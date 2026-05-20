最強財報季VS最難操作盤

【文／黃俊超】

AI浪潮推動全球資金重估台股價值，出口成長與獲利創高的亮眼成績，成為股市上漲基石，然而，在市場情緒高漲之際，除了持續精準掌握趨勢脈動之外，也必須留意過熱風險與產業輪動節奏。

台灣第一季ＧＤＰ成長率達十三．六九％，為一九八七年第三季以來最高，最關鍵的因素在於出口呈現爆發式成長，規模達一九五七．四億美元、年增率達五一．一％，對美國出口年增率九八．九％、對歐洲六一．九％、對東協五二．三％，雲端、ＡＩ等基礎建設需求強勁，加上美中經濟對抗、去中化與供應鏈重組等趨勢，重新塑造台灣的外貿版圖，美國占總貿易比重二八．一％，中國與香港降至二一．八％，加上南韓去年擠下日本、首季上升至八．二％，為我國三大主要貿易夥伴。

ＡＩ重塑台灣經濟版圖

我國為高階晶片重要生產基地，電子零組件（含半導體）與資通訊產品，合計貢獻出口七八．五％，也帶動民間投資與消費擴張，全面高於主計總處原先的預期，資本設備進口年增三三％，民間消費則為近十季高點。上市櫃第一季營收十四．三六兆元、年增二四．三％，稅後純益一．五六兆元，季增二○．九六％、年成長四七．九七％，再創歷史新高，成為台股頻創新高最重要的推進器。

加權指數近日創下四二四○八．六六點的歷史新高，今年最高漲幅為四六．四二％，單日成交量能突破一兆元幾乎已成日常，櫃檯指數不遑多讓，不僅突破近三十年前的高點障礙，且仍在不斷堆高，至五月十八日為止的最大漲幅達五六．二九％。從技術面來看，兩大指數目前都維持均線發散的多頭排列。

短線上除了留意川習會後對台灣可能產生的影響之外，聯準會新任主席華許即將走馬上任，究竟只是橡皮圖章抑或真能有自己的意志，貨幣政策與聯準會資產負債表將是眾所矚目的焦點，中東戰事目前影響性已微乎其微，不過高油價仍會對總體經濟帶來一定程度的影響，美國四月ＣＰＩ與ＰＰＩ都是高於預期，惟ＡＩ趨勢已不可逆，然近期巨頭走勢基本上並不同步。

盤面上依舊是百花齊放，不過潛藏著一些必須留意的風險，是未來必須面對而不一定短期之內就會發生。第一個是指數與中長期均線的乖離，雖然沒有超過多少就一定會怎樣的定律，然而老人與狗的理論總有發酵的時候，二是資金持續性的湧入，在衍生性金融商品方面，微台指與小台指的散戶多空比，已經連續多天出現正值。

資金行情狂熱也要留意風險

而另一個要觀察的是主動式台股ＥＴＦ上路滿周年，統一投信除了瑤池金母之外，新掛牌的主動統一升級50更創下募集金額七九一．七億元、掛牌首日規模達一一七六．八億元，與單日四二○．四萬張的成交量等多項紀錄，過高的溢價絕對是投入資金時很重要的拿捏依據，畢竟賺錢有數、性命愛顧，控管過分追價的情緒，才有助於避免無來由且不必要的風險，多項紀錄與高溢價也存在過熱的風險。