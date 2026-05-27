AI缺料浪潮下的記憶體籌資賽

【文／周佳蓉】

三星罷工餘波未平，台灣記憶體族群卻在資本市場掀起一波集體發債潮，映照出ＡＩ浪潮重寫記憶體供需、報價勁揚的榮景。

這幾周讓投資大眾引頸關注的國際大事，莫過於三星電子那場牽動全球半導體供應鏈的勞資對決。事件起點可追溯到二○二四年，三星員工不滿公司獲利豐厚、績效獎金制度卻長期遭到壓制。同年七月，由全國三星電子工會（NSEU）主導的數萬名半導體部門員工，發動了三星創立逾五十年來的首次大罷工，歷時整整二五天。由於生產高度自動化，三星方面堅稱產線未受實質衝擊，然而沉默不等於和解—二○二五年底新一輪薪資談判再度開啟，爭議核心鎖定在超額績效獎金（ＯＰＩ）上限。

由於ＳＫ海力士已率先取消獎金上限，更祭出營業利益的十％作為獎金發放來源，三星管理層則對ＯＰＩ上限堅持不讓步，致使勞資雙方分歧持續擴大。儘管目前初步協議已暫時化解罷工危機，但這場風暴的中心「三星」代表著全球逾三分之一的DRAM產能，任何生產停擺都將牽一髮動全身。外資估算，若不幸全面停工，三星半導體事業將面臨高達一四○億至二○七億美元的營業利益損失。

尚未落幕的供應鏈隱憂

如果說三星罷工代表的是供給面的不確定性，加上中國又傳出長鑫存儲、長江存儲以低於市價的破盤價在市場倒貨，美光釋出對DDR4的擴產消息，加深市場疑慮，三星電子半導體部門前執行長慶桂顯已示警，最快二七年記憶體供需結構可能出現重大轉向，更可能影響後續相關報價，不過回到台灣市場來看，記憶體族群近一年密集發行可轉換公司債（ＣＢ）或者現金增資的動作，所透露的訊號則更加耐人尋味，從記憶體製造、控制ＩＣ到模組廠，近一年來形成一波「齊發債」的現象。

企業在籌資階段，往往透過發行公司債、發行可轉債、增資發行新股、銀行貸款等方式，而增資又分為市場公開發行，或是洽特定人認購的私募，這些方式對公司派而言各有不同意義的取捨。發行普通公司債雖不稀釋股權卻得背負定期還本的壓力；現金增資無須還本卻會立即稀釋股本與ＥＰＳ，造成原有股東持股比例下降、私募更有三年內不得自由轉讓的限制；直接向銀行貸款則容易受到升息環境的牽制，且需要足夠的資產抵押品；可轉債則是讓持有人在特定期間內依轉換價格將債券換成股票的工具，對公司而言，有機會以極低的資金成本換取市場資金，票面利率又比公司債更低，有助降低初期利息支出、延後股權稀釋；對認購者而言，保本機制加上潛在轉換獲利，則有攻守兼具的優勢。

ＡＩ缺料時代的銀彈集結

統計近一年來，不論是華邦電發行七．五億美元海外ＥＣＢ、群聯發行國內第三次ＣＢ與八億美元海外ＥＣＢ，或是威剛、十銓、宇瞻等模組廠各募資數十億元，這波歷史上罕見的集體籌資潮，正因記憶體缺料與漲價問題而被凸顯。