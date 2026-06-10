元澄半導體 台灣矽光子獨角獸

【文／林麗雪】

Scale-up光互連世代即將到來，國際矽光子設計服務商Ayar Labs聲名大噪，台系矽光子服務設計商元澄半導體亦獲AMD及聯發科入股，前景備受矚目。

二○二六台北國際電腦展甫落幕，不過，輝達執行長黃仁勳點名網通與客製化晶片大廠Marvell（邁威爾）將是下一個兆美元市值企業，凸顯現階段ＡＩ產業發展的瓶頸已不在算力，而在高效傳輸上。Marvell除了幫亞馬遜、Google、微軟等雲端巨頭量身打造專用加速器之外，其核心業務亦包含設計用於ＡＩ伺服器叢集的高速乙太網路交換器、光通訊數位訊號處理器（ＤＳＰ）及矽光子（ＣＰＯ）解決方案，是未來將直接打通晶片與伺服器連接瓶頸的關鍵公司，黃仁勳掛保證，光通訊產業未來幾年將持續站在風口浪尖上，而六月十七日即將掛牌興櫃的元澄半導體，則是台灣少數的矽光子設計服務公司，正站在趨勢光互連的大好趨勢上。

Scale up光互連世代到來

擴展定律的持續發展，使得ＡＩ大模型訓練的規模持續擴大，據統計，伺服器集群中數萬顆ＧＰＵ有三到五成的時間是在等待通訊單元將運算完的資料同步回傳，因此，為提升各ＧＰＵ機櫃之間的傳輸效率，除了Transceiver的傳輸頻寬將加速升級至八○○Ｇ及一．六Ｔ外，採用光引擎的CPO Scale up Switch也將於二○二七年開始初步導入資料中心，根據Yole研究預估，全球資料中心ＣＰＯ產值在二○三○年將快速成長至八一億美元，六年的複合成長率將高達一三○％。

而今年台北國際電腦展場內，一樓最顯眼的展區，緯穎展出採用Ayar Labs矽光子ＣＰＯ解決方案設計的L11水冷機櫃原型機特別吸睛，除了預示ＡＩ伺服器機櫃Scale-up的光互連世代即將到來外，矽光子設計服務商Ayar Labs也跟著聲名大噪。

Ayar Labs是一家美國矽光子獨角獸公司，成立於二○一五年，其核心光學I/O技術能解決ＡＩ及高效能運算中的頻寬瓶頸與高功耗問題，其TeraPHY光學引擎小晶片與SuperNova外部光源，可直接在晶片層級將電信號轉換為光信號，不僅已獲得輝達的戰略性投資，並加入NVLink Fusion生態系，將其光互連技術導入機櫃級的ＡＩ基礎設施。

元澄獲AMD、聯發科注資

無獨有偶的，二○二○年底成立的元澄半導體，則是台灣新竄起的矽光子設計服務獨角獸，該公司二年前獲得AMD的青睞並建立戰略合作夥伴關係，去年更與AMD在高雄設立共同研發中心，協助高階矽光子晶片設計與ＣＰＯ整合服務，是國內目前技術發展最完整的矽光子設計服務公司。