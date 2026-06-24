老店翻新傳產變科技－塑化、化纖、玻璃…跨界成長

【文／吳旻蓁】

面對ＡＩ所帶來的全新出海口，以及全球產業秩序重組及中國產能大量開出的價格紅海，台灣傳統產業正經歷一場深度的轉型浪潮。為了擺脫過往仰賴規模經濟與低價競爭的泥淖，許多國內老牌傳產公司近年來陸續啟動了體質調整，不再單純追求產能擴充，而是將累積數十年的製造底蘊、研發實力與工程經驗等，轉向具備高附加價值的新興科技應用領域。而當老傳產成功將過去的大宗物資與傳統製程，升級為符合高階科技規格的關鍵解方，不僅實質提升了企業的獲利結構與競爭護城河，也為資本市場開啟了重新評估其投資價值的全新篇章。

這場由量轉質的結構改變，在台灣的塑化、化纖與玻璃等重量級集團中，軌跡可謂相當清晰。先進製程的推進與伺服器算力的躍升，帶來了對耐高溫、高頻高速傳輸與高純度材料的極端要求。這些老牌集團挾帶著龐大的資本優勢與長年累積的材料配方經驗，正逐步將產品線與高科技供應鏈接軌。像是台塑集團近年斥資近千億元推動「五大轉型引擎」，旨在擺脫對傳統石化與廉價大宗產品的依賴；轉型核心聚焦三大領域包括半導體化學品與關鍵材料、綠能循環經濟，以及高附加價值差別化產品。

南亞、台化強攻電子材料

其中，台塑四寶中的南亞就規劃至二○三○年前投入百億元推動四二項轉型計畫，預估可創造約四○○億元年產值，發展重點鎖定醫材、半導體材料及電力系統三大領域。目前，南亞營運主軸正加速由傳統塑化轉向電子材料，電子材料占營收比重已突破五成，成為推升成長的核心引擎。進一步來看，南亞轉型範圍涵蓋半導體用薄膜、電子級雙氧水、電子級CO2與氟系塑膠管材等；除製程用薄膜已量產外，預期電子級雙氧水將於今年年底量產，電子級CO2及氟系管材等產品亦將於明年投產。此外，南亞也與日本特殊玻纖布龍頭日東紡（Nittobo）展開策略合作，預計至二七年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有約二○％由南亞負責生產。

至於電力事業方面，南亞從既有配電設備延伸，攜手國外夥伴開發Ｈ級耐高溫變壓器，並引進韓國技術切入高壓輸電設備市場，並與國內多家重電業者合作新專案，朝「電力系統解決方案提供者」轉型。醫療材料方面，涵蓋檢驗、牙科、骨科及心血管等領域，並延伸至再生醫療與手術應用。初期以減白血袋、細胞培養袋、真空採血管及高階抗沾黏膜為主力產品，均已取得台灣許可。

同為台塑四寶之一的台化因應全球石化產能過剩，自去年起啟動大規模「瘦身計畫」，透過集中生產、控制成本與費用，並調整銷售策略，放棄部分紅海市場，把減虧與獲利列為優先。而產品端亦持續朝「高值化複合材、半導體精細化學品、電子級氫氣、綠電服務及ＡＩ運算中心能源供應」等五大領域推進。其中，公司積極發展各種高性能的複合材料，包括ＰＣ（聚碳酸酯）、PC/ABS等高值化改性材料，並投入芳香族尼龍、PEEK（聚醚醚酮）等高溫工程塑料開發。相關複合材料具有高強度、輕量化、阻燃、耐候等優點，可應用於無人機、人形機器人、ＡＩ伺服器、ＡＩ筆電、５Ｇ、６Ｇ網通及半導體載具等領域。

新纖、台玻積極擴產

值得一提的是，台化與日本ＪＰＰ公司合作，發展茂金屬ＰＰ（聚丙烯）超潔淨材料，可滿足半導體產業對於潔淨度的嚴格要求，已獲導入半導體製程的晶圓盒、載具盒等採用，成為全世界第三家ＰＰ晶圓載具材料供應商，預計今年底開始量產。另外，台化亦利用既有製程優勢發展高純度氫氣，5N5高純度電子級低碳氫氣專案預定明年第三季量產；該原料氣已取得第三方碳足跡認證，氫氣碳足跡約為主流製氫技術的二十分之一。整體來看，公司表示，目前高性能複合材料年營收約一○○億元，占整體營收比重約四％；目標三年後高性能複合材的營收占比要提升至三○％；且由於相關產品毛利率可達三成以上，遠高於台化毛利率目前的個位數水準，故有望帶動整體獲利提升。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2410期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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