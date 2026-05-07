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聯合新聞網／ 萬寶週刊
川普處理伊朗僵局大概率將延長封鎖荷姆兹海峽，拖垮伊朗經濟，但延長封鎖伊朗港口，若時間不止到5月，貫穿夏天甚至到11月期中選舉，美銀及高盛都上看油價150美元。圖為加州的油價。(路透)
川普處理伊朗僵局大概率將延長封鎖荷姆兹海峽，拖垮伊朗經濟，但延長封鎖伊朗港口，若時間不止到5月，貫穿夏天甚至到11月期中選舉，美銀及高盛都上看油價150美元。圖為加州的油價。(路透)

5月最大利多是強勁經濟成長及企業獲利，但通膨蠢動及lPO資金排擠是兩大變數。

油價居高不下

美伊戰爭將進入沒有協議丶沒有戰火的僵局。最新情勢發展，伊朗放緩態度願意與美國會談，先前談判前提美國解除伊朗海上封鎖變成對等同步讓步，單獨管控荷姆兹海峽變成國際共同控管，天價戰爭賠償變成可協商議價，制裁海外資產由一次性解除變成分階段解除，强硬派死守濃縮鈾變成主動願意限縮核活動。不過川普認為伊朗提案還不夠好，主要美國有5點不滿意，最重要限核力度遠遠不夠，美國要求移除伊朗境內900磅的濃縮鈾，研判可生產11顆核彈，川普花了這麼大代價打這場戰爭，如果拿不到伊朗濃縮鈾等於功虧一篑，恐怕連自家共和黨選民都不滿。另外安全保障不對等，資產解凍太快，沒有保證不支持區域武装力量，不同意美國軍事長期監督。川普處理伊朗僵局大概率將延長封鎖荷姆兹海峽，拖垮伊朗經濟，但延長封鎖伊朗港口，若時間不止到5月，貫穿夏天甚至到11月期中選舉，美銀及高盛都上看油價150美元。目前全美平均汽油價格每加侖4.45美元，為2022年來4年新高，6月起美國家庭夏天開車出遊旺季將再漲到每加侖5美元。3月PCE年增3.5%，為2023年來最大增速，受中東戰爭影響通膨蠢動，PCE遠高於FED通膨目標2%，將帶出今年最大黑天鵝FED不僅不降息還會升息。

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