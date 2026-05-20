外資為何一路賣超台股？

【文／林麗雪】

四月份台股及日、韓股市超強演出，跌破大部位外資眼鏡，首季ＡＩ企業獲利成長力道銳不可擋，目標價升評潮不斷，外資重新審視後，有望成下波上漲推手。

環繞ＡＩ產業的企業獲利財報公布，異常強勁的獲利，推升全球ＡＩ連結度高的美國、日本、台灣及韓國股市科技股持續大漲，不僅台灣，美國及全球股票型ＥＴＦ都持續吸引資金淨流入，進一步推升股市上漲，然近期亞太外資逢高大賣南韓及台灣股市，究竟這是外資的什麼神操作？

ＡＩ企業獲利成長超預期

ＡＩ基建大潮推動，美股引領的企業財報公布，都再次振奮人心，據統計，S&P 500指數第一季已公布財報的公司中，有超過八成獲利優於預期，企業獲利增速高達二七．一％，且不僅科技成長題材獲利動能強勁，其餘各產業獲利也趨於良性，帶動美股延續多頭行情。

與此同時，台股科技股大大受益於ＡＩ基建商機，第一季公布的企業獲利成長力道也不讓人失望，甚至不少企業獲利及未來營運展望都持續樂觀，外資券商更相繼啟動一連串的目標價調升潮，都讓台股在外資持續獲利了結的壓力下，仍有繼續奔馳的底氣。

近期外資券商調升目標價的個股中，最值得矚目的非ＩＣ測試分選設備商鴻勁莫屬，該公司一致獲高盛證券、摩根士丹利及香港Aletheia等三家券商將其目標價調升至逾萬元，台股第三檔萬元股在望，讓台股投資人不激動也難。

尤其三家重量級券商調升鴻勁目標價的幅度都不小，高盛證券從五七○○元倍數調升至一萬二○○○元、摩根士丹利也從原本預估的五○○○元翻倍調升至一○○○八元、Aletheia則從六二○○元調升至一○○○○元，三家重量級外資券商罕見的大動作，不容小覷。

外資券商大動作調升，來自於鴻勁法說會釋出產能嚴重供不應求的樂觀看法，鴻勁指出，由於來自多方客戶的需求太強，已購入新廠進行產能擴充，但仍供不應求，今年產能增加幅度從之前的三成已上修至四成，公司並正規劃明年再增加五成的產能，預估今年到二○二八年資本支出擴張的複合成長率將高達五成，鴻勁遠超乎預期的營運展望，也凸顯ＡＩ晶片測試商機的不封頂，市場原以為ＡＩ測試設備經二年的強勁拉貨後應告尾聲，殊不知除了ＡＩ測試的需求外，包括ＦＴ、ＳＬＴ及ＣＰＯ等測試商機堆疊，讓鴻勁未來幾年的獲利成長力道有望持續直線飆升，目前外資圈共識，明年鴻勁獲利可望上看二二個股本，較今年再高仰角成長。

結構性成長力道強勁

除了鴻勁外，包括全球伺服器滑軌雙雄川湖及南俊國際都在首季財報公布後，分別獲大和國泰證券調升目標價至五八八八元及一○二二元，ＡＩ伺服器交換機的智邦也在首季毛利率超乎預期下，獲摩根士丹利調升目標價至三一五○元，智邦股價不僅創高，即便回檔接手滿盤也強勁。