謝金河：台股五不窮、六不絕！Dell帶領的AI地端革命

【文／謝金河】

股市進入五月，通常都有「五窮六絕」的淡季現象，今年ComputeX展再度引來貴客，從蘇姿丰端出百億美元採購清單，被她欽點的封測廠日月光投控、力成，ＡＢＦ三雄欣興、景碩、南電，ＰＣ、伺服器的緯創、緯穎、英業達及機殼的營邦等全面大漲。

接下來是黃仁勳接棒，這次他拋出一五六○億美元的清單，加上頻頻亮相成為媒體焦點的兆元宴，帶給台北股市空前助力，再加上即將到訪的Intel總裁陳立武，台股在「五窮」的五月拉出超級大長紅，加權指數五月大漲五八○六點，漲幅十四．九二％，漲幅排名全球第三。

記憶體股仍未看到盡頭

這個禮拜是周線、月線結算日，我們先來看五月全球股市的表現，南韓在海力士、三星大漲的帶領下，KOSPI在五月大漲一八七七．二六，漲幅達二八．四五％，今年的漲幅高達一○八．五四％，海力士從七三一○○韓元大漲到二三七九○○○韓元，三星從四九九○○漲到三二三○○○韓元，堪稱全球產業史的盛況。漲幅居次的是費城半體指數（SOX）五月大漲二三二五．六九，漲幅達二二．一四％，今年拉出八一．一三％的超大漲幅。台股五月大漲十四．九二％，全年大漲五六．五三％，依然排在第三順位。第四名是日本的日經指數大漲七○四四．五八，五月上漲十一．八九％，東證上漲六．一七％，日經全年上漲三二．九七％，但是ＳＳＤ的鎧俠從一四四○日圓漲到七二五○○日圓，也同樣令人瞠目結舌。

到目前為止，記憶體從ＨＢＭ到ＳＳＤ的漲勢仍然沒有見到盡頭，ＨＢＭ除了海力士、三星大漲，美光（ＭＵ）也成了最吸睛的焦點，股價寫下一○四六．九七美元歷史新高，將市值推升到一．一六八兆美元。另外是ＳＳＤ的新帝（Sandisk）從二七．八八美元起漲，最高來到一八○四美元，可能是全球股市中最短時間創下最大漲幅的個股。其他如希捷（Seagate）也來到九四○．七九美元，威騰電子（Western Digital）也創下五六四．一四美元的新高價，全球半導體股都跟著重新調整腳步。

一直以來被視為晶圓代工二線廠的格羅方德（GlobalFoundries）股價從二九．七七漲到九二．五五美元，川普極力加持的英特爾（Intel）從十七．六六大漲到一三二．七五美元，市值翻了好幾番！全球半導體股也都炙手可熱，有華為當後盾的華虹半導體從十四．一八港元大漲到一七七港元，威力強過中芯國際很多，到目前為止，中芯收在八○港元左右，還沒有超過前波高點九三．五港元。

這股半導體熱度撼動台灣，五月聯電單月大漲六七．二元，漲幅高達八六．九六％，這是聯電單月最大漲幅，最高來到一五五．五元，歷史最高點是一八八元，從四月最低的五二．八六漲到一五五．五元，這是史上罕見的盛況。美光大漲，也讓賣掉銅鑼廠給美光的力積電得到重生，五月從五一．六元漲到八八．七元，漲幅七一．八九％，這也印證了《先探考察團》兩個月前到力積電去參訪，我們感受到力積電重生的機會；外資買超力積電力道強勁，應有挑戰歷史高價九○元的機會。DDR4、DDR5的華邦電五月大漲六八．二元，漲幅七五．九五％，南亞科再創四一七．五元歷史新高，五月大漲一三一．五元，漲幅六一．○二％，先前大漲的旺宏五月只小漲八．一二％，大家可注意五月營收的變化，也許有補漲的機會。

老ＡＩ股被照亮了

很多人都擔心大漲的台股會不會泡沫化？最近和碩董事長童子賢說台股基本面很好，本益比不算高。其實台股有探照燈，ＨＢＭ看領頭羊海力士、三星、美光的股價，ＳＳＤ看新帝、希捷、威騰，及日本鎧俠的脈動就可以知道。全球半導體最敏感核心指標先看ＳＯＸ及南韓股市，如果這些大漲的半導體股都沒有出現大規模回檔，台股單獨回檔機率不高。

其實全世界的市場表現很不相同，台灣很關心的中國股市，今年五月上證下跌一．一％，全年小漲二．五％，香港股市五月下跌二．三一％，今年下跌○．九一％。最近值得注意的另一個訊號是ＡＩ從雲端的建置走向地端，最具代表性的個股是Dell，五月二十九日大漲一○三．八美元，單日大漲三二．七八％，股價從六六．二四跑到四二九．一五一美元，市值跑到二七三五億美元，Dell噴出大漲，帶動ＨＰ及美超微（SMCI）股價大漲，這也照亮了台灣蟄伏很久的「老ＡＩ股」。

昔日最具代表性的鴻海、廣達、技嘉、華碩、緯創、緯穎、英業達都拉到漲停板，這代表一個現象，ＡＩ從雲端到地端，過去那些未受市場重視的老牌ＡＩ供應鏈全都翻身。Dell不但照亮HP、SMCI，也照亮了在香港上市的聯想集團，蟄伏很久的聯想五月上漲十二．三五港元，單月大漲一○五．四八％，這也顯示股市全面大漲後，市場正在尋找好又安全的個股。

以鴻海為例，先前我一直強調，鴻海過去市值遠超過台達電如今台達電市值跑到六．三五兆，鴻海市值輸給台達電逾二兆元，這也顯示鴻海相對委屈，二十九日鴻海漲停，終於把市值挺進到四兆元，聯發科市值一度達七．四四兆，目前也有六．九兆，如果從市值競技，鴻海有沒有機會挑戰六兆元市值，不妨拉長時間來看；五月聯發科大漲一七○○元，單月漲幅六五．一三％。