快訊

對撞視角曝！桃園新屋轎車疑逆向對撞聯結車 車上6人1死3命危

濫訴風暴／一句關心換來40項投訴 師訴願翻案卻傷痕累累

端午連假預估湧大量車潮 6交流道實施封閉管制時段一次看

光通訊 解開Vera Rubin頻寬封印

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

當AI模型規模持續擴大，限制AI工廠效能的已不再只是運算能力，而是傳輸能力。Vera Rubin平台推出，象徵AI產業正式從算力競賽進入頻寬競賽。未來十年，光通訊產業的重要性將與GPU並駕齊驅。

ＡＩ算力需求大爆發，對整個ＡＩ平台帶來新的革命。Nvidia從H100、H200到Blackwell系列產品，成為AI GPU的霸主。從Blackwell開始，AI GPU從系統性ＧＰＵ演變成ＡＩ機櫃。從下一世代的vera Rubin平台開始，至少上千顆的AI GPU組成一個機櫃，複雜性甚於以往。巨量的資料傳輸將改由光纖傳輸，成為推動光通訊產業進入黃金成長期的催化劑。

Nvidia執行長黃仁勳多次強調，未來ＡＩ工廠（AI Factory）的關鍵不只是ＧＰＵ的運作效率，而是ＧＰＵ間的聯線傳輸能。當ＡＩ模型參數規模突破數兆個、ＡＩ訓練叢集擴大到數十萬顆ＧＰＵ時，網路頻寬的重要性將不亞於ＧＰＵ本身。這麼龐大的資料傳輸要在短期間內不斷的流動，已經超過銅線的物理極限，這就是上述網路頻寬的問題。由銅轉光成了重要的問題。

ＡＩ網路升級催生光通訊

從Hopper架構到Blackwell架構，Nvidia持續推升ＧＰＵ效能，但真正具有革命性意義的變化來自於ＡＩ機櫃的網路架構升級。在Blackwell世代中，ＡＩ機櫃的傳輸就是一個機櫃內的scale-up，並已經全面導入八○○Ｇ光模組，而vera Rubin平台不僅要scale-up，還要數個ＡＩ機櫃傳輸的scale-out，以及數個資料中心連結的scale-across，此時的傳出將進一步推升到一．六Ｔ光模組時代。而根據市場的預測，Rubin Ultra甚至可能要邁向三．二Ｔ的高速光互連架構。這代表ＡＩ叢集規模持續擴大、光模組需求快速升級、光纖用量倍數成長以及高速雷射與ＤＳＰ晶片價格量提升，未來ＡＩ投資主軸會轉向ＧＰＵ加上光通訊時代。

黃仁勳深知光通訊傳輸的重要性，也知道光通訊的雷射晶片、矽光子元件以及光纖產品需求將供不應求。所以用投資股權的方式來綁住未來的產能，除了能讓Nvidia的ＡＩ工廠有足夠的光通訊零件外，還能把競爭對手的產能給排除掉。光通訊產業中，Lumentum是全球光通訊龍頭，也是最重要的光元件供應商之一。主要產品包括EML雷射晶片、VCSEL、光接受器和光傳輸元件，這些產品廣泛應用在400G/800G以及未來的一．六Ｔ光模組。當ＡＩ資料傳輸進入高速傳輸時代，雷射元件的重要性持續提升，因為雷射相當於光訊號的發動機。沒有高品質雷射，就算交換器和光模組性能再強，也無法實現高速傳輸。

上游雷射晶片需求強大

TrendForce指出，因應一．六Ｔ光模組需求爆發，今年全球EML與CW-DFB雷射晶片月產能估計約為五○七○萬顆。Lumentum在高階ＥＭＬ市場（特別是200G EML）握有超過五成甚至逼近六成的絕對市占率，是全球最核心的供應商。目前ＥＭＬ晶片供需缺口仍高達將近三成。Nvidia等大客戶已直接大筆投資二十億美元並簽訂長期合約（ＬＴＡ），將Lumentum到明年底前的ＥＭＬ產能全部預訂一空。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2408期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

相關新聞

元澄半導體 台灣矽光子獨角獸

Scale-up光互連世代即將到來，國際矽光子設計服務商Ayar Labs聲名大噪，台系矽光子服務設計商元澄半導體亦獲AMD及聯發科入股，前景備受矚目。

AI PC讓PC產業再創新高度 AI基建擴張帶動終端換機潮

ＰＣ產業迎來十年最大變革，惠普AI PC出貨占比達四四％，戴爾ＡＩ伺服器營收年增七五七％，從終端換機到資料中心擴建，ＡＩ正推升全新一輪升級循環。

快閃季線 最佳買點

AI伺服器廠提前進入出貨旺季，晶圓代工、先進封裝、被動元件、矽晶圓、CCL、ABF、記憶體、AI供應鏈業績看好。加權指數水位步步高升，外溢金融、重電、塑膠以及低股價淨值比股比價輪漲。

謝金河：台股回檔又是一次機會！半導體的多殺多回檔疑慮

上周四，博通（Broadcom）交財報，業績亮麗，只有一項來自ＡＩ的收益一六○億美元不如市場預期，結果引來蝴蝶效應！六月四日博通股價重挫六○．三二美元，跌幅十二．五九％。次日再跌三三．五八美元，跌幅七．九二％。博通股價從四九五美元重摔到三八五．五九美元，一下子跌掉二二％，博通在ＡＩ收益的減少，有一部分原因是受到聯發科的影響，五月聯發科大漲一七○○元，股價創下四九七○元歷史新高，憧憬的正是博通的業務。

光通訊 解開Vera Rubin頻寬封印

當AI模型規模持續擴大，限制AI工廠效能的已不再只是運算能力，而是傳輸能力。Vera Rubin平台推出，象徵AI產業正式從算力競賽進入頻寬競賽。未來十年，光通訊產業的重要性將與GPU並駕齊驅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。