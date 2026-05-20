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估值折價的寧靜革命 歐義銳榮看歐洲「新經濟」轉身

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／編輯部】

在台北信義區的金融大樓裡，投資人習慣了每天盯著輝達（Nvidia）的開盤價，或是台積電的月營收報告。今年以來，台股與美股科技巨頭的聯手狂飆，將大盤推向歷史新高的同時，也讓「市場是否過熱」的耳語在券商營業廳裡擴散。然而，在歐義銳榮亞洲區銷售總監莫兆奇眼中，當全球資金瘋狂擠向半導體這條狹窄的賽道時，另一個被市場長期冷落、估值幾乎僅有美股一半的市場—歐洲，正悄悄掀起一場寧靜革命。

「二○二六年將是歐洲由抗通膨轉向求增長的關鍵奇點。」莫兆奇觀察到歐洲通膨已步入二％的穩定區間，歐洲央行的貨幣政策逐漸透明，這為沈寂已久的歐陸經濟提供了一片沃土。目前標普五○○指數的本益比已突破三六倍，而歐洲僅約十七倍，這種近大幅折價，在歐義銳榮看來，不僅是歷史性的安全防禦墊，更是進入歐洲轉型浪潮的絕佳門票。

地緣政治重塑國防工業

長期以來，提到歐洲投資，市場腦海中浮現的多半是精緻的高級手袋或是百年的傳統汽車製造。但地緣政治的板塊漂移，正徹底撕掉這個標籤。莫兆奇分析：「歐盟推出的重整軍備計畫，預計將釋放高達八千億歐元的國防資金。歐洲已下定決心不再依賴外部保護，這是實實在在的財政預算轉向。這股由政策紅利帶動的長期需求，讓歐洲國防預算平均每年成長達九％，相關龍頭企業的有機銷售成長更來到雙位數。」

這種轉變讓過去被視為防禦性、甚至有些沉悶的工業股，一躍成為投資組合中的「神隊友」。歐洲國防與航太供應鏈中的中堅企業，正從傳統的機械製造轉化為結構性增長的主角，它們在精密航太零件與先進防禦技術上的壁壘，正是支撐歐洲主權與經濟安全的新骨幹。

歐洲是ＡＩ競賽隱形巨擘

當市場還在討論矽谷的算力競賽時，莫兆奇提出：「大家以為ＡＩ只是美國的事，卻忽略了歐洲在全球科技鏈條中不可或缺的節點地位。事實上，歐洲ＡＩ基礎建設市場在二○二六至三四年的複合年成長率高達二五．六％」。

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