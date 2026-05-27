五不窮六不絕的贏家 科技巨頭將雲集台北、除權息行情即將開跑

【文／方亞申】

六月初台北電腦展，科技巨頭將雲集台北；AI伺服器供應鏈向外擴散，包括ABF、被動元件、先進封裝及設備、CPO都有表現，電子通路商股價也有發揮。低基期電子股輪動持續；金控股及高息股伺機補漲，今年五不窮六不絕！

輝達（Nvidia）公布財報一如過往股價下跌，但吃到這波全球ＡＩ基建的的台、日、韓及費半指數全面上漲並創新高，加上摩根士丹利等美國大投行看好美股表現，紛紛調升標普指數目標價，暫時看不到「五窮六絕」景象。而台股近一周迎來AMD（超微）執行長蘇姿丰百億美元大單以及接下來還有輝達黃仁勳登台演講、Computex電腦展、大多數公司股東會，進入息除權旺季，引領台股再奔高向四萬五千點推升。

近期台股最大點火點在於蘇姿丰登台，這次與前兩年低調大不相同，媒體曝光率高以及喊出投資台灣一百億美元。最大底氣在於AMD今年業績超好，不管是身為ＡＩ晶片second source，或是ＣＰＵ重新被定義受ＡＩ伺服器重視，今年以來股價大漲超過一倍、總市值超過七千億美元，與美光兩者同樣將目標指向一兆美元。

台美十倍股紛紛冒出頭

台積電近期技術論壇所言，上調二○三○年全球半導體產值，從一兆美元調高至一．五兆美元，其中，AI/HPC將一舉吞下過半的五五％份額，取代手機成為重中之重。另一重點是，輝達營收不斷成長，從以往不到五○億美元到現在一季超過八百億美元，超過十倍速成長，不管是年增或季增都很可觀。為此ＣＳＰ大廠積極扶植second source超微，以及自行開發ＡＩ晶片谷歌、亞馬遜都陸續加強發展，最後幾乎也都是對台灣投單。

今年費半及那指漲幅相差相當大，前者高達七二％、後者僅十二％，主要在於今年谷歌、亞馬遜、微軟、臉書等大撒錢超合計過七千億美元投資資料中心，但尚未達回收期，購買的ＡＩ伺服器賣方是輝達或超微，而輝達過去幾年漲幅超過十倍，又居總市值之王，滿手現金，除了技術精進外，就是花錢參股或買公司，市場預估現在算起來十二個月輝達手中自由現金流量高達一九○○億美元，近幾季以來陸續花了約九百億美元入股Groq、OpenAI、Anthropic、康寧、Nebius、Coherent、Ondas、Lumentum，成為矽谷最大金主，輝達股價已逐漸轉為價值成長股，如同過去的蘋果一樣，走勢也從急漲轉為緩漲或是落後補漲，這點谷歌也頗為類似，主要ＡＩ未泡沫化，向上趨勢不變。

而過去一、二年最流行是ＡＩ伺服器升級的周邊零組件，從記憶體開始，今年則輪到ＣＰＵ，AMD執行長蘇姿丰二十二日來台參加論壇時指出，ＡＩ基礎建設需求正進入新一輪擴張，推論與Agentic AI（ＡＩ代理）工作負載快速升溫，不僅ＧＰＵ需求維持強勁，ＣＰＵ重要性也浮出檯面。蘇姿丰認為，ＡＩ已正式進入「CPU＋GPU協同運算」的時代，兩者並非彼此取代，而是絕對的互補關係。她強調，要讓ＡＩ代理具備完整的運行能力，除了ＧＰＵ的算力，還需要龐大的ＣＰＵ處理能力來進行任務調度與資料管理。資料中心配比轉變：從一顆ＣＰＵ配合四顆ＧＰＵ，邁向一比二，甚至一比一。過去ＣＰＵ只是輔助角色。但是隨著ＡＩ推理與ＡＩ代理的大量導入，系統需要進行極為複雜的任務調度、資料搬運、記憶體管理與工具協作。這些工作高度依賴ＣＰＵ的處理能力，使ＣＰＵ重新成為ＡＩ系統運作的核心之一，未來可能先進化至一顆ＣＰＵ搭配二顆ＧＰＵ，甚至多顆ＣＰＵ搭配一顆ＧＰＵ，以達到完美端到端運算能力。

蘇姿丰指出，ＡＩ晶片市場不是單一技術壟斷，而是要「針對正確的應用使用正確的晶片」。這點黃仁勳也贊同，黃仁勳明確指出，隨著ＡＩ代理進入商業化爆炸期，ＡＩ基礎設施的ＣＰＵ對ＧＰＵ配置比例正在快速向一比一靠攏，ＡＩ代理引爆ＣＰＵ需求。黃仁勳解釋，雖然ＡＩ模型的「思考與訓練」部分高度依賴ＧＰＵ算力，但當ＡＩ演進到Agent（智慧代理）階段時，會產生大量的執行、規劃、工具調用（Tool-calling）與邏輯調度任務。而ＧＰＵ負責密集的神經網路計算；ＣＰＵ負責複雜的流程控制、任務編排與資料搬運。隨著全球將出現數千億個ＡＩ代理，這種「代理循環（Agentic loops）」會無限拉長，進而產生天文數字般的ＣＰＵ運算需求。

目前全球主要供應ＣＰＵ就是英特爾、AMD及安謀（ARM），AMD挾帶著ＡＩ晶片及ＣＰＵ題材，去年底股價二一四．一六美元，最低拉回至一八九．○二美元，而後從三月底開始大舉反攻，一舉大漲至四六九．二美元，漲幅高達一一九％，小幅拉回後，近期再創四八一美元高點；美國政府及黃仁勳皆有入股的英特爾，股價從去年底的三六．九美元大漲至一三六．七美元，漲幅達二七○％。而近期轉由ARM大漲，二月安謀最低價約一百美元，二十二日最高達三一五美元，漲幅達二一五％。ＡＩ伺服器生及所需求的零組件需求相當可怕，幾乎是狂掃市場貨源，也刺激股價飆漲。

如今AMD總市值已達七千六百億美元，與前幾年兩千億美元上下不可同日而語，所以這次蘇姿丰來台，氣勢完全不一樣，CPU+AI晶片都賺錢，於是喊出投資台灣一百億美元，不是只買台積電晶圓代工產能，而是買一條上中下游產線，連先進封裝、ＡＢＦ載板到系統代工組裝全都要。

蘇姿丰坦言，目前ＣＰＵ市場需求明顯高於一年前預期，推論需求提高後，ＣＰＵ在ＡＩ基礎建設中的重要性大幅提升，AMD今年將逐季增加ＣＰＵ供給，。她強調，這波趨勢才剛開始。最近超微、英特爾都同步上修至二○三○年ＣＰＵ市場達一二○○億美元，年複合成長率高達三五至三七％。蘇姿丰撒錢自然對被點名的台廠業績又是利多，包括日月光投控、力成、、欣興、南電、景碩、緯穎、緯創、英業達、營邦等。另外非X86架構的ARM，以黃仁勳為代表，認為三○年ＣＰＵ市場將達二千億美元，輝達今年就可做二百億美元生意。總體而言ＣＰＵ是個有著不小成長的市場，英特爾或受限產能，AMD未來可能有機會再上修ＣＰＵ營收年複合成長力。

蘇姿丰表示，CoWoS技術進展良好，合作夥伴已建立相當產能，對EFB等新封裝技術，AMD也持續投資，主要目的在於優化先進封裝成本結構。

黃仁勳為聯發科背書

而ＡＩ伺服器景氣已經外溢至ＣＰＵ，連ARM都大漲，刺激大股東軟銀水漲船高。還有就是台灣的聯發科。聯發科不僅在發展ＣＰＵ，而且正在全面跨界「邊緣端（Edge）」與「雲端（Cloud）」的ＣＰＵ市場。隨著全球伺服器ＣＰＵ出現供不應求的缺貨潮，加上ＡＩ代理（AI Agent）對低功耗ＣＰＵ的需求激增，聯發科又將享有另一利多。