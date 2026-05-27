SpaceX IPO旋風 太空經濟進入資本市場里程碑

【文／魏聖峰】

SpaceX不僅是一家商業航太公司，更是美國政府、軍方與情報系統高度仰賴的合作夥伴。這樣的情境，或許更能替SpaceX的IPO爭取到更高的估值，預估可募資超過700億美元。

SpaceX即將掛牌上市（ＩＰＯ）是當今華爾街市場矚目的焦點，現在已經在美股掛牌交易的太空相關公司雖然也不少，但很少能夠像SpaceX這樣的大咖以及在太空產業的完整布局，是SpaceX引人關注的條件之一。未來SpaceX上市後，將會大幅提高太空產業的能見度，並帶來更高的市場流動性。

史上最大ＩＰＯ案

最新消息顯示，SpaceX即將在六月十二日正式掛牌交易，該公司在業界名氣已大，在這次ＩＰＯ前，已向市場進行三一輪募資，累計已向市場募資約九○億美元，主要法人股東包括Alphabet、富達投資、紅杉資本、a16z等知名創投。SpaceX最近已取得一筆二○○億美元的貸款，用來打包整併馬斯克生態系（含SpaceX、xAI）的舊融資並重整債務結構。SpaceX和其他ＩＰＯ公司不同的是，該公司已有巨額私募基金在內，還有SpaceX旗下的Starlink已經有獲利，所以並不缺資金。有市場人士認為，SpaceX的ＩＰＯ比較像是建立太空資本市場的流動性，讓更多投資機構有機會參股，當然也替未來更大資本支出鋪路。市場預估這次ＩＰＯ估值約在一．七五～二兆美元間，募資規模將超過七○○億美元，超越當年的沙美石油，成為史上最大ＩＰＯ。

就在SpaceX上市前，馬斯克把xAI合併到公司體系內，以包裹合併方式夾帶上市。兩家公司合併後的估值約一．二五兆美元（SpaceX估值一兆元、xAI二五○○億美元）。xAI太燒錢，去年淨虧損六四億美元，馬斯克需要利用SpaceX上市機會來補貼並支撐xAI龐大的研發費用。今年二月，SpaceX已經和xAI完成合併，不論是SpaceX還是xAI最大股東都是馬斯克，是這次ＩＰＯ的最大得利者。就在SpaceX準備上市之際，已正式通知股東將啟動一拆五的股票分割計畫，以降低上市後的每股進入門檻，吸引更多散戶投資人參與這場史上最大規模的ＩＰＯ。

SpaceX的商業模式有三個板塊─火箭發射、Starlink以及未來業務。其中，Starlink是SpaceX真正的核心價值來源。SpaceX最讓人印象深的是，該公司建立全球第一家可重複使用的火箭，大幅降低火箭發射成本。經過數百次的發射任務，SpaceX在全球火箭發射市場建立強大的口碑，壓過美國老牌太空公司的波音。光是去年，SpaceX就完成超過一六○次發射任務，市占率全球第一。這樣的好口碑，包括台灣政府在內的許多國家政府委託SpaceX發射衛星上太空。即便如此，SpaceX的毛利率其實不高，去年營收約四一億美元、年增率約八～九％，去年該部門的自由現金流量是負三○億美元。對SpaceX獲利貢獻度較低，該部門的毛利率低於Starlink。

Starlink是最重要的核心

Starlink是SpaceX最重要的獲利來源，去年該部門營收一一四億美元，調整後EBITDA約七二億美元，EBITDA毛利率達到六三％，高於二四年的五○％和二三年的四一％。預估今年Starlink營收約一六○～二○○億美元，預估EBITDA毛利率有機會超過六五％，該部門是正向現金流。目前用戶數超過一千萬戶，且這部分維持快速成長。Starlink經營透過低軌衛星作為網路連結的業務，用戶都使用訂閱制、屬高毛利。