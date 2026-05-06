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政策加持 主動式ETF也瘋狂 內資撐起台股資金大旗

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

主動式ＥＴＦ募集一波接一波，加上金管會放寬單一成分股投資上限，內資投資動能持續壯大，惟經理人提醒，企業獲利若未能符合期望，需留意回調壓力。

日前金管會宣布，將國內股票型基金及主動式ＥＴＦ投資單一成分股上限從十％調高至二五％，放寬條件並明訂，若個股占大盤權重超過十％，投資上限可放寬，但不得超過該個股占大盤的實際權重，台股唯一適用標的僅有台積電，此法因而被稱為台積電條款。此法一出，不僅牽動主動式ＥＴＦ資金的流動，相關基金績效的表現也將兩極化，近年台股牛市奔馳，主動式ＥＴＦ已為投資人資產配置的心頭好，但當市場反轉時，基金或ＥＴＦ回檔的幅度也會比過往來得慘烈許多，集中投資的兩面刃，也高度考驗投資人的風險承受度。

投信募集一波接一波

根據金管會的統計顯示，目前國內股票型基金與主動式ＥＴＦ合計規模約一．二七兆元，尤其主動式ＥＴＦ過去一年在ＡＩ產業高成長及投資人大量蜂擁投入下，基金規模更是直線式成長，其中，統一投信的主動統一台股增長規模在四月一日甫突破千億元，短短一個月的時間，基金規模再成長逾倍至二三○○億元，規模膨脹的速度相當驚人。

統一投信挾著主動統一台股增長一年創造一．七倍報酬率的好口碑，日前才完成募集、並將於五月十二日掛牌上市的主動統一升級五○，開募期間就狂吸逾八○○億元的資金湧入，甚至在開募第一天亦出現募集系統當機的情況，台股ＥＴＦ熱錢再度淹腳目，頗有前年三月發生的○○九四○之亂的既視感，也凸顯台股投資人對於資本市場的高度參與程度。

自從主管機關大力推動ＥＴＦ市場後，內資與ＥＴＦ已成為台股龐大的結構性承接力量，即便近期外資高檔獲利了結大賣，但後續除了統一升級五○將進場布局增添台股資金動能外，主動野村高息也將於五月五日掛牌上市，緊接著包括富邦投信也將募集主動台灣龍耀ＥＴＦ，主動式ＥＴＦ已經成為投信公司今年必須重倉籌備的產品線，在台股投資人已養成定期定額及愈跌愈買的交易特性下，都使得台股的下檔風險仍相對有限，ＥＴＦ並改變了過往台股只要碰到外資大賣就回檔的慣性，資金趨勢已經從過往的外資轉移到國內投資人與投信手上。

內資影響力已勝過外資

內資與ＥＴＦ對台股資金影響力擴大，金管會同時開放單一個股投資上限規範，在牛市行情中，其利絕對大於弊，過往當台積電大漲時，常常會導致基金或ＥＴＦ持股比率隨著市值膨脹而超過規範的一成，這時基金經理人就會被迫賣出以符合規範，個股投資上限提高後，可以大幅減少基金操盤中的非自願性調節動作，資金無須頻繁進出，亦能減少頻繁換股的手續費及交易稅資金消耗，並能強化主動式ＥＴＦ的績效競爭力，當主動式基金也能重壓台積電，加上經理人能主動篩選其他強勢股，這將增加主動式產品的吸引力，導致資金可能進一步從市值型的ＥＴＦ如元大台灣五○流向主動式ＥＴＦ，出現洗牌情形。

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