謝金河：SpaceX上市帶來的新衝擊 全球資本市場大洗牌的年代

【文／謝金河】

博通公布財報，交出一張不錯的成績單，上一季營收二二二．三二億美元，年增四八％，來自ＡＩ的收入高達一○八億美元，成長一四三％，EBITDA一五二億美元，也成長六九％，自由現金流增加一○二．六二億美元，這是一張非常漂亮的成績單，如果要從中找瑕疵，只有來自ＡＩ的營收一○八億美元不如市場預期，結果這張漂亮的財報成績單卻對股價帶來巨大的蝴蝶效應，六月四日博通股價重挫六六．三二美元，跌幅十二．五九％，次日股價續挫三二．三八美元，又跌七．九二％，從四九五．五跌到三七○．三三美元，這個巨挫帶給市場沈重的撞擊。

大漲大跌是多空交戰常態

首當其衝的是費城半導體指數在六月五日大跌一三九六．七四，跌幅達十．二六％，ＳＯＸ大跌立刻傳導到南韓、台灣及日本，六月五日南韓股市跌四七八．八二，跌幅五．五四％，當天海力士股價大跌六．○七％，三星跌三．八％，六月八日KOSPI再跌八．二九％，九日反彈八．一八％，大家都在猜台股八日怎麼開盤，市場恐慌情緒湧出，網路上都傳言指數最少會跌三○○○點，這也令人聯想到去年川普對等關稅，台股正在過春假，但四月七日台股恢復交易，當天指數大跌二○六五．七九，下跌九．七％，台股連跌三天，市場信心崩潰，台積電在四月九日盤中最低出現七八○元的低價。

四月八日台股開盤重挫，盤中最低下跌二六九四．○八，收盤下跌一五六八．一六，這個跌點也是排在前段班，不過市場並沒有恐慌，而且接手強勁，接下來台股多空交戰激烈，一天大漲、一天大跌，十一日台股盤中最低一度跌到四二○○六．三九，如果從最高點起算，台股已下跌逾四五○○點，十二日台股又拉出千點長紅。

台股一天大漲、一天下跌，這是市場多空交戰的常態，指數來到五萬點關前，這個時候市場熱度空前，全民都在討論股票，甚至熱門的政論節目，都改分析產業、股市，這是典型的擦鞋童理論，台股在這個地方適度拉回是好事。另外，台積電最近召開股東大會，董事長魏哲家仍然鼓勵投資人買進台積電股票，有股東問他三星、Terafab的挑戰，他說十年內門兒都沒有，這也告訴市場，台積電面對多重挑戰仍然是台股的王牌，台股有台積電作為中流砥柱，沒有大跌的危險性。當然股市在四萬點以上，指數千點的漲跌，可能會是常態。

這一波的調整重心在記憶體股，南韓尤其是重中之重的核心。海力士在六月九日大漲二五．八萬韓元，單日漲幅十三．○四％，當天三星也大漲七．九二％，美國的美光在六月五日大跌一三一．九九美元，跌幅十三．二五％，ＨＢＭ三雄都出現顯著回檔，海力士從二四○．七萬跌到一八五．八萬韓元，三星從三七萬跌回二九五五○○韓元，美光則從一○八九．二九跌回八五四．三五美元，ＳＳＤ的鎧俠從八三一四○跌回七○五○○日圓，新帝從一八六一跌回一五一四．三六美元，希捷科技從九六六．八跌到八○一．八七美元，威騰電子從六○二．三八跌到四八○．八七美元。

ＨＢＭ、ＳＳＤ存儲記憶體是這次修正的重心，這些個股從去年以來的漲幅都非常驚人，海力士最大漲幅三一．九二倍，三星漲六四一％，美光大漲十六．七倍，日本的鎧俠上漲五六．七三倍，新帝從二七．八八漲到一八六一美元，漲幅高達六五．七五倍，不過經過一周的修正，記憶體再度展現王者風範，新帝十五日創下二一一九．九美元的歷史最高價，希捷、威騰也都接近最高價。值得一提的是，日本的鎧俠成為全日本最大市值企業。

十二日鎧俠收盤八一二○○日圓，市值四四．三兆日圓，打敗豐田、軟銀，成為市值冠軍。去年此時鎧俠的股價只有一四四○日圓，市值七八六二億日圓，如今居然超越長年一直都是日本冠軍的豐田！今年中國電動車帶給日本壓力，豐田股價從四○○○跌到二七七六日圓，市值四三．八五兆日圓；更慘的是日產、本田、馬自達、三菱汽車，日經指數飛躍六萬八千點，日本的汽車產業卻陷入困境。

日本汽車業陷入困境

十二日新帝再創新高，美光一度站上千美元，都是很重要的指標，台灣記憶體族群跟著國際大廠起起落落，接下來要觀察這些通路商的強度，像鑫聯大投控五月營收開始下滑。另外一個是低價庫存出清後，接下來利潤空間有多大？三大記憶體通路商，包括群聯、威剛、宜鼎是指標，往下是創見、宇瞻、十銓、青雲，這些公司股價都在高檔，股價要更上一層樓，必須有更強大的基本面。

這次台股回檔，谷月涵先生先開一槍，他認為台股進入末升段，留下最後一滴水，他甚至透露他一股不留，他的說法引來市場熱烈討論，不過最核心的是ＡＩ的軍備競賽到底是不是到了盡頭？今年最早放空ＡＩ股的是《大賣空》作者麥可 貝瑞（Michael Burry），但是真正ＡＩ行業中人並不這麼看，AMD蘇姿丰在台灣演講時提到，ＡＩ的賽局像是棒球比賽才打到第三局。剛剛成為台灣首富的陳泰銘挺身助力，他認為ＡＩ才打到二局半。這次被動元件被法人機構認為是記憶體後的歷史大浪，國巨*、華新科、禾伸堂等都大大翻身，國巨直逼千元，如果還原先前的一拆四，現在的股價直逼四○○○元，早已超過二○一八年的一三一○元天價。