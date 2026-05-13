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豐達科營運進入高速成長期 不怕沒訂單只怕做不完

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

航太產業從復甦邁向成長，豐達科為四大引擎發動製造商的亞太唯一合格供應商，逆勢擴產且加速研發，營運展望正向。

豐達科為神基集團旗下航太扣件製造廠，繼二五年第四季連續三個月營收寫下歷史新高，單季營收達到十一．四億元之後，二六年第一季營收持續突破史高、十二．○四億元，其中三月營收為歷史新高，單季較去年同期成長二八．七％，四月營收則繳出四．一九億元的歷史次高。於前次法說會上，公司對未來營運充滿信心，近期股價打底應接近尾聲，並已完成填息，均線趨於糾結，等待量價齊揚的突破訊號，是值得長期投資的潛力股。

航太產業疫情過後表現並不理想，先是疫情期間不少中小型的製造商倒閉，導致供應鏈近乎斷鏈，同時期之內，雙寡占廠之一的波音，接連發生空難、罷工等事件，想得到、想不到的都曾經掉下來，遭到美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）嚴格限制，不僅加強現場檢查與監督的品質控管，還包含對其生產設下產量上限，直至二五年下半年才逐步放寬。

獲利創高只是成長的開端

另一巨擘空巴的狀況，雖然沒有像波音那麼糟糕，不過同樣也出現了交機不順的狀況，主要來自於持續性的供應鏈瓶頸與生產品質問題。空巴原先預估二五年全年將交付八二○架飛機，最終則交付七九三架，略高於二四年的七六六架；波音交機數量於二五年十二月拉升至六三架，已明顯回溫，二五年整體交機六○○架、年增七二％，為一八年以來最高，然而與過往高峰相比，仍有相當程度的努力空間。

首季波音交機一四三架，略高於空巴的一一四架，不過若就整體交機表現來看，仍明顯低於產能目標。兩大飛機龍頭製造商皆仍在供給端持續努力重返正常軌道，不過與其他產業擔心訂單從何而來的狀況相比，航太需求訂單持續如同雪片般不斷落下。尤其在波音方面，史上最強業務員美國總統川普，從中東包含卡達、沙烏地阿拉伯等民用飛機訂單之外，還包含戰機與飛彈等軍工產業合約。

單從商業飛機來看，波音與空巴目前在手訂單超過一五○○○架，以近年兩大巨擘實際交機狀況來看，就算產能提升至一八年合計交機一六○六架的高標準，在完全不增加新訂單的前提下，也仍需耗時九年以上才能消化，可得未來超過十年訂單無虞；而若又要達成空巴與波音都預估至四四年，全球必須交付超過四○○○○架新商用飛機，兩者合計每年必須要產出將近二一○○架，將是二五年生產計劃增加五成的數量。

全球航空公司營運多數已恢復正常，普遍超越一九年的表現，新興市場興起改變全球航空格局，航太ＯＥＭ聚焦亞太、中東，透過在地化並合作進而掌握成長需求。綜合空巴與波音市場展望報告，預期二六年可望超越一八年水準，而飛機引擎正進入轉型階段，帶動發動機市場加速成長，規模由二五年的七六八億美元，至三二年倍數提升至一五七五億美元，年複合成長率十．八％。

新機與維修需求同步增長

除了新飛機對新一代引擎的需求，航空維修市場需求也同步成長，雖然二五年交付數量預期優於二四年，尤其疫後發動機重啟及新發動機延遲交貨，即新機交付延遲，航空公司依賴老舊機隊，加上CFM Leap與PW GTF等新一代引擎，因粉末金屬汙染問題，維修需求大幅超出原先預期，整體維修更為繁複、耗時，且備用零件普遍短缺。簡單來看，航太產業在新飛機與維修市場，都處於需求高於供給的狀態。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2404期；訂閱先探投資週刊電子版

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