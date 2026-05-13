謝金河：台股關鍵的下一步 五窮六絕的新機會

【文／謝金河】

又到了繳稅的季節！每年這個時候，股市也會出現比較激烈的波動，我們常形容「五窮六絕」，通常過了一個新年，股市進入「作夢行情」，大家會憧憬產業的美好，股價會出現「有夢最美」的行情，開始飆升，今年最具代表性的是矽光子概念股，很多賺錢不多，或是虧損的公司股價飆升上千元，但是五月要公布第一季財報，這個時候也對股價帶來新的衝擊。

例如上詮股價漲到一○六五元，端出的第一季財報是虧損一．○七億，ＥＰＳ是負的○．九八元，去年全年只小賺一六○○萬，第四季仍虧損二二三六萬元。ＣＰＯ是市場憧憬最看好的產業，但上詮股價跑很快。另一家是波若威股價漲到一三一五元，第一季交出ＥＰＳ三．○三元的成績，乍看勉強可以，但仔細看，第一季本業只賺三五○○萬，跟去年第四季差不多，業外賺了二．一八億元，原來是處分上詮的股票，真正的ＥＰＳ只有○．四元。再看磊晶的聯亞首季ＥＰＳ三．四四元，對比股價最高三三○五元，也是本夢比的水準。再看IET-KY首季ＥＰＳ一．九七元，股價最高到九五九元，環宇ＫＹ首季ＥＰＳ一．六七元，股價到七七一元，真正亮眼的是光聖交出ＥＰＳ七．八二元的成績。

ＣＰＯ、散熱股股價調整

財報揭露是看股價是否跑太快的體檢表，於是財報揭露後，上詮從一○六五折回七二五元，波若威從一三一五跌到九九○元，聯亞從三三○五元跌到二六二六元，光聖也從二五四○元跌到一七○○元。其實這個現象不止是在台灣，這次引領矽光子產業大漲的是Lumentum（LITE），今年股價從三六八．五美元大漲到一○七三．三三美元，漲幅達一九一．二七％。Coherent、Applied Optoelectronics（AAOI）漲幅也很可觀，AAOI股價從九．七一漲到一九一．八七美元，這兩天公布財報，首季營收一．五四億美元，年增五一．五％，但ＥＰＳ是負的○．○七美元，第二季預估營收一．八到一．九億美元之間，ＥＰＳ是負○．○三～○．○四美元，看起來股價大漲幾十倍，業績還沒有跟上。最近股價從一九一．八七跌到一四三．五八美元。

財報出來，最近散熱族群也出現激烈調整，最激烈的是健策從五六八五元跌到三四九○元，在最樂觀的時候，市場上有人認為健策可能是繼信驊、穎崴之後躍升為萬元股。健策去年ＥＰＳ三六．七五元，今年首季獲利超過一個股本沒有問題，外資喊健策目標價上看七○○○元，沒想到股價先跌下來。奇鋐四月營收一五六．三一億比三月的一八○．一七億元，出現月減十三．二％，股價也從三○一○元跌到二三六○元。雙鴻首季交出ＥＰＳ十二．六一元的好成績，仍從一三○五元跌回一○三五元，這是財報對股價帶來的修正調整。

超微凶悍取代輝達

美股也是這樣！最近《大賣空》作者Michael Burry又出來示警，他說今年以來全球半導體總市值增加三．八兆美元，今年南韓股市靠著海力士、三星，繼去年大漲五六％後，今年又拉出八五％的漲幅。費城半導體指數也大漲六六．二％，創下一一七七六．七四的歷史新高，Nasdaq也直逼三萬點，如果仔細看個股，今年的主角不是Nvidia，也不是TSMC ADR。

過去帶領全球ＡＩ奔馳的Nvidia，今年以來股價上漲十九．二％，TSMC ADR從三○三．八九漲到四二○美元，漲幅三八．二一％，但今年AMD取代Nvidia，從二一四．一五美元大漲到四六九．二二美元，股價大漲一一九％。最近川普在他的Truth Social上說，去年八月美國對補貼Intel的股權轉換為Intel股票，每股價值二○．四七美元，總數四．三三三億股。如今回報率高達四三○％，川普幫國庫進帳四五二億美元，Apple可能把部分交給TSMC的單子交給Intel生產，實現川普晶片國產化的目標。今年Intel股價大放異彩，從三六．九美元大漲至一三二．九五美元，漲幅達二六六．九八％，這是今年光芒萬丈的股票，陳立武的光芒完全掩蓋一向口快的Gelsinger。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2404期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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