謝金河：台股回檔又是一次機會！半導體的多殺多回檔疑慮

【文／謝金河】

上周四，博通（Broadcom）交財報，業績亮麗，只有一項來自ＡＩ的收益一六○億美元不如市場預期，結果引來蝴蝶效應！六月四日博通股價重挫六○．三二美元，跌幅十二．五九％。次日再跌三三．五八美元，跌幅七．九二％。博通股價從四九五美元重摔到三八五．五九美元，一下子跌掉二二％，博通在ＡＩ收益的減少，有一部分原因是受到聯發科的影響，五月聯發科大漲一七○○元，股價創下四九七○元歷史新高，憧憬的正是博通的業務。

博通引發的疑慮，立即衝擊到美國股市，受創嚴重的是費城半導體指數在五日大跌一三九六．七四，跌幅高達十．二六％。當周ＳＯＸ下跌四．七四％，費半指數重挫也引發其他科技股的巨大跌幅。Nasdaq重挫一二六三．七九，跌幅四．三八％，等於是一周的漲幅都在五日這一天吐回去，Nvidia重挫十三．五六美元，跌幅六．二％，TSMC ADR也跌六．六九％，股價從最高的四五○．一六美元跌到四一五．一七美元，AMD重挫十．八六％，Intel也大跌十一．二八％。這個費半的殺戮，大家已經預測到八日開盤的台股恐怕會下跌三○○○點，假日台灣投資人都在熱烈討論台股會跌多少？

老ＡＩ股本益比不高

今年台股氣勢如虹，一路過關斬將，加權指數一路跑到四六五五二．在股市狂熱奔馳下，早已潛藏回檔壓力。一些今年大漲的高階銅箔、ＰＣＢ、矽光子、水冷液冷相關股已悄悄出現回檔。健策幾乎腰斬，晶圓探針卡的穎崴、旺矽等回檔都不小。這次Computex展，黃仁勳帶動戴爾大漲，又把蟄伏很久的老ＡＩ股從鴻海、華碩、緯創、緯穎、技嘉、仁寶到英業達，都推了一把，這些老ＡＩ股本益比都不高，例如，緯創去年ＥＰＳ九．○四元，今年可能有十五元左右的實力，股價在一四○元盤旋很久，這次一口氣大漲到二○一元；華碩去年ＥＰＳ五九．九九元，這回跑到九六四元，這是落後補漲的效應。

現在博通讓ＳＯＸ吹起冷風，台股勢必出現大調整，這次回檔規模有多大？大家都很關心。其實每一次比較大規模的回檔，對投資人是考驗、也是機會。我想到去年川普祭出對等關稅，四月二日這一天，台股小漲收在二一二九八，川普宣布對等關稅，台股正在放春假，七日台股一開盤是二○一五三，大多數個股都以跌停開出，最後重挫二○六五．八七，台股連續下跌三天，最慘跌到一七三○六．九七，大約跌掉五○○○點，台積電最低跌到七八○元，市場上人心惶惶的時候，我說八○○元以下的台積電是最好的買點，這個大跌也創造了台股的機會。

這次台股會跌多少？可以考慮幾個點，一是ＡＩ的列車有沒有熄火？答案是沒有！AMD的蘇姿丰說ＡＩ的賽局才剛剛打到第三局，國巨*的陳泰銘說只打到二局半！如果ＡＩ的列車沒有停駛，這次的回檔，算是漲多的回檔修正，重心在今年以來漲勢從未停歇的記憶體、光通訊、ＰＣＢ、散熱、探針卡等族群。

漲勢逆天必有拉回後座力

今年記憶體相關的七檔個股已漲到幾乎「逆天」的地步，ＨＢＭ三檔核心個股漲幅都很驚人，南韓的Hynix從七三一○○韓元漲到二四○．七萬韓元，一段拉出驚人的三一．九二倍超級大漲幅。三星從四九九○○漲到三七萬韓元，也大漲六四一％，七日南韓股市的盤前已出現熔斷，海力士大跌二○％，三星ＧＤＲ跌十五．○二％，這都顯示是超漲後的回整，五日美光（Micron）已領先大跌一三一．九九美元，跌幅十三．二五％，這個跌勢從ＨＢＭ開始，台股的南亞科、華邦電也跑不掉，最激烈的可能出現在存儲記憶體ＳＳＤ。