謝金河：財報是一面照妖鏡 擁擠交易撞擊熱門股

【文／謝金河】

每年股市到了五月中旬是第一季財報最後揭露的截止日，接下來是繳稅的最後期限，股市經過年初的「作夢行情」，這個時候必須揭開廬山真面目，業績好的公司股價向上調整，股價炒太兇、小狗跑得比主人快的公司，就面臨巨大向下修正的壓力，台股向上衝刺到四二四○八點之後，市場出現幾個重大調整訊號。

散熱族群遊戲規則被改變

首先是過去一年來大漲的大市值飆股，尤其是ＡＩ重要產業鏈相關個股都出現巨大回檔，例如股價從二二二．五元拉升到三○一○元的貿聯ＫＹ，首季交出ＥＰＳ十一．六元的好成績，但股價卻從三○一○元跌到一九四○元，下跌三五．五五％，原因是毛利率從三一．九三％跌到二八．七七％，單季獲利出現季減現象，還有營業利益從前一季的三六．三三億降為三一．○八億元，市場對貿聯的成長出現疑慮，股價一下子蒸發千元。

另一檔是市場非常看好的散熱片廠健策，股價在五月八日那一周單周下跌三二．一六％，財報揭露後，股價從五六八五元跌到三四五五元，一下子跌掉四一．七八％，市場上的投顧老師曾經大喊健策會是第三檔萬元股，如今股價卻暴跌，健策營收仍在創歷史新高，首季ＥＰＳ九．五三元，比去年第四季的九．七四元略低，首季毛利率達四一．七八％，也創新高，但股價大跌源頭出在輝達將散熱零件單價從一五○美元降為五○美元，這個消息衝擊整個散熱族群。

另一個受影響的還有奇鋐，股價也從和貿聯差不多的三○一○元跌到二三○○元，跌幅二三．五九％，子公司富世達也從二二七五元下殺到一六四五元，這是供應鏈更改遊戲規則出現的改變。

第三個是最熱門的光通訊產業，美國三大光通訊股，像Lumentum（LITE）最高漲到一○八五．六八美元，Coherent（COHR）也大漲到四一三美元，台灣投資人很關注的Applied Optoelectronics（AAOI，祥茂光電）也創下二三五美元新高，AAOI從一．四八美元起漲，威力非常驚人。日本的古河電工、藤倉、住友電工，中國的中際旭創、新易盛、長飛光纖也都出現十倍速大漲，台灣也不例外，不過第一季財報卻像是一面照妖鏡，是因為股價跑太快，「老人與狗」效應帶來新的衝擊。

上詮從一○六五元下修到七二五元，波若威從一三一五元下修到八六五元，上周我提到上詮本業虧損一．五億元，首季ＥＰＳ是負○．九七元，波若威首季本業賺三五○○萬元，和去年四個季度相差不多，但ＥＰＳ三．○三元，這其中業外收益二．一八億，原來是出售三○萬股上詮的股票賺來的，整個光通訊產業都出現回整，例如聯亞從三三○五回測二六五五元，光聖從二五四○跌到一六九○元，股價下修三三％，IEK-KY從九五九跌到六六五元，這都顯示光通訊如天邊彩霞，但股價跑太快，也會帶來後座力，矽光子的豐收也許在二○二八、二九年，但股價反應題材跑太快，可能會像「老人與狗」效應般，小狗最後還是跑回主人身邊。

台股基本面非常好，首先是營收不斷奔馳創新高，四月營收達五．三兆，又創新紀錄，前四月營收達十九．六四兆，年增二五．五七％；第二個是首季財報，全體上市櫃公司淨利一．五六兆，富邦投顧董事長陳奕光預告二○二六年全體上市櫃公司會達六．五兆，二○二七年上市七．六六兆元，這是一張非常漂亮的成績單，也可以說是在ＡＩ加持下，台股長線看好，不過股市不會一飛沖天，市場脈動仍值得留意。

記憶體通路商大放異彩

從財報效應來看，今年最旺的是記憶體通路商，台灣前四大記憶體通路商都大放異彩，第一個是群聯首季ＥＰＳ六八．八元，四月公告又有三四．五六元，前四月ＥＰＳ高達一○三．四元，這是不得了的數字！另一家是宜鼎首季ＥＰＳ五七．四九元，四月三一．四一元，前四個月ＥＰＳ八八．九元；威剛首季交出三○．○五元；創見首季十八．九三元，董事長束崇萬說這次盛況是產業的轉機，即便到明年記憶體仍然還是會缺。