十二日創下二八．二七美元新高，將帶動台灣聯電的股價，這次矽中介層帶給聯電大機會，還有特殊製程的ＤＴＣ可以將高密度電容嵌入矽中介層，這讓聯電打入高通取得核心利器。最近聯電與英特爾的十二奈米計畫展開，這個合作被認為台美半導體的世紀結盟，聯電終於擺脫幾十年的「阿信命運」，看起來聯電有機會繼續挑戰歷史高價，繼續向前跑。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2410期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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