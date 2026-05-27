華爾街憂心AI成長高峰將屆

【文／魏聖峰】

當ＡＩ競爭走向推論與ＡＩ代理，市場不再只押注AI GPU，而是整座資料中心生態系是否完整。Nvidia正往ＡＩ基礎設施發展，龐大研發經費，靠技術甩開對手。

當華爾街市場認為ＡＩ相關股的估值已高，擔心短線股價有回檔之際，市場高度關注輝達（Nvidia）的財報給予未來ＡＩ產業的發展方向。果然，資本市值已達五．四兆美元的Nvidia，給予的財報數據依然近乎完美。即便如此，市場對Nvidia未來估值與成長率高峰的爭議，也開始浮現；財報公布後，Nvidia股價創新高後拉回。這代表ＡＩ產業已經從第一階段的作夢行情，逐漸第二階段的驗證獲利與金流。

Nvidia仍在快速成長期

從Nvidia發布的最新財報數據顯示，上季營收年增八五％、八一六億美元；ＥＰＳ一．八七美元、不但年增一四○％，也比前一季再成長兩成。換句話說，Nvidia這波從二二年第四季生成式ＡＩ引爆以來，每季都維持強勁的成長模式。回頭觀察近三年的ＡＩ發展模式，二三年由ChatGPT帶動ＡＩ訓練需求、二四年的ＡＩ伺服器大爆發、二五年的Blackwell換機潮一直到今年的ＡＩ推論與ＡＩ工廠等的ＡＩ市場發展主軸，Nvidia幾乎完整吃下整個ＡＩ基礎建設周期。當然，整個ＡＩ市場很大，Nvidia也不可能獨占AI GPU市場，超微也在ＡＩ市場拿到近一成市占率，都是ＡＩ市場的贏家。

除了強勁財報數據外，Nvidia預估本季營收約九一○億美元，明顯高於市場平均預期的八六八．四億美元；但這項數據未達到部分市場最樂觀看好能衝上九六○億美元的最樂觀期待。Nvidia也認為，預估本季毛利率為七五％，符合市場預期，顯示定價能力依然很強。Nvidia同步宣布高達八○○億美元的股票收購計畫，大幅調高季度現金股利至每股○．二五美元，強力回饋股東。

如同先前所述，Nvidia這次公布財報前，資本市值已超過五．四兆美元，持續創下人類企業史上的新高紀錄。這麼高的市值下，市場對股價後市能否進一步上漲的檢視，已經不能只是看財報數據和財測。因為市場的胃口已經被養大，市場對Nvidia的要求已經不是單純的優於預期，而是追求極度驚豔才行，這次營收財測雖好，卻還是沒能超過市場最樂觀的看法。

實際上，這次財報公布前，今年以來Nvidia股價漲幅接近兩成，而且財報發布前股價還有一波漲勢，市場早已押注強勁業績，財報翻牌後部分資金選擇獲利了結。再者，市場關注的焦點已從Nvidia的短期業績轉移到更長遠的未來（二七與二八年）。投資人正密切觀察Nvidia的ＡＩ基礎設施的擴建熱潮還能維持多久、目前Blackwell與未來Rubin平台的出貨進展，以及面對微軟、Google等科技巨頭自主研發晶片（TPU/ASIC）蠶食市場時，Nvidia還能不能維持絕對的AI GPU生態系壟斷地位。

基礎建設還未到衰退期

即便有這麼多市場的質疑，若仔細觀察Nvidia財報內容發現，資料中心（Data Center）業務仍是核心引擎成長。上季交出七五二億美元的營收、年增率接近九二％，而且從附表的柱狀圖顯示，縱使Nvidia資料中心已經奔馳許久，依舊沒有停歇的現象，上季又比前一季成長一二九．三二億美元，維持完美的季成長表現。這代表全球ＡＩ投資並沒有因為市場擔心泡沫化而降溫。相反地，ＡＩ資料中心的建設仍在加速中。主要客戶中，微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta和甲骨文仍持續擴大資本支出，意味著ＡＩ基礎建設還沒有進入衰退期。