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製鞋股出貨轉強 股價伺機反攻

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

世界盃足球賽熱烈開踢，全球足球熱潮升溫。隨國際品牌加大行銷力道與備貨需求，足球鞋及運動用品出貨增溫，台灣製鞋供應鏈迎接旺季商機。

隨著二六年美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup）的到來，全球可望再次陷入足球狂熱。本屆賽事不僅是史上首次由三個國家共同主辦，參賽隊伍更史無前例地擴增至四八隊，總場次高達一○四場，賽事規模與預期觀看人數皆有望創下歷史新高。與此同時，潛在的周邊商機預期可望帶動相關服飾、足球鞋與一般運動鞋的終端銷售。

世界盃周邊商機旺

在這波賽事經濟中，專業足球鞋無疑是場上最具指標性的裝備。足球鞋為了因應極端的競技環境，在輕量化、抓地力與鞋面材質上具備極高的技術門檻，製程相對複雜。因此，世足賽不僅是Nike、Adidas、Puma等國際運動品牌展示最新產品與設計的舞台，更是考驗背後代工鏈量產能力與品質控管的關鍵時刻。台灣製鞋業者憑藉著長年累積的開模技術與規模化產能，穩健地支撐著國際品牌的全球布局，在此供應鏈中扮演著核心角色。

綜觀台灣製鞋供應鏈，部分製鞋業者已透露，本季接單已呈現滿載狀態，必須透過增加班次與人力才能滿足品牌客戶的需求，而這樣熱絡的盛況有望一路延伸至下季。此外，隨著製鞋業進入傳統出貨旺季，品牌客戶的拉貨潮正逐月顯現。包括寶成、豐泰、鈺齊ＫＹ、志強ＫＹ、來億ＫＹ、中傑ＫＹ等製鞋大廠，第二季起接單與出貨潮一波波；法人也因此預期，在訂單轉強下，相關業者今年業績有望擺脫去年製鞋業不景氣的陰霾。

在這波世足概念股中，專注於足球鞋代工的志強ＫＹ無疑是一大亮點。主力客戶涵蓋Nike、Adidas、Brooks、Under Armour、Puma、亞瑟士及迪卡儂等全球知名品牌。目前全球每五雙足球鞋中，就有一雙出自於志強ＫＹ，穩坐全球最大足球鞋製造商的寶座。而在足球鞋之外，法人指出，志強ＫＹ亦積極發展亞瑟士及Brooks跑鞋訂單，以強化多元化產品組合。

志強ＫＹ營運回升

志強ＫＹ二五年鞋類成品總產量達三八八七萬雙，較二四年成長九．一八％。目前，公司越南區為集團主力生產基地，透過提升自動化比例與生產效率，強化整體成本與交期競爭力；柬埔寨區則藉由製程精進與技術能力提升，帶動產量大幅成長，多據點布局效益逐步顯現。此外，第二季印尼廠開始放量，故法人預估，今年運動鞋和休閒鞋等總出貨量可達四三○○萬至四四○○萬雙，年增約十％；而隨著產能利用率提升，公司營運有望重返成長軌道。

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